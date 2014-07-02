Пылесос сухой уборки T 12/1

Универсальный, прочный и стойкий к опрокидыванию пылесос сухой уборки T 12/1 с превосходной мощностью всасывания. При этом он отличается высокой маневренностью и бесшумностью, а по желанию может быть оснащен HEPA-фильтром.

Наш пылесос сухой уборки T 12/1 с прочным отбойником представляет продуманную концепцию, сочетающую в себе мощный двигатель, систему воздуховодов и 6-ступенчатую систему фильтрации, что гарантирует практически неизменную высокую мощность всасывания даже при заполненном фильтр-мешке. Это позволяет увеличить время работы, одновременно сокращая расходы на техническое обслуживание и т.п. Кроме того, аппарат имеет удобное управление с помощью ножного выключателя, продуманный механизм соединения на всасывающем шланге для безопасного подтягивания, два резиновых ходовых колеса и направляющие ролики для оптимальной плавности хода и маневренности, а также эргономичное дельтаобразное колено для комфортной работы в течение длительного времени. Все это делает T 12/1 идеальным рабочим инструментом для клининговых компаний, офисов, ресторанов и магазинов. Благодаря низкому уровню шума во время работы пылесос может использоваться в любое время суток даже в больницах и отелях. Встроенный держатель для кабеля на турбинной головке, откидной крюк и парковочное положение насадки для пола дополняют пакет оснащения. Для обеспечения максимальной гигиены T 12/1 может быть по желанию оснащен мощным HEPA-фильтром.

Особенности и преимущества
Пылесос сухой уборки T 12/1: Высокоэффективный фильтр HEPA 13
Высокоэффективный фильтр HEPA 13
Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха. Высокая эффективность фильтрации (99,95 %) гарантирует задержание мельчайших частиц. Сертифицирован по стандарту DIN EN 1822:2019.
Пылесос сухой уборки T 12/1: Хранение кабеля на корпусе
Хранение кабеля на корпусе
Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке
Пылесос сухой уборки T 12/1: Корзина главного фильтра
Корзина главного фильтра
Допускающий промывку стационарный основной фильтр большого размера для оптимального отделения пыли. Возможность эксплуатации пылесоса как с фильтр-мешком, так и без него.
Высокая эргономичность
  • Педальный выключатель для простоты использования. Не нужно наклоняться.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 220 / 22
Расход воздуха (л/с) 43
Номинальная мощность (Вт) 700
Объем мусоросборника (л) 12
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 12
материал кабеля ПВХ
цвет кабеля желтый
Уровень звукового давления (дБ(А)) 60
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,4
Масса (с упаковкой) (кг) 9,555
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 410 x 315 x 340

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха
  • Количество удлинительных трубок: 1 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 505 мм
  • Материал удлинительных трубок: Сталь, хромированная
  • Переключаемая насадка для пола
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный корзинный фильтр: нейлон

Оснащение

  • Материал мусоросборника: пластмасса
  • Интегр. держатель для кабеля
  • Крюк для кабеля
Пылесос сухой уборки T 12/1

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для уборки во врачебных кабинетах, офисных и канцелярских помещениях
  • Для уборки в ресторанах, столовых или магазинах
  • Пригодность для уборки в местах, требующих соблюдения тишины, например в больницах, школах и гостиницах
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.