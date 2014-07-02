Подметальная машина KM 70/20 C
Компактная толкаемая подметальная машина с 6-ступенчатой регулировкой высоты установки роликовой щетки и плавной регулировкой положения боковой щетки обеспечивает оптимальные результаты уборки в помещениях и на открытом воздухе.
Ручная подметальная машина KM 70/20 C для простой и эффективной уборки на отрытых площадях. Уборка практически не оставляет пыли благодаря фильтру для мелкой пыли. Боковая щетка позволяет заметать мусор из углов и вдоль стень. Главная щетка регулируется по высоте и, следовательно, легко адаптируется к различным поверхностям. Основная щетка приводится в движение двумя колесами, что позволяет ей легко вращаться независимо от направления перемещения. Рукоятка регулируется под рост пользователя и может быть установлена в три разных положения. Также она может быть полностью сложена для компактного хранения.
Особенности и преимущества
Привод цилиндрической щетки
- Ролик приводится в движение двумя колесами - для отличных результатов очистки при поворотах
Регулируемая рукоятка
- Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях.
- Рукоятка складывается для хранения машины с экономией места.
Большой контейнер для мусора
- Удобная ручка облегчает обращение с бункером и его опустошение.
Фильтр для пыли
- Фильтр очищает выходящий воздух, препятствуя распространению пыли во время уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|вручную
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|2800
|Рабочая ширина (мм)
|480
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|700
|Полная/полезная емкость контейнера (л)
|42 / 20
|Цвет
|антрацит
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|22
|Масса рабочая (кг)
|23
|Вес с упаковкой (кг)
|25,894
|Размеры с упаковкой (Д x Ш x В) (мм)
|795 / 400 / 935
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1300 / 765 / 1035
Scope of supply
- Фильтр для мелкой пыли
Оснащение
- Ручной привод поворота
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Складная рукоятка
- Принцип сметания
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
Видео
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, в т.ч. погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки таких объектов как школьные территории в мунициальных округах
- Также идеальна для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.