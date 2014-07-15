Маневренная и быстрая машина с сидением для водителя - прекрасная альтернатива любой большой машине c ручным управлением! Особенностью аккумуляторной поломоечной машины B 90 R Bp Pack является щеточные головы нового поколения. Выбираются при покупке. Можно использовать роликовые и дисковые щеточные насадки разной рабочей ширины (55-75 см). С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина является очень подвижной и демонстрирует отличную маневренность. Среди других характеристик машины - повышенная емкость бака - 90 литров - и легкость его заполнения чистой водой. Машина – компактная, что очень удобно при хранении и транспортировке, например, в лифтах. Отличное решение для средних и больших площадей. Имеет оптимальную конфигурацию для поддерживающей ежедневной уборки и отличается привлекательной ценой для чувствительным к ценам целевых групп, например, клининг.