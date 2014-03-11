Отраслевые решения

Сервис от Kärcher: доверьтесь профессионалам

Эксплуатируя профессиональную уборочную технику, Вы хотите быть уверены в ее постоянной работоспособности – днем и ночью, всегда и везде. Наша задача – обеспечить Вам такую уверенность, и мы делаем для этого все необходимое: выпускаем надежное оборудование и эффективные чистящие средства, внедряем прогрессивные технологии, предоставляем компетентные консультации... Иными словами: мы предлагаем Вам сервис от Kärcher – компании, само имя которой внушает доверие.