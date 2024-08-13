Пульверизатор Extra для стеклоочистителя

Набор с новым пульверизатором включает в себя насадку из микрофибры с липучкой на обратной стороне, что упрощает сборку, небольшой скребок для трудновыводимой грязи и концентрат чистящего средства, 20мл.

Новый пульверизатор в комплекте Premium с регулируемым по размеру держателем насадки позволяет оптимально очищать как широкие, так и узкие окна. Микроволоконная обтяжка легко прикрепляется липучкой и может быть быстро заменена. А при помощи скребка можно легко удалить со стекол даже самые стойкие загрязнения.

Особенности и преимущества
Узкие и широкие окна
  • Для уборки узких и широких окон
Крепление липучка
  • Благодаря липучке, салфетка из микрофибры теперь одевается и снимается на пульверизатор за доли секунды.
Скребок
  • С помощью скребка даже самые старые и трудновыводимые загрязнения могут быть удалены без проблем
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Состав текстильного материала 85 % полиэстер; 15 % полиамид
Цвет белый
Масса (кг) 0,205
Масса (с упаковкой) (кг) 0,3
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 120 x 120 x 250
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Гладкие поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
Принадлежности
Оригинальные запасные части

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