Пылесос сухой уборки T 7/1 Classic
Легкость и эргономичность: Компактный пылесос для сухой уборки T 7/1 Classic с серийным фильтр-мешком из нетканого материала – модель начального класса, отличающаяся высокой мощностью всасывания, наличием держателя для кабеля и хорошим соотношением цены и качества.
Благодаря мощности 850 Вт пылесос сухой уборки T 7/1 Classic способен создать серьезный уровень разрежения – 23,0 кПа. При этом он работает достаточно бесшумно (уровень шума 63 дБ(А)). Аппарат оснащен всасывающим шлангом длиной 2,0 м и весит всего 3,5 кг. Колено эргономичной формы позволяет работать в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Легкостью перемещения пылесос обязан прочному шасси, оснащенному 2 ходовыми колесами и 2 поворотными роликами. Противоударный кант по всему периметру предотвращает повреждение мебели и т.п. при столкновении с мусоросборником объемом 7,5 л. T 7/1 Classic серийно оснащен фильтр-мешком из нетканого материала.
Особенности и преимущества
Малый весВозможность легкой переноски по лестницам (в т. ч. одной рукой). Меньший вес в сравнении с пылесосами конкурентов с тем же объемом мусоросборника. Обеспечивает длительную работу без переутомления.
Стационарный основной корзинный фильтрИз износостойкого нетканого материала. Экологичное исполнение: можно стирать вручную при 30 °C..
Превосходная мощность всасыванияПрофессиональное качество. Хорошее соотношение цены и производительности.
Крюк для кабеля
- Простое хранение сетевого кабеля.
- Надежное крепление кабеля при транспортировке.
Прочный бампер
- Защищает мебель, стены и аппарат от повреждений.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Номинальная мощность (Вт)
|850
|Объем мусоросборника (л)
|7
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|62
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 3 шт.
- Длина удлинительных трубок: 350 мм
- Материал удлинительных трубок: пластмасса
- Переключаемая насадка для пола
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный корзинный фильтр: из нетканого материала
Оснащение
- Материал мусоросборника: пластмасса
- Крюк для кабеля
Видео
Области применения
- Для твердых поверхностей, таких как кафель, природный камень, ПВХ, линолеум
- Ковровые напольные покрытия
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.