Электровеник EB 30/1
Тихий и эффективный электровеник EB 30/1, в комплект поставки которого входят литий-ионный аккумулятор и быстрозарядное устройство, обеспечивает быструю и удобную уборку твердых и ковровых напольных покрытий.
Удобно управляемый ножным выключателем беспроводной электровеник Kärcher EB 30/1 удаляет мусор вплотную к стенам – промежуток составляет лишь 2 мм. Рукоятка с регулируемой по длине телескопической штангой позволяет адаптировать его к росту пользователя, а карданный шарнир обеспечивает легкое перемещение в любых направлениях. На время перерывов в работе штанга может быть легко зафиксирована в вертикальном положении. Благодаря плоской конструкции корпуса (высота составляет лишь 9 см) не представляет проблем очистка пола под мебелью или радиаторами отопления. Мощный литий-ионный аккумулятор гарантирует долгое время непрерывной работы: при чистке ковровых напольных покрытий оно достигает 40 минут, а твердых – 50 минут. При этом входящее в комплект поставки быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор менее чем за 2 часа.
Особенности и преимущества
Простота замены аккумулятораМощный литий-ионный аккумулятор легко снимается и быстро заменяется другим аккумулятором.
Замена щетки без применения инструментовЦилиндрическая щетка легко снимается для очистки или замены.
Быстрозарядное устройствоБыстрый заряд и большая продолжительность работы: аккумулятор полностью заряжается меньше чем за 2 часа.
Емкость для мусора легко снимается и вставляется вновь
- Быстрая и легкая гигиеничная утилизация мусора без контакта с пылью.
Спецификации
Технические характеристики
|Рабочая ширина (мм)
|300
|Объем мусоросборника (л)
|1
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|56
|Зарядный ток (A)
|1,8
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Тип аккумулятора
|литий-ионный
|Напряжение (В)
|7,2
|Емкость аккумулятора
|(2,5 Ач)
|Время работы аккумулятора на твердых поверхностях (мин)
|51
|Время работы аккумулятора на ковровых покрытиях (мин)
|41
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,8
|Масса (с упаковкой) (кг)
|3,085
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 300 x 1340
Scope of supply
- Аккумулятор: Аккумулятор 7,2 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Быстрозарядное устройство BC 1/1.8
- Стандартная роликовая щетка
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга с рукояткой
- Мусоросборник
Видео
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.