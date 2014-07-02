Пылесос сухой уборки T 12/1
Универсальный, прочный и стойкий к опрокидыванию пылесос сухой уборки T 12/1 с превосходной мощностью всасывания. При этом он отличается высокой маневренностью и бесшумностью, а по желанию может быть оснащен HEPA-фильтром.
Наш пылесос сухой уборки T 12/1 с прочным отбойником представляет продуманную концепцию, сочетающую в себе мощный двигатель, систему воздуховодов и 6-ступенчатую систему фильтрации, что гарантирует практически неизменную высокую мощность всасывания даже при заполненном фильтр-мешке. Это позволяет увеличить время работы, одновременно сокращая расходы на техническое обслуживание и т.п. Кроме того, аппарат имеет удобное управление с помощью ножного выключателя, продуманный механизм соединения на всасывающем шланге для безопасного подтягивания, два резиновых ходовых колеса и направляющие ролики для оптимальной плавности хода и маневренности, а также эргономичное дельтаобразное колено для комфортной работы в течение длительного времени. Все это делает T 12/1 идеальным рабочим инструментом для клининговых компаний, офисов, ресторанов и магазинов. Благодаря низкому уровню шума во время работы пылесос может использоваться в любое время суток даже в больницах и отелях. Встроенный держатель для кабеля на турбинной головке, откидной крюк и парковочное положение насадки для пола дополняют пакет оснащения. Для обеспечения максимальной гигиены T 12/1 может быть по желанию оснащен мощным HEPA-фильтром.
Особенности и преимущества
Высокоэффективный фильтр HEPA 13Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха. Высокая эффективность фильтрации (99,95 %) гарантирует задержание мельчайших частиц. Сертифицирован по стандарту DIN EN 1822:2019.
Хранение кабеля на корпусеКабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Корзина главного фильтраДопускающий промывку стационарный основной фильтр большого размера для оптимального отделения пыли. Возможность эксплуатации пылесоса как с фильтр-мешком, так и без него.
Высокая эргономичность
- Педальный выключатель для простоты использования. Не нужно наклоняться.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|220 / 22
|Расход воздуха (л/с)
|43
|Номинальная мощность (Вт)
|700
|Объем мусоросборника (л)
|12
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|12
|материал кабеля
|ПВХ
|цвет кабеля
|желтый
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|60
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,4
|Масса (с упаковкой) (кг)
|9,555
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|410 x 315 x 340
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха
- Количество удлинительных трубок: 1 шт.
- Длина удлинительных трубок: 505 мм
- Материал удлинительных трубок: Сталь, хромированная
- Переключаемая насадка для пола
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный корзинный фильтр: нейлон
Оснащение
- Материал мусоросборника: пластмасса
- Интегр. держатель для кабеля
- Крюк для кабеля
Видео
Области применения
- Идеальное решение для уборки во врачебных кабинетах, офисных и канцелярских помещениях
- Для уборки в ресторанах, столовых или магазинах
- Пригодность для уборки в местах, требующих соблюдения тишины, например в больницах, школах и гостиницах
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.