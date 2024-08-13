Пылесос сухой уборки T 7/1 Classic

Легкость и эргономичность: Компактный пылесос для сухой уборки T 7/1 Classic с серийным фильтр-мешком из нетканого материала – модель начального класса, отличающаяся высокой мощностью всасывания, наличием держателя для кабеля и хорошим соотношением цены и качества.

Благодаря мощности 850 Вт пылесос сухой уборки T 7/1 Classic способен создать серьезный уровень разрежения – 23,0 кПа. При этом он работает достаточно бесшумно (уровень шума 63 дБ(А)). Аппарат оснащен всасывающим шлангом длиной 2,0 м и весит всего 3,5 кг. Колено эргономичной формы позволяет работать в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Легкостью перемещения пылесос обязан прочному шасси, оснащенному 2 ходовыми колесами и 2 поворотными роликами. Противоударный кант по всему периметру предотвращает повреждение мебели и т.п. при столкновении с мусоросборником объемом 7,5 л. T 7/1 Classic серийно оснащен фильтр-мешком из нетканого материала.

Особенности и преимущества
Пылесос сухой уборки T 7/1 Classic: Малый вес
Малый вес
Возможность легкой переноски по лестницам (в т. ч. одной рукой). Меньший вес в сравнении с пылесосами конкурентов с тем же объемом мусоросборника. Обеспечивает длительную работу без переутомления.
Пылесос сухой уборки T 7/1 Classic: Стационарный основной корзинный фильтр
Стационарный основной корзинный фильтр
Из износостойкого нетканого материала. Экологичное исполнение: можно стирать вручную при 30 °C..
Пылесос сухой уборки T 7/1 Classic: Превосходная мощность всасывания
Превосходная мощность всасывания
Профессиональное качество. Хорошее соотношение цены и производительности.
Крюк для кабеля
  • Простое хранение сетевого кабеля.
  • Надежное крепление кабеля при транспортировке.
Прочный бампер
  • Защищает мебель, стены и аппарат от повреждений.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 235 / 23,5
Расход воздуха (л/с) 40
Номинальная мощность (Вт) 850
Объем мусоросборника (л) 7
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 7,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 62
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,5
Масса (с упаковкой) (кг) 6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 375 x 285 x 310

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 3 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 350 мм
  • Материал удлинительных трубок: пластмасса
  • Переключаемая насадка для пола
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала

Оснащение

  • Материал мусоросборника: пластмасса
  • Крюк для кабеля
Пылесос сухой уборки T 7/1 Classic

Видео

Области применения
  • Для твердых поверхностей, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
  • Ковровые напольные покрытия
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.