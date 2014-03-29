Автосервис
Превосходные решения для автосалонов, автосервисов и АЗС. Kärcher предлагает Вам комплексные решения, рассчитанные на специальные потребности автосалонов, авторемонтных мастерских и АЗС. Убедитесь сами в преимуществах широкого ассортимента нашей техники и ориентированного на нужды клиентов сервиса!
Автосалоны
Уборочная техника Kärcher гарантирует поддержание чистоты в автосалонах и авторемонтных мастерских и создание условий для безопасной работы.
АЗС
Kärcher предлагает превосходные решения для уборки на территории автозаправочных комплексов и оказания их клиентам дополнительных услуг.