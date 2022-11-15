Очистка обивки: диваны, матрасы и автомобильные сиденья надолго сохранят свою привлекательность
Уютный вечер на диване с напитками и снэками, бесчинствующие дети или домашние животные в гостиной — вы даже не заметите, как на обивке появятся крошки и пятна. Во время автомобильных поездок также что-то постоянно попадает на сиденья. Благодаря нашим рекомендациям и правильному выбору средств вся ваша обивка снова засияет чистотой.
Почему нужно регулярно очищать мягкую мебель?
Создавая комфортную атмосферу в гостиной и притягивая к себе всех членов семьи, диваны и кресла ежедневно испытывают большие нагрузки. Именно на них так часто появляются пятна. Чтобы мягкая мебель доставляла радость в течение долгого времени, необходима регулярная очистка и уход за обивкой. Вот следствия регулярной очистки:
- Растворяется глубоко въевшаяся грязь.
- Исчезают некрасивые пятна.
- Удаляется шерсть домашних животных и опасных для здоровья пылевых клещей.
- Сохраняется внешний вид и увеличивается срок службы мягкой мебели.
То же самое относится к матрасам и автомобильным сиденьям, которые также следует регулярно подвергать очистке.
При поверхностном загрязнении: очистка с помощью пылесоса
Поверхностные загрязнения на обивке, такие как мелкий мусор, крошки и кусочки пищи, можно легко удалить с помощью пылесоса. При этом важно также правильно подобрать принадлежности. Отличные результаты показывает пневматическая турбонасадка для мягкой мебели. Она надежно удаляет глубоко въевшуюся грязь, шерсть животных и даже опасных для здоровья пылевых клещей, которые во множестве живут в матрасах и мягкой мебели.
При наличии стойких пятен: очистка моющим пылесосом
Для очистки мягкой мебели, матрасов и автомобильных сидений на всю глубину волокон можно использовать так называемые моющие пылесосы. С их помощью легко удаляются даже стойкие пятна. Принцип прост: вода и чистящее средство сначала распыляются пылесосом, а затем снова отсасываются из волокон вместе с грязью. Этот метод обеспечивает особенно тщательную очистку и к тому же значительно сокращает время высыхания по сравнению с ручной мойкой.
Вот как это делается:
- Прежде всего, удалите крупные загрязнения с мягкой мебели или автомобильного сиденья с помощью пылесоса.
- Залейте воду в резервуар моющего пылесоса и добавьте чистящее средство для ковров и обивки в соответствии с указанной дозировкой.
- Равномерно распылите воду с чистящим средством с расстояния 10 см между насадкой для пола и обивкой и оставьте на несколько минут.
- Приложите насадку для пола к обивке, не торопясь, отсосите влагу.
- Следите за тем, чтобы соседние поверхности обивки были хорошо увлажнены водой с чистящим средством, в противном случае при высыхании могут остаться круги от воды.
- Повторяйте весь процесс до тех пор, пока из обивки не перестанет выходить грязная вода.
- При необходимости промойте обивку 1-2 раза чистой водой (температура зависит от индивидуальных свойств материала).
- Тщательно просушите обивку. Для этого обеспечьте хорошую вентиляцию воздуха в помещении или автомобиле.
- После высыхания (лучше всего на следующий день) еще раз тщательно пропылесосьте обивку.
- В завершение нанесите средство для пропитки текстиля — это позволит обивке оставаться чистой дольше.
Таким образом можно легко очистить от грязи и освежить даже старый диван или сильно запачканные автомобильные сиденья. Перед использованием моющего пылесоса следует обязательно проверить материал на водостойкость, лучше всего в каком-то незаметном месте. Кстати, с помощью моющего пылесоса чистящие средства наносятся и тотчас отсасываются вместе с грязью за один единственный проход.
Полезный совет
Моющий пылесос можно использовать для удаления остатков чистящих средств из обивки — например, если пятна уже были обработаны вручную или чистящее средство от последней очистки осталось в волокнах.
Между делом: прицельное удаление пятен
Любые пятна на диване или автомобильных сиденьях могут вызывать сильное раздражение — будь то шоколад, красное вино, жир или уличная грязь. Их нужно удалять как можно быстрее, потому что:
- Свежие пятна лучше отходят.
- Характер старых пятен трудно определить.
- При длительном воздействии пятна могут расползаться.
В случае с мокрыми пятнами принципиально важно действовать быстро, собрав жидкость с помощью сухой и чистой салфетки. При этом не следует тереть пятно, так как жидкость может проникнуть глубже в волокна и повредить структуру ткани.
90 процентов всех пятен растворяются в воде. Это можно легко проверить с помощью белой салфетки и теплой воды. Если пятно растворится в воде, его можно будет счистить с волокон легкими вращательными движениями салфетки снизу вверх.
