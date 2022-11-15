Между делом: прицельное удаление пятен

Любые пятна на диване или автомобильных сиденьях могут вызывать сильное раздражение — будь то шоколад, красное вино, жир или уличная грязь. Их нужно удалять как можно быстрее, потому что:

Свежие пятна лучше отходят.

Характер старых пятен трудно определить.

При длительном воздействии пятна могут расползаться.

В случае с мокрыми пятнами принципиально важно действовать быстро, собрав жидкость с помощью сухой и чистой салфетки. При этом не следует тереть пятно, так как жидкость может проникнуть глубже в волокна и повредить структуру ткани.

90 процентов всех пятен растворяются в воде. Это можно легко проверить с помощью белой салфетки и теплой воды. Если пятно растворится в воде, его можно будет счистить с волокон легкими вращательными движениями салфетки снизу вверх.

Для пятен, которые не растворяются в воде, подходит универсальный пятновыводитель. Распылите его на нелиняющую салфетку и слегка касайтесь ей пятна до тех пор, пока оно не исчезнет. Чтобы удалить остатки чистящего средства из ткани, можно в завершение вымыть обработанную поверхность моющим пылесосом. Перед этим следует проверить материал на стойкость в каком-то незаметном месте.