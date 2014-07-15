Поломойно-всасывающая машина B 90 R Classic Bp Pack

Управляемая водителем, маневренная аккумуляторная поломоечная машина B 90 R Classic Bp Pack с баком на 90 литров. Комплектуется гелевыми АКБ 175 Ач/24 В. Имеет оптимальную конфигурацию для поддерживающей ежедневной уборки и отличается привлекательной ценой для чувствительным к ценам целевых групп, например, клининг. Машина может оснащаться различными щёточными узлами шириной от 55 до 75 см (отдельно).

Маневренная и быстрая машина с сидением для водителя - прекрасная альтернатива любой большой машине c ручным управлением! Особенностью аккумуляторной поломоечной машины B 90 R Bp Pack является щеточные головы нового поколения. Выбираются при покупке. Можно использовать роликовые и дисковые щеточные насадки разной рабочей ширины (55-75 см). С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина является очень подвижной и демонстрирует отличную маневренность. Среди других характеристик машины - повышенная емкость бака - 90 литров - и легкость его заполнения чистой водой. Машина – компактная, что очень удобно при хранении и транспортировке, например, в лифтах. Отличное решение для средних и больших площадей. Имеет оптимальную конфигурацию для поддерживающей ежедневной уборки и отличается привлекательной ценой для чувствительным к ценам целевых групп, например, клининг.

Особенности и преимущества
Поломойно-всасывающая машина B 90 R Classic Bp Pack: Чрезвычайная легкость маневрирования
Чрезвычайная легкость маневрирования
Компактная и обтекаемая конструкция делает эту машину чрезвычайно маневренной – несмотря на большой объем воды. Рулевое управление на 90° позволяет разворачиваться на месте. Низкий центр тяжести гарантирует хорошее сцепление колес с поверхностью.
Поломойно-всасывающая машина B 90 R Classic Bp Pack: Простота управления
Простота управления
Основные функции легко управляются переключателем EASY. Отображаются часы работы. Роликовые щетки экономят воду и моющее средство.
Поломойно-всасывающая машина B 90 R Classic Bp Pack: Продолжительное время работы
Продолжительное время работы
Вместительный отсек для батареи большой емкости. Не требующие обслуживания гелевые батареи в вариантах с блоками батарей.
Быстрая замена
  • Щеточная головка легко заменяется без инструментов.
  • Замена роликов R-головок занимает несколько секунд.
  • Щетки или падодержатели, установленные в головки D, отсоединяются одним нажатием педали.
Тяговый привод со скоростями до 6 км/ч
  • Для преодоления крутых подъемов. (с электромагнитным тормозом)
Прямая или изогнутая всасывающая балка
  • Для оптимального всасывания воды на любом полу. (заказывается отдельно).
Большой отсек для батарей
  • Позволяет использовать более крупные батареи - для еще большего времени работы
Хорошая способность преодолевать подъемы и хороший клиренс
  • Для простоты транспортировки и загрузки.
Плоский складчатый фильтр
  • Для защиты турбины от преждевременного повреждения
Компактный и современный дизайн
  • Сверхманевренная и простая в управлении (несмотря на большой размер)
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 550 - 750
Ширина всасывающей балки (мм) 850 - 940
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 90 / 90
Бункер (л) 5 / 7
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 170
Время работы от комплекта батареек (ч) макс. 3,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 230 / 50 - 60
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20 - 315 / 28 - 37
Расход воды (л/мин) 3,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Потребляемая мощность (Вт) 2200
Полная нормативная масса (кг) 460
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1450 x 800 x 1200

Scope of supply

  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система 2 резервуаров
Поломойно-всасывающая машина B 90 R Classic Bp Pack
Поломойно-всасывающая машина B 90 R Classic Bp Pack
Поломойно-всасывающая машина B 90 R Classic Bp Pack
Принадлежности
Чистящие средства