Мойки высокого давления

Серия Power Control

При уборке важен выбор правильной техники. И это именно то, что может предложить серия Power Control. Максимальная мощность, умные насадки и действительно работающие аксессуары. Такие как, например, пистолет Power Control для удобного запуска мойки, который показывает установленное давление прямо на дисплее и может легко переключаться из режима давления в режим моющего средства. Или приложение Home & Garden, которое подскажет вам, какие технологии сделают вашу мойку высокого давления более мягкой и эффективной. Прочие детали оборудования включают систему подачи моющего средства Plug 'n' Clean для быстрой и чистой замены моющего средства, высококачественную алюминиевую телескопическую ручку для удобной транспортировки и компактного хранения, систему Quick Connect для легкого и быстрого подключения и отсоединения шланга высокого давления от и к аппарату и распылителю, а также удобную для хранения аксессуаров парковочную позицию, позволяющую всегда иметь под рукой нужные принадлежности.