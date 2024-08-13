Пульверизатор Extra для стеклоочистителя
Набор с новым пульверизатором включает в себя насадку из микрофибры с липучкой на обратной стороне, что упрощает сборку, небольшой скребок для трудновыводимой грязи и концентрат чистящего средства, 20мл.
Новый пульверизатор в комплекте Premium с регулируемым по размеру держателем насадки позволяет оптимально очищать как широкие, так и узкие окна. Микроволоконная обтяжка легко прикрепляется липучкой и может быть быстро заменена. А при помощи скребка можно легко удалить со стекол даже самые стойкие загрязнения.
Особенности и преимущества
Узкие и широкие окна
- Для уборки узких и широких окон
Крепление липучка
- Благодаря липучке, салфетка из микрофибры теперь одевается и снимается на пульверизатор за доли секунды.
Скребок
- С помощью скребка даже самые старые и трудновыводимые загрязнения могут быть удалены без проблем
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Состав текстильного материала
|85 % полиэстер; 15 % полиамид
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,205
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,3
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 120 x 250
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Гладкие поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.