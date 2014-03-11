Ручные стеклоочистители

Чистые окна без особого труда: мойка окон без загрязнения стен и полов. Последнее поколение аккумуляторных (электрических) стеклоочистителей для дома Керхер позволяет просто и быстро помыть окна, не оставляя разводов. Невероятно удобный стеклоочиститель для мытья окон всасывает воду с поверхности – без разводов и капель грязной воды.

Краткая информация о применении стеклоочистителя

Очистка окон стала значительно легче и быстее в 3 раза по сравнению с прочими методами уборки. Вдобавок ко всему высококачественные всасывающие резиновые полоски гарантированного оставят стекло блестящим. Аккумуляторная батарея и компактный дизайн обеспечат максимальную мобильность и удобство эксплуатации при уборке абсолютно всех плоских и гладких поверхностей в квартире. Попробуйте и увидите сами!

Нанесение чистящего средства для мытья окон

Нанесение чистящего средства

Сначала увлажните стекло раствором чистящего средства – лучше всего при помощи пульверизатора, входящего в комплект поставки аккумуляторного стеклоочистителя WV 2 Plus / Premium или  WV 5 Plus / Premium.

Микроволоконная насадка пульверизатора

Очистка

Затем протрите стекло микроволоконной насадкой (или обычной салфеткой) для отделения грязи.

Сбор влаги стеклоочистителем

Сбор влаги

В заключение соберите со стекла грязную воду, проведя по нему насадкой аккумуляторного стеклоочистителя. Вот и все – капли воды не попадут на стены и на пол.

Где применять?

очистка окон
Окна
очистка решетчатых окон
Решетчатые окна
Мансарда
Мансардные окна
очистка плитки
Плитка
Горизонтальные стеклянные поверхности
Горизонтальные стеклянные поверхности
очистка зеркал
Зеркала

Широкий модельный ряд аккумуляторных стеклоочистителей от Керхер

Более высокие классы стеклоочистителей рекомендуется использовать на больших поверхностях. Наряду с более высоким классом производительности также предлагаются дополнительные возможности и аксессуары, например, сменная аккумуляторная батарея, эргономичная прорезиненная ручка, дополнительная сменная всасывающая насадка, что позволяет очищать даже узкие окошки.

WV 1 - компактный

аккумулятор

Li-Ion аккумулятор

Встроенный литий ионный аккумулятор позволяет убрать до 55 м² окон на одном заряде.

малый вес

Низкий вес

WV 1 впечатляет благодаря своим ультракомпактным размерам и низкому весу.

интегрированный индикатор заряда батареи

LED Дисплей

Встроенный в кнопке ключения индикатор позволяет понять, когда требуется подзарядка.

WV 2 - универсальный помощник

аккумуляторный стеклоочиститель

Аккумулятор Li-Ion

Встроенный аккумулятор Li-Ion позволяет без труда справиться с окнами общей площадью до 75 м² на одном заряде.

сменная всасывающая насадка для стеклоочистителя

Сменная всасывающая насадка

Опция позволяет установить более узкую всасывающую насадку, чтобы помыть окна меньшего размера.

удаление грязной воды со стекол и зеркал

Быстрое опустошение

Контейнер для грязной воды легко и просто  опустошить в любое время.

С WV 5 - работа без остановки

Сменный аккумулятор стеклоочистителя

Съемный аккумулятор

Съемный аккумулятор и возможность докупить еще одну батарею позволяет без остановки производить уборку, не тратя времени на подзарядку.

WV 2 wechselbare Düse

Сменная насадка

Можно подсоединить маленькую насадку для уборки окон меньшего размера.

Komfortable Randreinigung

Удобство уборки внутри оконной рамы

Регулируемое расстояние всасывающей насадки позволяет исключить разводы даже у самого края оконной рамы.

Weiche Gummierung am Handgriff

Мягкая эргономичная рукоятка

Резиновое покрытие делает уборку еще более удобной.

Akkuladezustands-Anzeige

Индикатор зарядки батареи

3-х уровневый LED индикатор над кнопкой включения позволяет контроллировать уровень зарядка аккумулятора.

низкий уровень шума

Низкий уровень шума

Низкий уровень шума стеклоочистителя делает уборку еще более приятной.

Пульверизаторы

Используюя пульверизаторы для стелоочистителей, входящие в комплект поставки, вы можете мгновенно мыть окна. Также новые пульверизаторы позволяют быстро сменить микроволоконную салфетку. В распылителе Extra можно регулировать ширину микроволоконной насадки, что очень удобно для мойки больших или маленьких окон.

Sprühflasche WV 1

Пульверизатор WV 1

Sprühflasche WV 2

Пульверизатор WV 2

wiper

Пульверизатор WV 5 extra
WV

Оснащение

Набор стандартных аксессуаров, идущих в комплекте с WV 1 Plus, довольно большой. В комплекте помимо стеклоочистителя идет пульверизатор и микроволоконная салфетка. Так что сразу можно приступать к уборке!

Те же кто выберет для себя набор WV 2 Premium или ЦМ 5 Premium сможет без проблем вымыть решетчатые окна, т.к в компекте идет узкая насадка, как раз для окон маленького раземра!

Аксессуары

Каталог аксессуаров к аккумуляторным стеклоочистителям Керхер прекрасно расширит и дополнит функционал устройства. Телескопический удлинитель, например, поможет осуществить уборку окон на высоте. Чтобы посмотреть дополнительную информацию кликните на изображение.

Преимущества стеклоочистителя нового поколения

Компактней, легче и удобней

Новый стеклоочиститель на 10 % меньше предшествующей модели, благодаря чему им можно в один прием высушивать полосу вплоть до нижней кромки окна.

Компактный и эргономичный аппарат позволяет легко достичь превосходных результатов уборки.

Längere Akkulaufzeit und größere Flächen reinigen

Продление времени работы на 25%

Аппарат WV 2 оснащен более мощным аккумулятором, чем предшествующая модель, что увеличивает площадь, обрабатываемую от одного заряда, примерно на 15 м².

Noch leichter

Еще легче

Уменьшенный на100 г вес аппарата значительно облегчает работу.

Geringe Lautstärke des Fenstersaugers

Работа с низким уровнем шума

Уровень шума нового стеклоочистителя уменьшен на 10%.

Neue Sprühflasche

Повышенная эргономичность

Конструкция нового пульверизатора обеспечивает более удобное удержание в руке за счет увеличенной площади контактной поверхности.

Широкие функциональные возможности стеклоочистителя

Fliesen absaugen

Быстрый уход

Стеклоочиститель значительно облегчает очистку и высушивание стен в ванной, отделанных керамической плиткой.

Glas absaugen

Очистка любых стеклянных поверхностей

Аппарат может применяться по всему дому – например, для очистки стеклянных столов.

Spiegel absaugen

И чисто, и сухо

При помощи стеклоочистителя можно быстро очистить любые зеркала.