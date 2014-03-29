Гостинично-ресторанный бизнес

Довольствуйтесь лучшим!

Ваш гость имеет право чувствовать себя королем. Он вправе рассчитывать на то, чтобы все вокруг сияло чистотой и ничто ему не мешало. Поэтому техника, используемая для уборки в помещениях, обязана удовлетворять ряду специальных требований: она должна быть тихой, не бросающейся в глаза, удобной в транспортировке, эргономичной и пригодной для применения в стесненных условиях. Те же свойства значительно облегчают персоналу работу с оборудованием.