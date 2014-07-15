Поломойно-всасывающая машина BR 40/10 C Ep Adv

BR 40/10 C – самая экономичная машина в своем классе. Эта компактная и мощная машина имеет рабочую ширину 400 мм и объем бака 10 л. Вариант Advance дополнительно оснащен колесами для транспортировки и системой регулировки давления прижима щеток.

Karcher BR 40/10 C Adv - многофункциональная сетевая поломойно-всасывающая машина - моет полы подобно однодисковой машине, всасывает воду как пылесос влажной уборки и полирует поверхности как высокоскоростной полотер. Такая разносторонность открывает существенный потенциал при использовании данной модели и гарантирует максимальную экономию. Две всасывающие планки поглощают воду при перемещениях машины вперед и назад. Малая конструктивная высота и рукоятка, отклоняющаяся в обе стороны, дают возможность удобно мыть пол даже под мебелью. Большие колеса для транспортировки позволяют перемещать машину по ступенькам для уборки лестничных пролетов. Версия Adv - оборудована дополнительными транспортировочными колесами и системой щеток с регулируемым прижимом.

Особенности и преимущества
Мощная и быстрая
  • Две быстровращающихся цилиндрических щетки с высоким давлением прижима
  • Две всасывающих планки собирают воду - обеспечивая работу как вперед, так и назад
  • Ходить по полу можно сразу после уборки.
Малая конструктивная высота
  • Легко проникает даже под мебель
  • Рукоятка может наклоняться в обеих направлениях
  • Для очень низких объектов, бак может быть убран
Удобство в обслуживании
  • Всасывающие планки и щетки легко заменяются без инструмента
  • Водораспределяющая планка может быть просто снята и очищена при необходимости
  • Все электрические компоненты быстро и легко доступны
Эргономичная ручка
  • Для лучшего комфорта при работе
  • С интегрированным контролем уровня воды и щеток
  • Превосходная для перемещения и хранения
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Рабочая ширина щеток (мм) 400
Ширина всасывающей балки (мм) 400
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 10 / 10
Теор. производительность по площади (м²/ч) 400
Практ. производительность по площади (м²/ч) 300
Частота вращения щетки (об/мин) 1100
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 100 - 200 / 20 - 30
Расход воды (л/мин) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 75
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50
Потребляемая мощность (Вт) макс. 2300
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 35,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 520 x 470 x 1150

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.
  • Колеса для транспортировки
  • 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Питание от сети
  • Изменяемое давление прижима
