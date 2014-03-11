Отраслевые решения

Продукты профессионального назначения. Оптимальное выполнение уборочных работ – одно из важных условий рентабельной работы любых предприятий. Большую роль играют и экологические аспекты. Поэтому мы предлагаем Вам широкий ассортимент уборочной техники, позволяющий удовлетворить запросы любых отраслей.

Автомобильная отрасль

Автосервис

Kärcher предлагает комплексные решения, рассчитанные на специальные потребности автосалонов, авторемонтных мастерских и АЗС.

Baugewerbe

Строительство

Профессиональная техника гарантирует эффективное решение различных проблем уборки при проведении строительных и строительно-отделочных работ.

Gebäudedienstleister

Клининг

Инновационные, удобные в обращении продукты обеспечивают легкую и эффективную уборку в зданиях и очистку фасадов.

Gesundheitswesen

Здравоохранение

Профессиональные системные решения гарантируют экономичную уборку в больницах с соблюдением строгих требований санитарии.

Hotel- und Gastgewerbe

Гостинично-ресторанный бизнес

Профессиональное оборудование обеспечивает экологичную и гигиеничную уборку в гостиницах и на предприятиях общественного питания.

Industrie

Промышленность

Kärcher – надежный партнер, на опыт которого в решении задач промышленной уборки может положиться любое предприятие.

Landwirtschaft

Сельское хозяйство

Инновационные технологии и оборудование Kärcher гарантируют эффективное решение многочисленных задач чистки на сельскохозяйственных предприятиях.

Öffentlicher Dienst

Коммунальное хозяйство

Уборочная техника для коммунальных предприятий гарантирует эффективное наведение безупречной чистоты.

Retail

Торговля

Наши решения обеспечивают поддержание чистоты и порядка на любых предприятиях розничной и оптовой торговли.

Transport

Транспорт

Мы предлагаем инновационные решения для уборки на АЗС и оказания автовладельцам дополнительных услуг.

Сервис от Kärcher: доверьтесь профессионалам

Эксплуатируя профессиональную уборочную технику, Вы хотите быть уверены в ее постоянной работоспособности – днем и ночью, всегда и везде. Наша задача – обеспечить Вам такую уверенность, и мы делаем для этого все необходимое: выпускаем надежное оборудование и эффективные чистящие средства, внедряем прогрессивные технологии, предоставляем компетентные консультации... Иными словами: мы предлагаем Вам сервис от Kärcher – компании, само имя которой внушает доверие.

Kärcher Services
Kärcher Services
Kärcher Services
Kärcher Services