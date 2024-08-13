Поломойно-всасывающая машина BD 50/60 C Classic Ep
Идеальный выбор: Сетевая поломойно-всасывающая машина BD 50/60 C Ep Classiс с объёмом бака 60 литров, с дисковым щеточным узлом и производительность до 2,000 м²/ч.
Компактная BD 50/60 C Ep Classic обеспечивает максимальную производительность уборки с минимальным оснащением. Машина имеет традиционную технологию дисковой щетки. Работа отличается простотой благодаря фирменной панели управления EASY Operation. BD 50/60 C Ep Classic имеет упрощенные технические особенности что позволяет быстро освоить её рабочему персоналу. Высокая маневренность и хороший обзор обеспечивается благодаря компактным габаритам машины. BD 50/60 C Ep Classic - электропитание осуществляется от бытовой электросети 220В. В процессе работы машина всегда должна быть подключена к розетке с помощью удлинительного кабеля. Время работы BD 50/60 C Ep Classic не ограничено емкостью аккумуляторов. Фактически, машину можно эксплуатировать в режиме 24/7
Особенности и преимущества
Доступная модель начального уровняОтличное соотношение цена-производительность Сокращение функционала до самых важных функций
Большой объем бака при компактных габаритахОчень маневренная Обеспечивает ясный обзор очищаемой поверхности
Большая рабочая ширинаИнтегрированный дисковый щеточный узел с шириной 51 см Для эффективной очистки площадей среднего размера
Работает от сети (230 В, 50 Гц)
- Низкий вес
- Подходит как для периодического так и для продолжительного использования
Система Home Base
- Возможность закрепления дополнительных принадлежностей и аксессуаров
- Дополнительные инвентарь для уборки может быть перевозиться на корпусе машины
Панели управления EASY
- Управление одним переключателем
- Очень простая в работе
Простое понимание назначения функций благодаря элементам управления желтого цвета
- Короткое время освоения даже для необученного персонала
Крепкие и надежные элементы управления
- Подходит для ежедневной работы
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|900
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|60 / 60
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|2040
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1020
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|67
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1100
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|52
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Колеса для транспортировки
- V-образная всасывающая балка
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Питание от сети
Видео