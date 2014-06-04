Автосалоны
Чистота – половина дела. Для продажи автомобилей необходимы технические знания, способность угадать желание покупателя и создать у него позитивное настроение. Но все эти качества – лишь часть коммерческого успеха. Еще одним непременным условием является чистота, гарантирующая комфортную атмосферу для общения с клиентами. Не менее важна чистота и в мастерской, где она является основой качественной и безопасной работы. Поэтому Kärcher предлагает Вам комплексные решения, учитывающие специфические требования автосалонов и автосервисов, обширный ассортимент уборочной техники и широкий спектр сервисных услуг, ориентированных на индивидуальные потребности.
Манящий блеск автосалона: уборка в демонстрационном зале
В Ваш автосалон многие приходят для того, чтобы воплотить свою мечту о новом автомобиле. И автомобили выглядят безупречно: лак сияет, салон радует чистотой. Шоу-рум не должен уступать им в этом – ведь в атмосфере чистоты и уюта автомобили продаются гораздо лучше! Доверьте уборку своих торговых площадей технике Kärcher! Мы предлагаем для этого полную программу уборочного оборудования – от мощных машин, обеспечивающих комфортабельную уборку больших площадей, до ручного инвентаря для оперативного устранения возникающих время от времени загрязнений.
Быстрое высыхание полов
Поломойно-всасывающие машины тщательно очищают полы, загрязняющиеся вследствие интенсивного хождения. Kärcher предлагает эффективные решения для уборки любых напольных покрытий, обеспечивающие быстрое высыхание и исключающие опасность поскользнуться на мокром полу.
Чистота до последнего стыка
Уборка в санузлах сопряжена с особыми сложностями, но Kärcher гарантирует Вам результаты, которые произведут на Ваших клиентов и сотрудников самое лучшее впечатление. Наши пароочистители и поломоечные машины гарантируют гигиеническую очистку полов, стен и сантехнического оборудования.
Быстрая и тщательная уборка пылесосом
Предлагаемые Kärcher пылесосы сухой уборки и щеточные пылесосы гарантируют быструю и тщательную очистку ковровых покрытий в офисных и демонстрационных помещениях. Наши аппараты очищают ковры на всю глубину ворса.
Глоток воды – одним нажатием кнопки
Утолите жажду своих посетителей и сотрудников: проточные диспенсеры Kärcher, подключаемые к обычной водопроводной сети, оснащены инновационной автоматической системой фильтрации, удовлетворяющей директивам ЕС в отношении пищевой санитарии.
Наши продукты для уборки в демонстрационном зале
Чистота – фактор безопасности: уборка в мастерской
Помещение автосервиса – не только место работы Ваших механиков, но и еще одно место контакта клиентов с Вашим предприятием. Поэтому и оно должно быть безупречно чистым. Поскольку именно в мастерской образуются самые стойкие, вязкие загрязнения, Kärcher предлагает Вам особенно эффективные решения, позволяющие легко и бесследно удалять любую грязь. Наши машины, аппараты и чистящие средства гарантируют надежное выполнение всех технологических процессов, а также безопасность труда – ведь безопасной может быть только чистая мастерская!
Идеальный способ очистки больших площадей
Для удаления следов маслосмазочных материалов и других стойких загрязнений с больших поверхностей Kärcher рекомендует использование аппарата высокого давления, оснащенного приспособлением для очистки поверхностей.
Тщательная уборка на рабочем месте
Мы предлагаем пылесосы для решения любых задач. Например, пылесосы влажной и сухой уборки позволяют собирать пролитое масло, а промышленные пылесосы – металлическую стружку. Мощные турбины, автоматические устройства очистки фильтров и прочные сливные шланги позволяют справиться с любой работой.
Безопасная работа в условиях образования масляно-жировых загрязнений
Поломойно-всасывающие машины эффективно удаляют с керамической плитки грязь, на которой можно поскользнуться, например, масла и смазки, копоть или продукты износа шин.
Аппараты для экологичной очистки деталей
В аппаратах серии BIO используются очищающие жидкости на водной основе, не содержащие растворителей. Они быстро и тщательно очищают корпуса коробок передач, элементы трансмиссии или инструменты.
Быстрая мойка двигателей
Аппараты высокого давления Kärcher с подогревом воды эффективно очищают части двигателей от дорожной грязи.
Наши продукты для уборки в мастерской
Мойка автомобилей с превосходными результатами
Автомобили требуют ухода – столь же качественного, сколь и все другие услуги, оказываемые Вашим автосалоном. Kärcher предлагает широкий выбор высокоэффективного оборудования, позволяющего решать любые задачи очистки автомобилей: от бережной уборки салона до интенсивной мойки кузова. Наша комплексная программа техники для ухода за автомобилями впечатляет превосходным соотношением цена-производительность. Как стоимость предлагаемых установок, так и затраты на их эксплуатацию поддерживаются на минимально возможном уровне – более чем убедительный аргумент в пользу приобретения моечных установок Kärcher!
Самая быстрая мойка
Портальные моечные установки серии CB обеспечивают интенсивную и исключительно быструю очистку: меньше 4 минут – и автомобиль вновь сияет чистотой! Высокая пропускная способность и малый расход воды гарантируют Вам рентабельную эксплуатацию мойки.
Тщательная мойка высоким давлением
Аппараты высокого давления – эффективные помощники в деле мойки автомобилей. Они прекрасно подходят для предварительного устранения стойких загрязнений или очистки колес.
Аккуратная очистка обивки
Моющие пылесосы Kärcher быстро, легко и бережно очищают автомобильные сиденья.
Эффективная очистка сточных вод
Самое современное оборудование для работы в режиме оборотного водоснабжения способствует экономии водопроводной воды, снижению расходов и охране окружающей среды.
Наши продукты для мойки автомобилей
Чистота начинается с порога
Первое впечатление – самое важное. Если перед входом в Ваш автосалон царит чистота, посетители охотно заглянут к Вам. Для уборки наружных территорий автосалона или автосервиса нужны, прежде всего, аппараты двух типов: эффективные подметальные машины, позволяющие содержать площади в чистоте, и специальная техника, рассчитанная на специфические погодные условия, например, снегоочистители для уборки в зимнее время. В программе Kärcher вы найдете все необходимое оборудование для наружной уборки, а также чистящие средства, оптимально сочетающиеся с уборочной техникой Kärcher.
Машины разной производительности
Kärcher охотно проконсультирует Вас в отношении выбора техники, подходящей для уборки Вашей территории. Наряду с производительностью по площади, решающими критериями выбора подметальной машины являются свойства очищаемой поверхности, периодичность уборки и объемы удаляемого мусора.
Маневренная и универсальная подметальная техника
Практичное решение для комфортабельной уборки площадей средних размеров: подметально-всасывающие машины с системой управления Easy, эффективной механической очисткой фильтра и удобной разгрузкой собираемого мусора.
Оптимальная комбинация для очистки больших площадей
Большие площади (например, перед въездом в мастерскую) эффективно очищаются аппаратами высокого давления в сочетании с приспособлениями для очистки поверхностей, надежно удаляющими даже масляные загрязнения и следы шин.
Гораздо эффективнее метлы
Ручные подметальные машины – идеальное решение для оперативной промежуточной уборки малых площадей.
Безопасные пути и дороги
Шнеко-роторные снегоочистители с регулируемыми полозьями и профилированными шинами эффективно убирают снег даже в самых сложных условиях.