Уборочная техника для бизнеса в коммунальном хозяйстве
Максимум эффективности – круглый год. Коммунальные машины Kärcher с двигателями мощностью от 26 до 84 л.с. отличаются надежностью, высокой эффективностью и широчайшими функциональными возможностями, для максимального использования которых предлагается обширный ассортимент навесного оборудования. Разнообразные рабочие агрегаты, спроектированные специально для этих машин в сотрудничестве с ведущими производителями навесного оборудования, обеспечивают выполнение любых работ с оптимальной производительностью и превосходной рентабельностью.
Верное решение для любых площадей
Надежная коммунальная техника Kärcher эффективно справляется с любыми задачами: уборкой больших площадей и тесных улочек, очисткой дорог и территорий автостоянок, уходом за газонами и зимней службой. В комбинации с подходящим навесным оборудованием каждая из наших машин представляет собой решение, оптимальное с позиций производительности, экономичности и удобства обслуживания. Инвестиции в их приобретение оправдываются многолетней рентабельной эксплуатацией.
Третья щетка для повышения эффективности
Установка третьей боковой щетки увеличивает рабочую ширину машины с 1400 до 2000 мм, а также упрощает очистку бордюров, участков под скамейками и т. п.
Возможность ручной уборки
Специальный 4,5-метровый шланг диаметром 100 мм позволяет удалять легкий мусор из мест, недоступных для обработки машиной.
Уникальная вакуумная система
Решение, уникальное для машин этого класса: прямой всасывающий шланг диаметром 150 мм, 500-литровый бункер и интегрированная система циркуляции воды. При этом приемная горловина находится в защищенной от механических воздействий зоне между колесами, а всасывающий шланг быстро демонтируется для устранения засорений.
Удобная разгрузка бункера
Гидравлический подъемно-опрокидывающий механизм, поднимающий бункер на высоту 145 см, позволяет быстро выгрузить все его содержимое (до 500 л) в крупногабаритный мусорный контейнер или на площадку для сбора зеленой массы.
Уборка широким фронтом
Передняя цилиндрическая щетка рабочей шириной 1600 мм позволяет сметать с дорог песок или мусор, а также снег высотой до 100 мм. Гидравлический механизм обеспечивает отклонение щетки влево и вправо.
Решение для удаления и сбора сорняков
Специальная щетка обеспечивает удаление сорняков, растущих на обочинах дорог, с одновременным их сбором. Предусмотрены два варианта щетины разной жесткости.
Щетка для удаления сорняков
Эффективное решение для борьбы со стойкой сорной растительностью: щетка отклоняется в обе стороны, а ее кронштейн свободно перемещается вдоль направляющей.
Увеличенная рабочая ширина
Для повышения производительности может использоваться передняя цилиндрическая щетка шириной 2000 мм, гидравлически отклоняемая в обе стороны и пригодная также для сметания снега высотой до 100 мм.
Наш опыт – гарантия высокой эффективности
Компания Kärcher специализируется на решении задач влажной уборки, обладает колоссальным опытом проектирования соответствующей техники и сотрудничает с известными поставщиками поливочного и моечного оборудования. Благодаря этому мы предлагаем широкий ассортимент высокоэффективного навесного оборудования для решения самых разнообразных задач: влажной уборки улиц и спортплощадок, локальной чистки высоким давлением, полива деревьев и газонов и т. д.
Компактная система смывания
Система, рассчитанная на уборку спортивных площадок и небольших автостоянок, может применяться и для обработки дорог жидкими противогололедными реагентами.
Система смывания среднего размера
Балка с форсунками, раздвигаемая на ширину до 2,20 м, обеспечивает эффективную мойку дорог и больших площадей.
Подметальная машина с аппаратом высокого давления
Эта инновационная комбинация позволяет промывать саму машину и ее бункер, а также производить точечную очистку угловых участков или небольших поверхностей струей воды.
Максимум производительности
В нашей программе есть и высокопроизводительное решение для мокрой чистки дорог и больших площадей.
Система полива с ручным инструментом
Трубка с лейкой позволяет орошать клумбы, находящиеся в труднодоступных местах.
Аппарат высокого давления со шлангом
Оптимальное решение для локальной очистки (например, остановочных павильонов или мусорных баков), особенно эффективное в сочетании с системами смывания или полива.
MIC 34 C с лейкой на кронштейне
Оптимальная система для полива городских зеленых насаждений: кронштейн с гидроприводом, на котором устанавливаются насадки для дождевания или орошения сильной струей воды.
Уборка и уход за газонами в течение всего сезона
Возможности коммунальных машин Kärcher не ограничиваются только профессиональной уборкой. Наши самоходные шасси, разработанные в тесном диалоге с водителями коммунальной техники, допускают круглогодичную эксплуатацию и гарантируют исключительно эффективное и экономичное выполнение самых разнообразных работ – от подметания до ухода за зелеными насаждениями и уборки снега.
