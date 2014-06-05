АЗС
Автовладельцам нравятся ухоженные АЗС. С течением времени в работе автозаправочных станций произошли большие изменения: если раньше клиентам просто продавали топливо, то теперь им предлагается еще и широкий спектр услуг. На многих АЗС функционируют круглосуточные магазины, закусочные и автомойки, требующие тщательной уборки и надлежащего ухода – ведь посетители ценят чистоту и порядок! Kärcher – верный партнер в решении любых задач чистки, возникающих на территории автозаправочного комплекса и во всех его торговых и сервисных помещениях. Убедитесь в этом сами, ознакомившись с нашим обширным ассортиментом.
Чистота – условие роста товарооборота
Современные АЗС стали сервис-центрами, посещаемыми, например, с целью совершения покупок в ночное время, когда большинство торговых предприятий закрыто. Магазин на заправке – важный источник дохода, но ему требуется и особый уход. Kärcher предлагает все необходимое для уборки в Вашем магазине и решения любых задач – от очистки сильно загрязненных полов и гигиеничного устранения пищевых загрязнений до наведения чистоты в офисных и санитарных помещениях.
Быстрое высыхание полов
Зоны интенсивного хождения быстро загрязняются и требуют частой очистки. Kärcher предлагает эффективные решения для уборки в торговых залах, офисных и санитарных помещениях, обеспечивающие быстрое высыхание и исключающие опасность поскользнуться на мокром полу.
Надежное поддержание гигиены
В пекарнях должны соблюдаться требования пищевой санитарии. Kärcher гарантирует безупречную гигиеническую очистку, причем для исключения перерывов в обслуживании посетителей ее проведение может быть интегрировано в технологический процесс.
Простое удаление воды
Kärcher предлагает мощные пылесосы, способные собирать талую воду из холодильных и морозильных прилавков без отключения охлаждающих агрегатов.
Наши продукты для уборки в магазине
Безупречная чистота заправочных площадок
Первое впечатление очень важно. Знакомство с АЗС начинается с подъезда к топливораздаточной колонке. Позаботьтесь о том, чтобы Ваши заправочные площадки всегда находились в порядке. С помощью высокопроизводительного оборудования Kärcher Вы тщательно очистите колонки, удалите мусор и следы смазочных материалов с подъездных путей. Довольные клиенты обязательно вернутся к Вам вновь!
Чистые подъездные пути
Скользкие масляные пятна и сажевые загрязнения представляют собой источник опасности, для устранения которой Kärcher предлагает приспособления для очистки поверхностей, позволяющие быстро очищать аппаратом высокого давления большие площади.
Чистое оборудование
Аппараты высокого давления с электроприводом обеспечивают тщательную и безопасную очистку пилонов, корпусов топливораздаточных колонок и мусорных контейнеров.
Уборка больших площадей малыми силами
Kärcher предлагает инновационную подметальную технику для уборки листвы, дорожной грязи или гравия. Эффективный принцип заметания мусора уменьшает затрачиваемые усилия и сводит к минимуму подъем пыли.
Ухоженное помещение мойки
Kärcher предлагает Вам экологически безопасные средства для бережной очистки керамической плитки, не содержащие агрессивной фтористоводородной кислоты и других компонентов, загрязняющих сточные воды.
Наши продукты для очистки заправочных площадок
Привлекательное предложение для Ваших клиентов: мойка автомобиля
Оборудование, предлагаемое Kärcher для очистки автомобилей, обеспечит не только удовлетворенность клиентов Вашей АЗС, но и значительный рост Ваших доходов. Ведь Kärcher задает стандарты в этой области и выпускает технику, отвечающую любым требованиям, – от компактных пылесосов для очистки салона и багажника до превосходно оснащенных портальных моечных установок.
Качественная мойка с экономией затрат
Установите на своей АЗС автоматическую автомобильную моечную установку, высокая конкурентоспособность которой гарантируется как умеренной стоимостью, так и очень низкими суммарными эксплуатационными расходами. Kärcher предлагает портальные моечные установки в различных вариантах производительности и цветового оформления, что позволяет выбрать оптимальное решение с учетом загруженности мойки и контингента клиентов. А комбинация моечной установки с пылесосом самообслуживания обеспечивает комплексную очистку автомобиля – как снаружи, так и внутри.
Выгодное решение: техника самообслуживания
Изобретатель технологии чистки высоким давлением предлагает Вам самое современное оборудование для мойки автомобилей в режиме самообслуживания, гарантирующее тщательную очистку и сушку без образования пятен. При этом использование сухой пены обеспечивает экономию воды.
Дополнительный источник дохода: чистка салона
В программу Kärcher входят специальные пылесосы самообслуживания, обеспечивающие бережную и интенсивную очистку обивки сидений и ковриков.
Наши продукты для мойки автомобилей
Рост оборота за счет продаж и проката
Ключевая сфера деятельности АЗС сместилась в последнее время с продажи клиентам топлива на предложение им широкого спектра услуг. В условиях жесткой конкуренции приобретает особое значение такой дополнительный сервис, как прокат частным лицам специальной уборочной техники и продажа различных чистящих средств. Компания Kärcher, известная широкой программой продукции и ее высоким качеством, готова предложить Вам прибыльные идеи.
Партнер в маркетинговых делах
Первый совет – самый ценный: компания Kärcher всегда готова оказать Вам маркетинговую поддержку, предоставить рекламные материалы и помочь определиться с выбором ассортимента.
Безупречное качество
Превосходное качество нашей техники подтверждается не только успешными результатами многочисленных испытаний, но и отзывами миллионов довольных покупателей, особо отмечающих ее надежность и эффективность и высоко ценящих уровень нашего сервиса. Воспользуйтесь этим позитивным имиджем в своих интересах!
Учебные мероприятия для наших клиентов
Способность обстоятельно ответить на вопросы покупателя – одно из условий успешных продаж. Академия Kärcher предлагает различные учебные мероприятия, на которых Вы можете получить практические рекомендации по использованию чистящих средств и квалифицированные указания по обслуживанию нашей техники, гарантирующему ее бесперебойную эксплуатацию.