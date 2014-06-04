Автосалоны

Манящий блеск автосалона: уборка в демонстрационном зале

В Ваш автосалон многие приходят для того, чтобы воплотить свою мечту о новом автомобиле. И автомобили выглядят безупречно: лак сияет, салон радует чистотой. Шоу-рум не должен уступать им в этом – ведь в атмосфере чистоты и уюта автомобили продаются гораздо лучше! Доверьте уборку своих торговых площадей технике Kärcher! Мы предлагаем для этого полную программу уборочного оборудования – от мощных машин, обеспечивающих комфортабельную уборку больших площадей, до ручного инвентаря для оперативного устранения возникающих время от времени загрязнений.