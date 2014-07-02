Пылесос сухой уборки T 15/1
Профессиональный пылесос сухой уборки T 15/1 является топовой моделью в нашей модельной линейке, которая отличается высочайшей эргономикой и функциональностью, техническая модернизация обеспечила ему еще более высокие показатели энергоэффективности при сохранении высокой производительности всасывания.
Очень тихий пылесос T 15/1 является топовой моделью среди наших профессиональных пылесосов сухой уборки. Аппарат сочетает в себе высокую эргономику и комфорт. Всасывающий шланг с телескопической трубкой возможно закрепить на одном их двух парковочных гнезд, длиный и гибкий кабель питания желтого цвета и комплект малых насадок имеют возможность надежного размещения на корпусе пылесоса и находятся всегда под рукой. Техническая модернизация модели обеспечила еще более высокие показатели энергоэффективности при сохранении высокой производительности всасывания.
Особенности и преимущества
Гибкий кабельОсобенно эластичный, износостойкий и долговечный сетевой кабель Gleitflex. Кабель может наматываться на головку пылесоса или подвешиваться на специально предусмотренном крюке.
Держатели для принадлежностейМесто для хранения принадлежностей в задней части корпуса для легкого доступа в любой ситуации.
Педальный выключатель для дополнительного удобстваНе нужно наклоняться.
Корзина главного фильтра
- Большой корзинный стационарный фильтр из из промываемого нейлона для эффективной сепарации пыли.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|220 / 22
|Расход воздуха (л/с)
|43
|Номинальная мощность (Вт)
|700
|Объем мусоросборника (л)
|15
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|15
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|60
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,1
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|434 x 316 x 400
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха
- Телескопическая удлинительная трубка: 615 мм, 1007 мм
- Материал телескопической удлинительной трубки: Сталь, хромированная
- Переключаемая насадка для пола
- Насадка для мягкой мебели
- Щелевая насадка
- Насадка-кисть
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала
Оснащение
- Материал мусоросборника: пластмасса
- Интегр. держатель для кабеля
- Крюк для кабеля
- Отсоединяемый сетевой кабель: Gleitflex
- Держатели для принадлежностей
