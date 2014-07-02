Моющий пылесос Puzzi 30/4

Профессиональный ковромоечный экстрактор Puzzi 30/4. Реализован на основе новой вертикальной концепции с инновационной насадкой для пола. Сочетает в себе мобильность и высокую производительность. Отличается низким уровнем шума, эргономичным и простым управлением. Модель незаменима для глубокой чистки всех видов ковровых покрытий и текстильной обивки мягкой мебели.

Ключевые преимущества -Инновационная насадка для пола Насадка имеет подвижную всасывающую планку на шарнирах Эффективный сбор влаги под любым углом и в труднодоступных местах Большая рабочая ширина 350 мм и длиный всасывающий шланг - 4 м -Повышенная производительность Мощная всасывающая турбина Puzzi гарантирует низкую остаточную влажность Выигрыш времени до 63% в сравнении с конкурентыми аналогами Возможность быстрого возобновления хождения по ковру -Комфорт и эргономика Рукоятка обеспечивает работу в удобной позе Практичный съемный бак для грязной воды в виде ведерка Прозрачное окошко крышки бака грязной воды для контроля уровня пены -Широкие возможности Интегрированная штепсельная розетка для моечной головки PW 30/1 Большой ассортимент аксессуаров для решения специальных задач Низкий уровень шума и указатель уровня чистой воды

Особенности и преимущества
Моющий пылесос Puzzi 30/4: Штепсельная розетка для PW 30/1
Благодаря встроенной штепсельной розетки для подключения PW 30/1 дополнительный источник питания не требуется. Когда штепсельная розетка не используется, она надежно защищена автоматически закрывающейся крышкой. Электрическая моющая насадка PW 30/1 увеличивает производительность пылесоса, очищает и поднимает ворс.
Моющий пылесос Puzzi 30/4: Съемный бак для грязной воды
Ручка бака для грязной воды находится снаружи чтобы не испачкаться. Съемный бак для грязной воды легко опустошить, с его помощью можно наполнить внутренний бак для чистой воды. Краткая инструкция на обратной стороне бака для грязной воды доступно объясняет процесс эксплуатации пылесоса.
Моющий пылесос Puzzi 30/4: Очень тихая работа
Уровень шума аппарата Puzzi 30/4 составляет лишь 66 дБ(А). Благодаря низкому уровню шума пылесосом можно пользоваться в рабочее время и отелях. Низкий уровень шума снижает утомляемость оператора и позволяет делать меньше перерывов в работе.
Вместительные баки для воды
  • Даже с полным баком чистой воды (30 л) пылесос можно транспортировать в горизонтальном (лежачем) положении.
  • Встроенный указатель уровня чистой воды позволяет оператору следить за уровнем воды.
  • Фильтр в баке чистой воды защимщает компоненты пылесоса и может быть извлечен без помощи специальных инструментов для очистки.
Интуитивно-понятное управление благодаря системе EASY
  • Легкий выбор режимов (ВЫКЛ, разбрызгивание, всасывание, разбрызгивание со всасыванием) при помощи поворотного переключателя.
  • Интуитивно-понятные значки упрощают использование.
  • Удобное расположение поворотного переключателя с верхней стороны аппарата.
Эргономичная вертикальная конструкция
  • Работа без переутомления и с экономией времени благодаря продуманной концепции аппарата.
  • Удобство транспортировки благодаря специальной геометрии бака и наличию ручки.
Большие колеса
  • Благодаря большим колесам Puzzi 30/4 легко маневрирует даже при полном баке.
  • Колеса диаметром 30 см с легким ходом.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. производительность по площади (м²/ч) 60 - 75
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Расход моющего раствора (л/мин) 3
Давление распыла (бар) 4
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 30 / 15
Мощность турбины (Вт) 1200
Мощность насоса (Вт) 70
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Длина кабеля (м) 15
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 26
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 580 x 460 x 930

Scope of supply

  • Штепсельная розетка для моечной головки: PW 30/1
  • Всасывающий шланг с подводкой воды: 4 м
  • Насадка для пола: 350 мм
  • Пистолет с подводкой воды
  • Дуговая рукоятка для удлинительной трубки
  • Удлинительная трубка с подводкой воды: 1 шт., 700 мм, из нержавеющей стали

Оснащение

  • Мундштук сопла: Насадка для пола, желтый

