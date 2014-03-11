Отраслевые решения
Продукты профессионального назначения. Оптимальное выполнение уборочных работ – одно из важных условий рентабельной работы любых предприятий. Большую роль играют и экологические аспекты. Поэтому мы предлагаем Вам широкий ассортимент уборочной техники, позволяющий удовлетворить запросы любых отраслей.
Автосервис
Kärcher предлагает комплексные решения, рассчитанные на специальные потребности автосалонов, авторемонтных мастерских и АЗС.
Строительство
Профессиональная техника гарантирует эффективное решение различных проблем уборки при проведении строительных и строительно-отделочных работ.
Клининг
Инновационные, удобные в обращении продукты обеспечивают легкую и эффективную уборку в зданиях и очистку фасадов.
Здравоохранение
Профессиональные системные решения гарантируют экономичную уборку в больницах с соблюдением строгих требований санитарии.
Гостинично-ресторанный бизнес
Профессиональное оборудование обеспечивает экологичную и гигиеничную уборку в гостиницах и на предприятиях общественного питания.
Промышленность
Kärcher – надежный партнер, на опыт которого в решении задач промышленной уборки может положиться любое предприятие.
Сельское хозяйство
Инновационные технологии и оборудование Kärcher гарантируют эффективное решение многочисленных задач чистки на сельскохозяйственных предприятиях.
Коммунальное хозяйство
Уборочная техника для коммунальных предприятий гарантирует эффективное наведение безупречной чистоты.
Сервис от Kärcher: доверьтесь профессионалам
Эксплуатируя профессиональную уборочную технику, Вы хотите быть уверены в ее постоянной работоспособности – днем и ночью, всегда и везде. Наша задача – обеспечить Вам такую уверенность, и мы делаем для этого все необходимое: выпускаем надежное оборудование и эффективные чистящие средства, внедряем прогрессивные технологии, предоставляем компетентные консультации... Иными словами: мы предлагаем Вам сервис от Kärcher – компании, само имя которой внушает доверие.