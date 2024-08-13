Новый пульверизатор в комплекте Premium с регулируемым по размеру держателем насадки позволяет оптимально очищать как широкие, так и узкие окна. Микроволоконная обтяжка легко прикрепляется липучкой и может быть быстро заменена. А при помощи скребка можно легко удалить со стекол даже самые стойкие загрязнения.