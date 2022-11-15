Рекомендации по уборке и уходу за домом и садом
В среднем, 3 часа 20 минут в неделю — именно столько согласно результатам проведенного по заказу Kärcher исследования затрачивают люди на уборку во всем мире. Для наведения чистоты в доме применяется всевозможная уборочная техника и домашние средства. Будь то дома или на улице — с рекомендациями по правильному применению и работа пойдет быстрее, и времени на приятные занятия останется больше.
Порядок дома
Рекомендации по наведению чистоты в своем жилище
Уборка кухни, ванной, комнат — домашнему очагу нужна не только ежегодная весенняя уборка. С течением времени грязь в наших собственных четырех стенах накапливается: пятна на полу, обивке и коврах. Пух, пыль и отпечатки пальцев на окнах. Остатки пищи и жирные пятна на кухне. Известковый налёт и мыльные разводы в ванной. Однако, если следовать нескольким рекомендациям по выбору уборочной техники, чистящих и бытовых средств, то можно быстро удалить загрязнения и вернуть жилищу гигиеническую чистоту.
Порядок рядом с домом
Рекомендации по уборке и уходу за садовым участком
На садовом участке всегда много работы: весной нужно убрать следы зимы на террасе, въезде и дорожках. Летом приходит время полива растений, регулярной стрижки газона, обрезки живой изгороди, деревьев и кустарников. Осенью нужно подготовить садовый участок к зиме, убрать листья и поместить на хранение садовую мебель. Кроме того, в регулярном уходе нуждается личный транспорт — велосипед, мотоцикл, автомобиль или автокемпер.
Эти рекомендации помогут легко решить все проблемы.