Коммунальное хозяйство

Чистота в школах, офисах и на спортплощадках. Kärcher предлагает уборочную технику, гарантирующую эффективное наведение безупречной чистоты в общественных учреждениях и на объектах коммунального хозяйства.

Öffentlicher Dienst

Общественные учреждения

Машины и аппараты Kärcher профессионального назначения в корпусах антрацитового цвета демонстрируют высочайший уровень эффективности современной уборочной техники.

Коммунальная техника

Высокопроизводительные коммунальные машины Kärcher отличаются высокой надежностью и широчайшими функциональными возможностями.