Автосалоны

Чистота – половина дела. Для продажи автомобилей необходимы технические знания, способность угадать желание покупателя и создать у него позитивное настроение. Но все эти качества – лишь часть коммерческого успеха. Еще одним непременным условием является чистота, гарантирующая комфортную атмосферу для общения с клиентами. Не менее важна чистота и в мастерской, где она является основой качественной и безопасной работы. Поэтому Kärcher предлагает Вам комплексные решения, учитывающие специфические требования автосалонов и автосервисов, обширный ассортимент уборочной техники и широкий спектр сервисных услуг, ориентированных на индивидуальные потребности.

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Манящий блеск автосалона: уборка в демонстрационном зале

В Ваш автосалон многие приходят для того, чтобы воплотить свою мечту о новом автомобиле. И автомобили выглядят безупречно: лак сияет, салон радует чистотой. Шоу-рум не должен уступать им в этом – ведь в атмосфере чистоты и уюта автомобили продаются гораздо лучше! Доверьте уборку своих торговых площадей технике Kärcher! Мы предлагаем для этого полную программу уборочного оборудования – от мощных машин, обеспечивающих комфортабельную уборку больших площадей, до ручного инвентаря для оперативного устранения возникающих время от времени загрязнений.

Autohaus

Быстрое высыхание полов

Поломойно-всасывающие машины тщательно очищают полы, загрязняющиеся вследствие интенсивного хождения. Kärcher предлагает эффективные решения для уборки любых напольных покрытий, обеспечивающие быстрое высыхание и исключающие опасность поскользнуться на мокром полу.

Autohaus

Чистота до последнего стыка

Уборка в санузлах сопряжена с особыми сложностями, но Kärcher гарантирует Вам результаты, которые произведут на Ваших клиентов и сотрудников самое лучшее впечатление. Наши пароочистители и поломоечные машины гарантируют гигиеническую очистку полов, стен и сантехнического оборудования.

Autohaus

Быстрая и тщательная уборка пылесосом

Предлагаемые Kärcher пылесосы сухой уборки и щеточные пылесосы гарантируют быструю и тщательную очистку ковровых покрытий в офисных и демонстрационных помещениях. Наши аппараты очищают ковры на всю глубину ворса.

Autohaus

Глоток воды – одним нажатием кнопки

Утолите жажду своих посетителей и сотрудников: проточные диспенсеры Kärcher, подключаемые к обычной водопроводной сети, оснащены инновационной автоматической системой фильтрации, удовлетворяющей директивам ЕС в отношении пищевой санитарии.

Наши продукты для уборки в демонстрационном зале

B 40 W DOSE
BD 40/25 C Ep
BR 30/4 C
BR 40/10 C Adv
BR 40/25 C Ep

CV 38/2
NT25/1
NT 48/1
NT 70/2
T 10/1 eco!efficiency
T 12/1

Проточные диспенсеры

Для уборки в социально-бытовых помещениях:
SG 4/4

Чистота – фактор безопасности: уборка в мастерской

Помещение автосервиса – не только место работы Ваших механиков, но и еще одно место контакта клиентов с Вашим предприятием. Поэтому и оно должно быть безупречно чистым. Поскольку именно в мастерской образуются самые стойкие, вязкие загрязнения, Kärcher предлагает Вам особенно эффективные решения, позволяющие легко и бесследно удалять любую грязь. Наши машины, аппараты и чистящие средства гарантируют надежное выполнение всех технологических процессов, а также безопасность труда – ведь безопасной может быть только чистая мастерская!

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Идеальный способ очистки больших площадей

Для удаления следов маслосмазочных материалов и других стойких загрязнений с больших поверхностей Kärcher рекомендует использование аппарата высокого давления, оснащенного приспособлением для очистки поверхностей.

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Тщательная уборка на рабочем месте

Мы предлагаем пылесосы для решения любых задач. Например, пылесосы влажной и сухой уборки позволяют собирать пролитое масло, а промышленные пылесосы – металлическую стружку. Мощные турбины, автоматические устройства очистки фильтров и прочные сливные шланги позволяют справиться с любой работой.

Autohaus

Безопасная работа в условиях образования масляно-жировых загрязнений

Поломойно-всасывающие машины эффективно удаляют с керамической плитки грязь, на которой можно поскользнуться, например, масла и смазки, копоть или продукты износа шин.

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Аппараты для экологичной очистки деталей

В аппаратах серии BIO используются очищающие жидкости на водной основе, не содержащие растворителей. Они быстро и тщательно очищают корпуса коробок передач, элементы трансмиссии или инструменты.

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Быстрая мойка двигателей

Аппараты высокого давления Kärcher с подогревом воды эффективно очищают части двигателей от дорожной грязи.

