Удобно управляемый ножным выключателем беспроводной электровеник Kärcher EB 30/1 удаляет мусор вплотную к стенам – промежуток составляет лишь 2 мм. Рукоятка с регулируемой по длине телескопической штангой позволяет адаптировать его к росту пользователя, а карданный шарнир обеспечивает легкое перемещение в любых направлениях. На время перерывов в работе штанга может быть легко зафиксирована в вертикальном положении. Благодаря плоской конструкции корпуса (высота составляет лишь 9 см) не представляет проблем очистка пола под мебелью или радиаторами отопления. Мощный литий-ионный аккумулятор гарантирует долгое время непрерывной работы: при чистке ковровых напольных покрытий оно достигает 40 минут, а твердых – 50 минут. При этом входящее в комплект поставки быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор менее чем за 2 часа.