Автосервис

Превосходные решения для автосалонов, автосервисов и АЗС. Kärcher предлагает Вам комплексные решения, рассчитанные на специальные потребности автосалонов, авторемонтных мастерских и АЗС. Убедитесь сами в преимуществах широкого ассортимента нашей техники и ориентированного на нужды клиентов сервиса!