Бытовая техника Керхер для дома и сада (Home & Garden)

Бытовая техника Керхер для дома и сада включает в себя уборочную технику из программы Home & Garden, представляющую собой, в основном, аппараты меньших размеров и производительности, чем аналогичные по назначению виды профессиональной техники. Садовая техника включает в себя, прежде всего, оборудование для полива, впечатляющее высокой эффективностью и способствующее сбережению ресурсов. Широкий ассортимент продукции Kärcher позволяет эффективно решать практически любые задачи чистки. Наиболее известными являются, разумеется, аппараты высокого давления Kärcher, но компания предлагает и множество других видов техники для уборки в доме и на придомовой территории, например, пароочистители или стеклоочистители, пылесосы. Наш интернет-магазин по продаже бытовой техники осуществляет доставку по Москве и др. городам России, а также ближнему зарубежью. Весь представленный ассортимент можно купить через интернет, и вам не придется искать бытовую технику для дома, ведь доставят её прямо к дверям. Все оборудование Керхер производится по стандартам ISO, что гарантирует долгий срок службы. Вы будете годами радоваться новой бытовой технике

 

Мойки высокого давления

Насосы

Пылесосы

Многофункциональные пылесосы

Электровеники

Пароочистители

Гладильные комплекты

Паропылесосы

Стеклоочистители

Электрошвабры

Садовая техника

Home Line

Бытовая уборочная техника Kärcher: новый уровень чистоты в Вашем доме. Теперь купить технику Керхер HOME LINE можно в интернет-магазине или в наших фирменных Керхер Центрах.

Профессиональные чистящие средства для уборки дома

Профессиональное качество уборки у вас дома. Керхер предлагает профессиональные чистящие средства, которые можно применять в быту.

eco!ogic

Новый уровень экономичности и экологичности: техника для дома и сада способствует сбережению ресурсов и охране окружающей среды.

Поиск торговой организации

Здесь Вы можете быстро найти ближайшую торговую организацию.

Вопросы и ответы

Частые вопросы, относящиеся к нашим продуктам, и ответы на них.

Рекомендации по применению

Здесь Вы найдете множество советов и примеров, которые облегчат Вам обращение с уборочной техникой Kärcher.