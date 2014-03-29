Клининг и клининговое оборудование
Партнерство – важное условие для достижения успеха. Устойчивая тенденция к привлечению сторонних организаций к уборке на предприятиях и в коммунальном хозяйстве открывает перед клининговыми компаниями хорошие перспективы, но в то же время высокая конкуренция и растущие требования заказчиков заставляют их снижать издержки, оказывать новые услуги и осваивать новые технологии. Только лишь тщательное выполнение уборочных работ уже не является гарантией успешного бизнеса. К числу решающих факторов относятся также высокая эффективность и экологичность используемого клинингова оборудования, оптимальный менеджмент и сотрудничество с надежным партнером – таким как компания Kärcher, являющаяся лидером на мировом рынке уборочной техники. У нас вы всегда сможете найти или скомплектовать необходимое клининговое оборудование и технику. По вопросам приобретения клинингово оборудования обращайтесь к экспертам Керхер.
Оптимальные решения для любых напольных покрытий
Полы могут быть самыми разными, но задача их уборки всегда одна: как твердые, так и эластичные напольные покрытия требуют тщательной очистки и эффективного ухода. Ассортимент Kärcher включает оптимальное оборудование для общей и поддерживающей чистки напольных покрытий всех видов – сухой или влажной, механизированной или ручной, – а также превосходно сочетающиеся с ним принадлежности и чистящие средства. Базирующиеся на более чем 75-летнем опыте ведущего мирового производителя уборочной техники, наши решения гарантируют эффективную уборку как больших площадей, так и заставленных помещений.
Техника и ручной инвентарь по индивидуальным запросам
Не существует универсального решения, гарантирующего экономичную уборку различных объектов – ведь каждый из них предъявляет собственные требования, связанные с различными площадями и материалами напольных покрытий, степенью их загрязнения, необходимостью соблюдения специальных требований санитарии, охраны труда, экологичности и т. д. Поэтому самым верным является системное решение – ориентированная на индивидуальные потребности комбинация отдельных элементов, оптимально сочетающихся друг с другом.
Kärcher предлагает покупателям именно такие системные решения: широкий ассортимент продукции и услуг позволяет выбрать и приобрести у одного поставщика все необходимое для оптимального выполнения практически любого заказа. При этом решающую роль играет не широта ассортимента, а конкретные потребности: будучи системным оферентом, Kärcher предлагает каждому клиенту то, что ему действительно необходимо.
Наши продукты для чистки твердых покрытий
Тщательная очистка ковровых покрытий
Ковровые покрытия в офисных зданиях, гостиницах или школах ежедневно подвергаются интенсивному загрязнению. Kärcher уже несколько десятилетий выпускает надежную, многофункциональную и высокоэффективную технику, позволяющую уверенно решать эту проблему. Наши моющие пылесосы, аппараты для чистки ковров, пылесосы и подметальные машины обеспечивают общую и промежуточную чистку ковровых напольных покрытий, устранение с них локальных загрязнений, а также выполнение ряда других работ – выведения пятен, чистки жалюзи, обивки мягкой мебели или автомобильных сидений.
Наши продукты для чистки текстильных покрытий
Эффективная уборка в санитарных помещениях
Шероховатые напольные покрытия из керамической плитки, используемые в ванных, душевых и раздевалках, и неизбежные для таких помещений следы извести, мыла и косметических средств обусловливают особые требования к уборке. Значительно затрудняют ее и стесненные условия, а также необходимость соблюдения высоких стандартов санитарии. Однако регулярное применение компактной и высокоэффективной уборочной техники Kärcher гарантирует наведение безупречной гигиенической чистоты – вплоть до тщательной очистки швов и труднодоступных мест.
Видимые результаты – каждый день
Тщательная уборка с соблюдением требований санитарии может быть экономичной только при условии системного подхода к ее проведению. Ведь использование неподходящих или чрезмерно разбавленных чистящих средств не гарантирует необходимого эффекта, а неоптимальные по размерам, производительности или настройкам аппараты и ручной уборочный инвентарь приводят к большим дополнительным затратам, с лихвой перекрывающим средства, сэкономленные при их приобретении. Системные решения от Kärcher гарантируют клининговым компаниям успешное ведение бизнеса – благодаря максимальной эффективности, высокому качеству, надежности и функциональности оборудования, безопасности его эксплуатации, безупречному сервису и многим другим преимуществам, отличающим продукты и услуги Kärcher от предложений других оферентов.