Для пятен, которые не растворяются в воде, подходит универсальный пятновыводитель. Распылите его на нелиняющую салфетку и слегка касайтесь ей пятна до тех пор, пока оно не исчезнет. Чтобы удалить остатки чистящего средства из ткани, можно в завершение вымыть обработанную поверхность моющим пылесосом. Перед этим следует проверить материал на стойкость в каком-то незаметном месте.
Совет: пар против пятен
Отличными помощниками при очистке диванов и т.п. могут также стать пароочистители. Чтобы удалить мелкие пятна, просто приставьте точечное сопло сбоку (не вертикально) к обивке, обложите микроволоконной салфеткой и подайте пар. Струя пара практически выталкивает пятно в находящуюся рядом салфетку.
Рекомендация:: предварительно проверьте чувствительность ткани к высоким температурам в незаметном месте. Если ткань реагирует на высокую температуру, этот способ не подходит для очистки.
Лучшие домашние средства для удаления пятен
Если вы хотите обойтись без химических чистящих средств и не имеете под рукой моющего пылесоса, можно прибегнуть при удалении пятен к проверенным домашним средствам.
Подходят для практически любых пятен: пищевая сода
Пищевая сода — абсолютно универсальный помощник в домашнем хозяйстве, который подходит, в том числе, для удаления пятен (например, от кофе или красного вина) с мягкой мебели. Насыпьте порошок на пятно, оставьте на ночь и на следующий день пропылесосьте.
Также можно использовать соду для влажной очистки. Для этого сначала очистите обивку с помощью пылесоса. Смешайте 1 столовую ложку соды с 1 столовой ложкой воды и нанесите полученную пасту на пятно. Слегка вотрите с помощью влажной губки или салфетки и дайте высохнуть. В завершение удалите высохшую пасту с обивки с помощью пылесоса.
Минеральная вода и соль против пятен от красного вина
Против пятен от красного вина поможет минеральная вода. Осторожно налейте ее на пятно и промокните досуха бумажной салфеткой. Соль и крахмал тоже помогут быстро собрать жидкость. Насыпьте их на пятно, оставьте на некоторое время, а затем удалите с помощью пылесоса. Если пятна уже высохли, воспользуйтесь лимонным соком или уксусом. Просто смочите в них салфетку из хлопка, нанесите на пятно, оставьте прим. на 15 минут, а затем промокните бумажным полотенцем. В завершение спрысните холодной водой и снова промокните.
Лимонный сок против пятен крови
Даже при мелких травмах капли крови могут попасть на матрас или диван. Свежие пятна крови, как правило, легко смываются простой холодной водой. Рекомендация: не используйте теплую воду, так как в этом случае содержащийся в крови белок свернется и крепко соединится с волокнами ткани.
Если пятна уже высохли, поможет лимонная кислота. Смешайте лимонный сок с солью до получения пасты, нанесите на пятно и оставьте прим. на 30 минут. После этого удалите пасту с помощью бумажного полотенца, спрысните это место холодной водой и промокните бумажным полотенцем. В качестве альтернативы можно воспользоваться другим проверенным домашним средством —разрыхлителем для теста, смешав его с водой.
Мыло или средство для мытья посуды против жирных пятен
Часто достаточно теплой воды и растворяющего жир мыла или средства для мытья посуды, чтобы решить проблему жирных пятен на мягкой мебели: свежие пятна можно просто промокнуть, старые — как следует увлажнить водой. После этого смешайте воду с жидким мылом или средством для мытья посуды и осторожно налейте на жирное пятно. Вотрите смесь в пятно, двигаясь от краев к центру. После удаления пятна еще раз промойте это место чистой теплой водой для удаления остатков моющего средства.
Лучшие рекомендации по очистке кожаной мягкой мебели
Кожаная мягкая мебель требует иного подхода к очистке и уходу, чем диваны, кресла и автомобильные сиденья с обивкой из ткани. Пыль и крошки можно удалить с помощью мягкой салфетки или пылесоса (необходимо соблюдать осторожность). Чтобы очистить кожу, часто достаточно протереть поверхность влажной салфеткой. Не следует использовать чистящие средства, содержащие жирорастворители, такие как средства для мытья посуды, так как они могут вызывать высыхание кожи. Лучше использовать теплую воду, растворив в ней немного хозяйственного мыла (нейтральное мыло).
Основное правило: во время очистки не допускайте попадания слишком большого количества влаги на кожу и максимально быстро удаляйте с нее жидкости (пролитые напитки и т.п.). Кроме этого, рекомендуется регулярно обрабатывать кожу соответствующими средствами для ухода.
Полезный совет
Используйте для очистки дистиллированную или кипяченую воду. Это позволит избежать появления известковых пятен.