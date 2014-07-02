Подметальная машина KM 70/20 C

Компактная толкаемая подметальная машина с 6-ступенчатой регулировкой высоты установки роликовой щетки и плавной регулировкой положения боковой щетки обеспечивает оптимальные результаты уборки в помещениях и на открытом воздухе.

Ручная подметальная машина KM 70/20 C для простой и эффективной уборки на отрытых площадях. Уборка практически не оставляет пыли благодаря фильтру для мелкой пыли. Боковая щетка позволяет заметать мусор из углов и вдоль стень. Главная щетка регулируется по высоте и, следовательно, легко адаптируется к различным поверхностям. Основная щетка приводится в движение двумя колесами, что позволяет ей легко вращаться независимо от направления перемещения. Рукоятка регулируется под рост пользователя и может быть установлена в три разных положения. Также она может быть полностью сложена для компактного хранения.

Особенности и преимущества
Привод цилиндрической щетки
  • Ролик приводится в движение двумя колесами - для отличных результатов очистки при поворотах
Регулируемая рукоятка
  • Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях.
  • Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Большой контейнер для мусора
  • Удобная ручка облегчает обращение с бункером и его опустошение.
Фильтр для пыли
  • Фильтр очищает выходящий воздух, препятствуя распространению пыли во время уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода вручную
Макс. производительность по площади (м²/ч) 2800
Рабочая ширина (мм) 480
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 700
Полная/полезная емкость контейнера (л) 42 / 20
Цвет антрацит
Масса (с принадлежностями) (кг) 22
Масса рабочая (кг) 23
Вес с упаковкой (кг) 25,894
Размеры с упаковкой (Д x Ш x В) (мм) 795 / 400 / 935
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1300 / 765 / 1035

Scope of supply

  • Фильтр для мелкой пыли

Оснащение

  • Ручной привод поворота
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Складная рукоятка
  • Принцип сметания
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
Подметальная машина KM 70/20 C

Видео

Области применения
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, в т.ч. погрузочных зон
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки таких объектов как школьные территории в мунициальных округах
  • Также идеальна для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.