Наши продукты для уборки в санитарных помещениях
Уборка в соответствии со статусом заведения
Гигиеническая чистота – необходимое условие работы любого гастрономического предприятия. Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что санитарии здесь придается первостепенное значение. Kärcher предлагает системные решения, гарантирующие профессиональную уборку на кухнях и в ресторанах. Широкий ассортимент высокопроизводительной уборочной техники, ручного инвентаря, а также принадлежностей и чистящих средств гарантирует тщательную очистку любых поверхностей – от плиточных покрытий стен и пола до оборудования из нержавеющей стали.
Широкий выбор высокоэффективной уборочной техники
Пароочиститель DE 4002, обеспечивающий тщательную уборку без применения каких-либо чистящих средств, является идеальным решением для любых пищевых предприятий. Система двух резервуаров обеспечивает работу без перерывов на доливку и разогрев воды, а функция VapoHydro позволяет точно регулировать давление и влажность пара (вплоть до получения струи горячей воды). Высокие температура и давление пара гарантируют надежное удаление даже самых стойких загрязнений. А для общей или поддерживающей чистки любых твердых напольных покрытий на кухнях и в ресторанах прекрасно подходит широкий ассортимент компактных и маневренных поломойно-всасывающих машин – как основанных на традиционных технических решениях, так и реализующих инновационные технологии уборки, в частности, технологию KART (Kärcher Advanced Response Technology), позволяющую управлять движением машины по аналогии с автомобилем.
Наши продукты для уборки на кухнях и в ресторанах
Профессионализм во всех отношениях
Клининговым компаниям, получающим заказы от промышленных предприятий, необходим верный партнер – системный оферент, предлагающий все необходимое для решения как обычных, так и специфических задач уборки: надежную, мобильную и легкую в обслуживании технику, рассчитанную на круглосуточную работу в сложных условиях и способную эффективно удалять самые стойкие загрязнения. А еще им требуется всеобъемлющий сервис, гарантирующий оперативное решение любых возникающих проблем.
Все необходимое для уборки в промышленности
Мобильное или стационарное оборудование для чистки высоким давлением просто незаменимо для многих промышленных предприятий, например, мясоперерабатывающей и химической отраслей. Всего одна установка высокого давления Kärcher может одновременно снабжать водой под напором до 12 пространственно распределенных постов отбора, обеспечивая суммарный расход воды до 12.000 л/ч. Если же проблему нельзя решить с помощью обычных аппаратов высокого давления, на помощь придут аппараты сверхвысокого давления Kärcher. Модели с подогревом воды развивают давление до 800 бар, а без подогрева – до 2500 бар! Столь мощная струя воды позволяет легко удалять лакокрасочные покрытия, эффективно очищать внутренние поверхности труб и резервуаров или даже придавать шероховатость бетону. А для случаев, исключающих применение воды или пара (например, во избежание коррозии литейных форм) и не позволяющих использовать традиционную технологию дробеструйной обработки, Kärcher предлагает аппараты для струйной чистки сухим льдом, гранулы которого бережно и тщательно очищают поверхности и испаряются, не оставляя следов абразивного материала.
Наши продукты для уборки на промышленных предприятиях
Широчайший ассортимент техники для наружной уборки
Будучи изобретателем технологии чистки высоким давлением, Kärcher предлагает широчайший ассортимент высокоэффективных аппаратов высокого давления, рассчитанных на решение самых разнообразных задач, – мобильных или стационарных, с подогревом или без подогрева воды, оснащенных электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания. Не менее эффективна и высококачественная подметальная техника Kärcher, гарантирующая тщательную уборку различных наружных территорий. В обширной программе Kärcher каждый найдет модель, оптимально отвечающую его потребностям.
Программа машин для круглогодичной эксплуатации
Подметание, влажная уборка, уход за газонами или уборка снега – для коммунальной техники Kärcher найдется работа в любое время года. Мощные самоходные шасси гарантируют максимально эффективное и экономичное выполнение работ как со стандартным навесным оборудованием, так и со специальными рабочими агрегатами – от консольных косилок до фронтальных погрузчиков. Широкий ассортимент системно-совместимых принадлежностей Kärcher позволяет решать практически любые задачи.