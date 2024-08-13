Компактная BD 50/60 C Ep Classic обеспечивает максимальную производительность уборки с минимальным оснащением. Машина имеет традиционную технологию дисковой щетки. Работа отличается простотой благодаря фирменной панели управления EASY Operation. BD 50/60 C Ep Classic имеет упрощенные технические особенности что позволяет быстро освоить её рабочему персоналу. Высокая маневренность и хороший обзор обеспечивается благодаря компактным габаритам машины. BD 50/60 C Ep Classic - электропитание осуществляется от бытовой электросети 220В. В процессе работы машина всегда должна быть подключена к розетке с помощью удлинительного кабеля. Время работы BD 50/60 C Ep Classic не ограничено емкостью аккумуляторов. Фактически, машину можно эксплуатировать в режиме 24/7