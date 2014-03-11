Мойки высокого давления
Уникальные возможности техники "Керхер". От интенсивного удаления загрязнений до бережного ухода – аппараты высокого давления Керхер прекрасно справляются с любыми уборочными работами. То, что было покрыто грязью, снова засияет безукоризненной чистотой благодаря таланту наших инженеров, высочайшим требованиям к качеству аппаратов высокого давления и десятилетнему многолетнему опыту в сфере создания техники для чистки.
Первая мойка высокого давления с возможностью управления через мобильное приложение
ВЕРНИТЕ ПРЕЖНИЙ ВОСТОРГ. БУДЬТЕ ЭКСПЕРТОМ!
Присоединяйтесь к высшей лиге с первыми в мире мойками высокого давления, которыми возможно управлять через мобильное приложение. Аппараты Kärcher Smart Control подключаются напрямую к вашему смартфону, а мобильный помощник, который всегда под рукой, поможет вам собрать аппарат, определиться с выбором идеального давления для любой очищаемой поверхности, подобрать различные аксессуары, которые обеспечат оптимальный результат уборки и многое другое. Иметь всю информацию в смартфоне гораздо удобней, чем каждый раз искать напечатанную инструкцию.
Станьте экспертом в очистке с мобильным помощником
Просто подключите мойку высокого давления Smart Control к приложению Kärcher Home & Garden на смартфоне, и уборка станет проще и эффективнее. Мобильный консультант в приложении даст практические советы и рекомендации по разным случаям очистки, а также по очистке различных предметов, например, по выбору оптимального уровня давления для предмета, подлежащего очистке.
Сверхмощный режим "Boost"
Аппараты Smart Control имеют режим "Boost", активирующий дополнительную мощность. Теперь даже стойкая грязь больше не будет проблемой - для ее очистки в течение 30 секунд применяется большее давление. Режим "Boost" можно активировать с помощью пистолета-распылителя или в приложении.
Все, что вам нужно
Благодаря продуманным деталям оборудования, таким как пистолет-распылитель Smart Control, струйная трубка 3-в-1 Multi Jet и система подачи моющих средств Plug ’n’ Clean, вы справитесь с любой задачей очистки.
Приложение Home & Garden App
Какой смысл в силе, если не использовать ее с умом? Совсем никакого! Вот почему мощь в аппаратах линейки Smart Control идет в паре с огромным опытом и экспертизой Kärcher. Через Bluetooth вы можете легко подключить мойку высокого давления Smart Control к своему смартфону с помощью приложения Home & Garden. А с помощью советов наших экспертов вы сможете вернуть прежний WOW-восторг вещам, которые вы редко чистите или чистите в первый раз. Как эксперт!
Серия Power Control
При уборке важен выбор правильной техники. И это именно то, что может предложить серия Power Control. Максимальная мощность, умные насадки и действительно работающие аксессуары. Такие как, например, пистолет Power Control для удобного запуска мойки, который показывает установленное давление прямо на дисплее и может легко переключаться из режима давления в режим моющего средства. Или приложение Home & Garden, которое подскажет вам, какие технологии сделают вашу мойку высокого давления более мягкой и эффективной. Прочие детали оборудования включают систему подачи моющего средства Plug 'n' Clean для быстрой и чистой замены моющего средства, высококачественную алюминиевую телескопическую ручку для удобной транспортировки и компактного хранения, систему Quick Connect для легкого и быстрого подключения и отсоединения шланга высокого давления от и к аппарату и распылителю, а также удобную для хранения аксессуаров парковочную позицию, позволяющую всегда иметь под рукой нужные принадлежности.
Аккумуляторные мойки высокого давления
Поблизости нет штепсельной розетки? Не проблема, если у Вас есть аккумуляторный аппарат высокого давления. K 2 Battery прекрасно подходит для мойки небольших автомобилей, мотоциклов, велосипедов или лодок, а также выполнения небольших уборочных работ вокруг дома – в том числе в местах, не позволяющих подключиться к электросети.
Четыре типа мощности
Когда дело доходит до очистки и обслуживания, на наши мойки высокого давления всегда можно положиться. Но это еще не все, что они могут предложить. Исключительно компактный дизайн? Или легкий, удобный, портативный и беспроводной дизайн? У каждого ассортимента есть свои сильные стороны. Идеально адаптированы к индивидуальным требованиям.
Smart Control
Эти высокотехнологичные аппараты высокого давления могут справиться с чем угодно. Со встроенным приложением Home & Garden, Bluetooth и продуманными деталями оборудования, такими как спусковой пистолет Smart Control и многоструйная распылитель 3-в-1.
Power Control
Бережная и эффективная очистка никогда не была такой простой, благодаря хорошей дозе мощности, поддержке приложения Home & Garden и мощным устройствам, таким как триггерный пистолет Power Control с дисплеем или распылитель Vario Power.
