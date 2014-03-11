Подметальные машины
Лучшее время для подметания: круглый год
Весной – цветочные лепестки, летом – песок, осенью – опавшая листва, а зимой – гранитная крошка: предлагаемые Kärcher эффективные и эргономичные подметальные машины S 4 и S 6 способны весь год быстро наводить чистоту вокруг дома и в саду.
Преимущества подметальных машин Kärcher
Простота в управлении: удобное подметание без лишних усилий.
Удобное складывание машины: чтобы сложить рукоятку и установить машину в вертикальном положении, достаточно лишь нажать ногой на специально предусмотренный выступ.
Удобство работы и хранения: рукоятка подметальной машины подгоняется под рост пользователя и полностью складывается для хранения.
Видео применения подметальных машин
S 6 Twin
S 6
S 4 Twin
S 4
Боковые щетки для мокрого мусора
Боковые щетки со смешанной щетиной (стандартной и обладающей втрое большей жесткостью) прекрасно подходят для отделения от поверхности и заметания влажного мусора. Их применение рекомендуется, например, для уборки прилипшей после дождя листвы. Пары таких щеток предлагаются как для подметальных машин S 4 и S 4 Twin, так и для машин S 6 и S 6 Twin (щетки увеличенного размера).