Уникальная косилка с травосборником
Минимум затрат на переоборудование: чтобы перейти от подметания к скашиванию травы, надо лишь заменить щеточную систему косилкой. Скашиваемая трава засасывается приемной горловиной и направляется в бункер, выполняющий функцию травосборника.
Большая косилка с травосборником
Косилка с еще большей рабочей шириной обеспечивает ускоренную обработку больших площадей.
Косилка среднего размера с травосборником
Эта косилка рассчитана на обработку больших газонов (например, в парках). Возможен также выброс травы в сторону.
Комбинированная мульчирующая косилка с серповидными ножами
Эта косилка с 3 серповидными ножами и задним выбросом травы допускает гидравлическую регулировку высоты среза.
Большая роторная косилка
Гидромотор с осевыми поршнями обеспечивает высокую производительность косилки, оснащенной ковшевидными ножами для особенно аккуратного покоса. Косилка пригодна для скашивания высокой и дикорастущей травы.
Кусторез на навесной стреле
Навесная стрела позволяет оснащать машину различным дополнительным навесным оборудованием, например, кусторезом, роторной косилкой или ножницами для обрезки ветвей.
Консольная роторная косилка
Закрепленная на стреле косилка может использоваться для удаления зарослей по обочинам дорог с обеих сторон машины на расстоянии до 3,5 м от нее.
Компактная роторная косилка
Гидромотор с осевыми поршнями обеспечивает высокую производительность косилки, пригодной и для скашивания высокой или дикорастущей травы.
Уверенная езда по льду и снегу
Все коммунальные самоходные шасси Kärcher имеют систему полного привода. Специально для зимней эксплуатации и улучшения сцепных свойств при движении по заснеженным и обледенелым дорогам машины MIC 45 и MIC 84 оснащены автоматической противобуксовочной системой, гарантирующей полное использование их функциональных возможностей в комбинации со специально разработанными фирменными навесными агрегатами.
Снегоочиститель в комбинации с разбрасывателем
Шнеко-роторный снегоочиститель шириной 100 см оснащен выкидной трубой с гидравлическими механизмами отклонения и регулировки дальности выброса снега.
Централизованная загрузка
Бункер полунавесного разбрасывателя может заполняться противогололедными реагентами, подаваемыми непосредственно из хранилища, что ускоряет подготовку к работе.
Полунавесной разбрасыватель
Агрегат с 600-литровым бункером из нержавеющей стали оснащен реагирующей на скорость движения системой управления, автоматически включающей и отключающей его и позволяющей регулировать расход и дальность разброса материала. 2-камерная система обеспечивает попеременную или одновременную обработку щебнем и солевыми реагентами.
Мощный шнеко-роторный снегоочиститель
Снегоочиститель рабочей шириной 1600 мм рассчитан на уборку высокого и слежавшегося снега. Производительность гидравлики плавно регулируется в пределах 0 – 120 л/мин. Выкидная труба отклоняется в обе стороны, а дальность выброса снега допускает изменение (макс. 25 м).
Различные разбрасыватели
На шасси MIC 34 C могут по выбору устанавливаться тарельчатый или вальцовый разбрасыватели. Подача материала в вальцовый разбрасыватель может осуществляться с грузовой платформы, отклоняемой гидроприводом.
- Тарельчатый разбрасыватель: для больших площадей
- Вальцовый разбрасыватель: для обработки тротуаров
Стационарные и навесные разбрасыватели
Разбрасыватели разных типов – от простых навесных до устанавливаемых на платформу и оснащенных эффективной системой управления – позволяют эффективно обрабатывать дороги противогололедгными материалами.
Цепи противоскольжения
Цепи улучшают сцепные свойства узкопрофильных шин. Например, ими может оснащаться машина MIC 34 C с установленными плугом (1,35 м), гидравлически опрокидываемой платформой и вальцовым разбрасывателем (ширина разброса 1 м).
Снегоуборочный плуг
Регулируемый снегоуборочный плуг позволяет эффективно решать любые задачи – от очистки тротуаров до уборки на автостоянках.
Оптимальные решения для любых задач
Особые задачи требуют специального оснащения. Сотрудничая с компаниями, специализирующимися на производстве рабочего оборудования, компания Kärcher способна предложить оптимальный навесной агрегат для решения практически любой задачи. Или разработать его, если в обширном ассортименте стандартного навесного оборудования не найдется подходящей модели.
Вильчатый погрузчик поддонов (для MIC 84)
Фронтальный подъемник может быть оснащен как вильчатым погрузчиком (макс. нагрузка 1000 кг), так и ковшом, также рассчитанным на груз весом до 1000 кг.
Тягово-сцепное устройство
Оснащение тягово-сцепным устройством превращает шасси MIC 45 в тягач, способный решать разнообразные задачи.
Щетка для удаления сорняков
Особо прочный механизм для очистки обочин дорог от сорной растительности рассчитан на интенсивную эксплуатацию.
Фронтальный ковшовый погрузчик
Ковш, монтируемый и демонтируемый менее чем за 10 минут, прекрасно подходит для погрузки и транспортировки камня, песка, щепы и т. п. Он вмещает до 650 кг груза.