Compact
Те, кому нужна портативность и компактный дизайн, найдут здесь идеального помощника. Минимальные требования к пространству, удобство хранения и возможность быстро приступить к работе. С умным встроенным отсеком для шлангов.
K 2 Battery
Для небольших задач по уборке в любом месте, где поблизости нет розетки. Беспроводной, удобный, мобильный и гибкий. И может похвастаться довольно большой мощностью, когда вам это нужно.
Классы производительности
Легко видеть, что большее количество воды и большее давление означает большую эффективность очистки поверхности. Но не всем нужна максимальная мощность. Вот почему мы определили множество классов производительности. Результат: подходящая мойка высокого давления для любой работы.
K 7
K 5
K 4
K 3
K 2
Области применения аппаратов высокого давления
Мойка под давлением - самый эффективный способ чистки на открытом воздухе, и он чрезвычайно прост: подключите устройство к водопроводу и розетке, откройте кран, включите мойку высокого давления и позвольте чистке начать весело! С соответствующими специальными аксессуарами устройства превращаются в настоящие универсалы: будь то терраса или настил, мойка автомобилей, очистка водосточных желобов или даже уборка мусорных баков - возможности применения практически безграничны. На форсунке всегда максимальное давление, и расстояние от форсунки до очищаемой поверхности должно быть скорректировано соответствующим образом, чтобы получить идеальный результат очистки. Наши практические примеры показывают, как добиться наилучших результатов с помощью мойки высокого давления.
Мойки высокого давления - это подходящее решение для любой задачи по очистке!
Наши исследования показывают, что наиболее распространёнными объектами очистки являются:
- инвентарь/оборудование для газона, сада
- садовая мебель
- заборы и дорожки
- мотоциклы и скутеры
- маленькие автомобили
- ступеньки и входы
- среднеразмерные автомобили, грузовики и внедорожники
- кирпичные и каменные стены
- дома на колесах и внедорожники
- бассейны и большие патио
- фасады дома и проезды
Пожалуйста, ознакомьтесь с несколькими избранными примерами применения:
Мшистые камни и кирпич
Поскольку мох не только образует толстый слой на камнях и кирпиче, но и проникает в поры, для его удаления рекомендуется использовать Dirtblaster / грязевую фрезу. Сопло Dirtblaster производит концентрированную струю, вращающуюся с высокой скоростью. Держите спусковой крючок пистолета вертикально к покрытой мхом поверхности и медленно протирайте от одного края до другого на расстоянии от 8 до 12 дюймов.
Автомобили
Специальные принадлежности и чистящие средства Kärcher обеспечивают тщательный и бережный уход за автомобилем. Чтобы ваш автомобиль сиял всего за несколько простых шагов и оставался неизменным, сначала смойте рыхлую грязь с помощью насадки Vario Power Spray Wand. Затем нанесите моющее средство, используя либо настройку низкого давления на стержне Vario Power Spray, либо, чтобы получить еще более роскошную пену в стиле автомойки, дополнительную насадку для пены. Нанесите пену сверху вниз, следя за тем, чтобы она не высохла. Увеличьте давление на распылитель Vario Power Spray Wand, чтобы смыть пену и всю грязь / мусор. Для участков, требующих повышенного внимания, к распылительной трубке можно прикрепить дополнительную щетку, которая поможет избавиться от насекомых и высушить грязь / грязь.
Террасы и аллеи
Наши очистители поверхностей T-Racer - оптимальное решение для быстрой и эффективной очистки больших поверхностей на открытом воздухе, на 50 процентов быстрее, чем очистка с помощью распылителя. Они также предлагают возможность индивидуальной регулировки расстояния между форсунками и очищаемой поверхностью. При необходимости можно очищать твердые поверхности, такие как камень и бетон, а также чувствительные поверхности. Вращающийся рычаг с двумя соплами высокого давления создает так называемый эффект корабля на воздушной подушке, позволяющий очистителю поверхности парить над полом. Это делает T-Racer особенно простым в маневрировании при очистке. Благодаря эргономичной ручке можно оптимально очистить вертикальные поверхности, например, гаражные ворота. Еще одно преимущество: корпус защищает пользователя и стены от брызг воды.
Садовая техника
Попрощайтесь с чисткой! Грязь и почву можно эффективно удалить с горшков с растениями и цветами, лопаты, лопаты, грабли, тачки и т. д. при помощи мойки высокого давления Kärcher в кратчайшие сроки. Распылитель Vario Power Spray Wand и Dirtblaster Spray Wand особенно подходят для этой задачи. Работа в саду никогда не была такой простой и грязной!
