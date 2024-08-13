Электровеник EB 30/1

Тихий и эффективный электровеник EB 30/1, в комплект поставки которого входят литий-ионный аккумулятор и быстрозарядное устройство, обеспечивает быструю и удобную уборку твердых и ковровых напольных покрытий.

Удобно управляемый ножным выключателем беспроводной электровеник Kärcher EB 30/1 удаляет мусор вплотную к стенам – промежуток составляет лишь 2 мм. Рукоятка с регулируемой по длине телескопической штангой позволяет адаптировать его к росту пользователя, а карданный шарнир обеспечивает легкое перемещение в любых направлениях. На время перерывов в работе штанга может быть легко зафиксирована в вертикальном положении. Благодаря плоской конструкции корпуса (высота составляет лишь 9 см) не представляет проблем очистка пола под мебелью или радиаторами отопления. Мощный литий-ионный аккумулятор гарантирует долгое время непрерывной работы: при чистке ковровых напольных покрытий оно достигает 40 минут, а твердых – 50 минут. При этом входящее в комплект поставки быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор менее чем за 2 часа.

Особенности и преимущества
Простота замены аккумулятора
Простота замены аккумулятора
Мощный литий-ионный аккумулятор легко снимается и быстро заменяется другим аккумулятором.
Замена щетки без применения инструментов
Замена щетки без применения инструментов
Цилиндрическая щетка легко снимается для очистки или замены.
Быстрозарядное устройство
Быстрозарядное устройство
Быстрый заряд и большая продолжительность работы: аккумулятор полностью заряжается меньше чем за 2 часа.
Емкость для мусора легко снимается и вставляется вновь
  • Быстрая и легкая гигиеничная утилизация мусора без контакта с пылью.
Спецификации

Технические характеристики

Рабочая ширина (мм) 300
Объем мусоросборника (л) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) 56
Зарядный ток (A) 1,8
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Тип аккумулятора литий-ионный
Напряжение (В) 7,2
Емкость аккумулятора (2,5 Ач)
Время работы аккумулятора на твердых поверхностях (мин) 51
Время работы аккумулятора на ковровых покрытиях (мин) 41
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,8
Масса (с упаковкой) (кг) 3,085
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 250 x 300 x 1340

Scope of supply

  • Аккумулятор: Аккумулятор 7,2 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Быстрозарядное устройство BC 1/1.8
  • Стандартная роликовая щетка
  • Регулируемая по высоте телескопическая штанга с рукояткой
  • Мусоросборник

Видео

Принадлежности
Оригинальные запасные части

