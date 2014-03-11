Гладильные системы

Различия между моделями SI 4 Iron Kit и SI 4 Premium Iron Kit

Паровая гладильная система SI 4 Premium Iron Kit с аппаратом благородного белого цвета, входящая в линейку Home Line, дополнительно комплектуется мощным соплом, второй круглой щеткой, большой круглой щеткой и еще одной микроволоконной салфеткой для пола, а также микроволоконной обтяжкой для ручной насадки вместо обтяжки из махровой ткани, которая входит в комплект поставки обычной системы SI 4 Iron Kit из программы Home & Garden. По своему конструктивному исполнению обе системы идентичны.