Наши продукты для уборки в мастерской

B 40 W
BD 40/25

NT 25/1
NT 35/1 Tact Te
NT 45/1 Tact
NT 48/1
NT 65/2 Tact2
NT 70/2

Мобильные:
HD 6/15 CX Plus
HDS 7/16 C
HDS 10/20-4 M
HDS-E 8/16-4 M 24KW

Стационарные:
HDC
HDS 9/14-4 ST

PC 60/130 T
PC 100 M2 Bio

Мойка автомобилей с превосходными результатами

Автомобили требуют ухода – столь же качественного, сколь и все другие услуги, оказываемые Вашим автосалоном. Kärcher предлагает широкий выбор высокоэффективного оборудования, позволяющего решать любые задачи очистки автомобилей: от бережной уборки салона до интенсивной мойки кузова. Наша комплексная программа техники для ухода за автомобилями впечатляет превосходным соотношением цена-производительность. Как стоимость предлагаемых установок, так и затраты на их эксплуатацию поддерживаются на минимально возможном уровне – более чем убедительный аргумент в пользу приобретения моечных установок Kärcher!

Autohaus

Самая быстрая мойка

Портальные моечные установки серии CB обеспечивают интенсивную и исключительно быструю очистку: меньше 4 минут – и автомобиль вновь сияет чистотой! Высокая пропускная способность и малый расход воды гарантируют Вам рентабельную эксплуатацию мойки.

Autohaus

Тщательная мойка высоким давлением

Аппараты высокого давления – эффективные помощники в деле мойки автомобилей. Они прекрасно подходят для предварительного устранения стойких загрязнений или очистки колес.

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Аккуратная очистка обивки

Моющие пылесосы Kärcher быстро, легко и бережно очищают автомобильные сиденья.

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Эффективная очистка сточных вод

Самое современное оборудование для работы в режиме оборотного водоснабжения способствует экономии водопроводной воды, снижению расходов и охране окружающей среды.

Наши продукты для мойки автомобилей

NT 35/1 Ap
NT 70/2
Puzzi - моющие пылесосы

Мобильные:
HD 6/15 CX Plus
HDS 8/18-4C
HDS 10/20-4 M

Стационарные:
HD 9/18-4 cage
HDS 9/14-4 ST

Оборудование для водоочистки:
WRP 8000

Для внутренней очистки:
Пылесосы самообслуживания

Для наружной очистки:
Автомойки самообслуживания

Оборудование для водоочистки:
WRP 8000

Чистота начинается с порога

Первое впечатление – самое важное. Если перед входом в Ваш автосалон царит чистота, посетители охотно заглянут к Вам. Для уборки наружных территорий автосалона или автосервиса нужны, прежде всего, аппараты двух типов: эффективные подметальные машины, позволяющие содержать площади в чистоте, и специальная техника, рассчитанная на специфические погодные условия, например, снегоочистители для уборки в зимнее время. В программе Kärcher вы найдете все необходимое оборудование для наружной уборки, а также чистящие средства, оптимально сочетающиеся с уборочной техникой Kärcher.

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Машины разной производительности

Kärcher охотно проконсультирует Вас в отношении выбора техники, подходящей для уборки Вашей территории. Наряду с производительностью по площади, решающими критериями выбора подметальной машины являются свойства очищаемой поверхности, периодичность уборки и объемы удаляемого мусора.

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Маневренная и универсальная подметальная техника

Практичное решение для комфортабельной уборки площадей средних размеров: подметально-всасывающие машины с системой управления Easy, эффективной механической очисткой фильтра и удобной разгрузкой собираемого мусора.

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Оптимальная комбинация для очистки больших площадей

Большие площади (например, перед въездом в мастерскую) эффективно очищаются аппаратами высокого давления в сочетании с приспособлениями для очистки поверхностей, надежно удаляющими даже масляные загрязнения и следы шин.

Autohaus

Гораздо эффективнее метлы

Ручные подметальные машины – идеальное решение для оперативной промежуточной уборки малых площадей.

Autohaus

Безопасные пути и дороги

Шнеко-роторные снегоочистители с регулируемыми полозьями и профилированными шинами эффективно убирают снег даже в самых сложных условиях.

Наши продукты для наружной уборки

Мобильные:
HD 6/15 CX Plus
HDS 7/16 C
HDS 10/20-4 M

Стационарные:
HD 9/18-4 cage
HDS 9/14-4 ST
HDC-Advanced

Принадлежности:
FR 30

Для уборки наружной территории:
KM 70/20 C
KM 70/30 C Bp Pack Adv
KM 90/60 R Bp Pack
KM 100/100 R Bp Pack
KM 120/150 R Bp Pack

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