Садовая мебель
Некрасивые пятна на садовой мебели - из-за загрязнения воздуха или прошедшей зимы - разберитесь с ними при помощи подходящих принадлежностей для очистителей высокого давления. В случае сильного загрязнения мы рекомендуем чистить специальной щёткой от Kärcher в сочетании с чистящим средством Kärcher.
Жалюзи
Перед чисткой закройте ставни. Установите распылитель на низкое давление и нанесите многофункциональный очиститель Karcher. Начните с самой нижней части жалюзи. Дайте моющему средству подействовать в течение нескольких минут, чтобы грязь полностью удалилась, но не позволяйте ей высохнуть. Наконец, удалите растворенную грязь с помощью щетки для мытья с мягкой щетиной и смойте моющее средство и грязь с помощью палочки Vario Power Spray Wand.
Преимущества
Как работает мойка высокого давления?
Из водопроводной сети, давление в которой обычно составляет примерно 4 бар, вода по садовому шлангу подается к аппарату высокого давления, насос которого значительно повышает давление – вплоть до 180 бар.
Охрана окружающей среды и экономия семейного бюджета
Минимойки Kärcher классов K 4 – K 7 могут забирать воды из бочек и других открытых источников воды. Это обеспечивает уменьшение затрат на водоснабжение и экономию природных ресурсов. Еще одним преимуществом является независимость от водопроводной сети. Купить бесконтактную автомойку – значит позаботиться об экологии.
Надёжное качество бренда
Являясь лидером мирового рынка, мы предлагаем самые надежные аппараты высокого давления. Более 75 лет компания Kärcher олицетворяет качество и инновации «Сделано в Германии». Мы производим все наши устройства на собственных заводах в соответствии с высочайшими производственными стандартами. Перед тем, как продукция покидает завод, она проходит полную проверку на функциональность и производительность. Вот почему мы всегда можем гарантировать нашим клиентам, что они покупают безупречные продукты, которые говорят сами за себя с точки зрения своих рабочих характеристик и длительного срока службы.
Аксессуары и чистящие средства.
Полный пакет имеет значение. При правильном сочетании аксессуаров и чистящих средств даже у самых стойких загрязнений не останется шансов. Оригинальные аксессуары Kärcher повышают эффективность очистки, сокращают время, необходимое для завершения проекта, и сокращают общие усилия, необходимые для достижения желаемых результатов.
Аксессуары для аппаратов высокого давления
Kärcher предлагает более широкий ассортимент принадлежностей для аппаратов высокого давления, чем любой другой бренд. Это позволяет нам решить любую проблему очистки, какой бы специфической она ни была.
Чистящие средства для аппаратов высокого давления
Новое поколение моющих средств Kärcher производит настоящий фурор благодаря своему активному принципу 3-в-1. Помимо идеального очищающего эффекта, эти новые многофункциональные продукты обеспечивают бережный уход и надежную защиту, экономя время и силы. Используя возобновляемые и природные ресурсы, Kärcher уделяет еще больше внимания экологичности. Более того, удачный дизайн бутылки тоже является победителем. Будь то подключение (Plug 'n' Clean), наполнение бака для моющего средства или контейнер, который можно использовать через всасывающий шланг, новые моющие средства универсально подходят для всех моечных машин Kärcher.
В нашем поисковике моющих средств вы найдете подходящее чистящее средство для вашей мойки высокого давления Kärcher.
Аргументы в пользу приобретения аппарата высокого давления Kärcher
Kärcher. Разница очевидна!
Компания Kärcher изобрела технологию чистки высоким давлением и уже несколько десятилетий непрерывно работает над ее усовершенствованием. В 1950 г. Альфред Керхер разработал первый в Европе профессиональный аппарат высокого давления с подогревом воды, а в 1984 г. был выведен на рынок первый переносной аппарат бытового назначения HD 555, ставший вехой в истории успеха компании и развития технологий уборки.
Обладая уникальным опытом разработки и производства аппаратов высокого давления, Kärcher превосходит в этой области всех своих конкурентов. Регулярные исследования позволяют нам своевременно выявлять потребности покупателей и учитывать их при проектировании новой продукции. Благодаря этому каждое новое изделие соответствует актуальным запросам потребителей.
Высочайшая производительность и экономия 50% времени
Аппараты высокого давления Kärcher превосходят технику конкурентов в интенсивности и эффективности очистки – в частности, за счет применения запатентованных сопел Kärcher, соответствующих по своим характеристикам параметрам производительности конкретных аппаратов.
Говоря конкретнее: уборка производится гораздо быстрее (с экономией до 50% времени) и со значительной (также до 50%) экономией энергии и воды – весомое преимущество, подтвержденное результатами независимых исследований авторитетного Института Фраунгофера.
*Согласно отчета о проведении испытаний №101575358MKS-001 от апреля 2014г, Института Intertek Testing & Certification Ltd. Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8NL, о Производительности моек высокого давления Керхер.