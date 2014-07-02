Профессиональный ковромоечный экстрактор Puzzi 30/4. Реализован на основе новой вертикальной концепции с инновационной насадкой для пола. Сочетает в себе мобильность и высокую производительность. Отличается низким уровнем шума, эргономичным и простым управлением. Модель незаменима для глубокой чистки всех видов ковровых покрытий и текстильной обивки мягкой мебели. Ключевые преимущества -Инновационная насадка для пола Насадка имеет подвижную всасывающую планку на шарнирах Эффективный сбор влаги под любым углом и в труднодоступных местах Большая рабочая ширина 350 мм и длиный всасывающий шланг - 4 м -Повышенная производительность Мощная всасывающая турбина Puzzi гарантирует низкую остаточную влажность Выигрыш времени до 63% в сравнении с конкурентыми аналогами Возможность быстрого возобновления хождения по ковру -Комфорт и эргономика Рукоятка обеспечивает работу в удобной позе Практичный съемный бак для грязной воды в виде ведерка Прозрачное окошко крышки бака грязной воды для контроля уровня пены -Широкие возможности Интегрированная штепсельная розетка для моечной головки PW 30/1 Большой ассортимент аксессуаров для решения специальных задач Низкий уровень шума и указатель уровня чистой воды