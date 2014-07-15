Поломойно-всасывающая машина BR 40/10 C Ep Adv
BR 40/10 C – самая экономичная машина в своем классе. Эта компактная и мощная машина имеет рабочую ширину 400 мм и объем бака 10 л. Вариант Advance дополнительно оснащен колесами для транспортировки и системой регулировки давления прижима щеток.
Karcher BR 40/10 C Adv - многофункциональная сетевая поломойно-всасывающая машина - моет полы подобно однодисковой машине, всасывает воду как пылесос влажной уборки и полирует поверхности как высокоскоростной полотер. Такая разносторонность открывает существенный потенциал при использовании данной модели и гарантирует максимальную экономию. Две всасывающие планки поглощают воду при перемещениях машины вперед и назад. Малая конструктивная высота и рукоятка, отклоняющаяся в обе стороны, дают возможность удобно мыть пол даже под мебелью. Большие колеса для транспортировки позволяют перемещать машину по ступенькам для уборки лестничных пролетов. Версия Adv - оборудована дополнительными транспортировочными колесами и системой щеток с регулируемым прижимом.
Особенности и преимущества
Мощная и быстрая
- Две быстровращающихся цилиндрических щетки с высоким давлением прижима
- Две всасывающих планки собирают воду - обеспечивая работу как вперед, так и назад
- Ходить по полу можно сразу после уборки.
Малая конструктивная высота
- Легко проникает даже под мебель
- Рукоятка может наклоняться в обеих направлениях
- Для очень низких объектов, бак может быть убран
Удобство в обслуживании
- Всасывающие планки и щетки легко заменяются без инструмента
- Водораспределяющая планка может быть просто снята и очищена при необходимости
- Все электрические компоненты быстро и легко доступны
Эргономичная ручка
- Для лучшего комфорта при работе
- С интегрированным контролем уровня воды и щеток
- Превосходная для перемещения и хранения
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Рабочая ширина щеток (мм)
|400
|Ширина всасывающей балки (мм)
|400
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|10 / 10
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|400
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|300
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1100
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|100 - 200 / 20 - 30
|Расход воды (л/мин)
|1
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|макс. 75
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 2300
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|35,5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|520 x 470 x 1150
Scope of supply
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Колеса для транспортировки
- 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Питание от сети
- Изменяемое давление прижима
Видео
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.