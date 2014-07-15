Поломойно-всасывающая машина B 40 C Ep + R45 + AutoFill

Сетевая поломойно-всасывающая машина B 40 C Ep + R45 + AutoFill, с баком на 40 литров, оснащенная моющей головкой с цилиндрическими щетками 450 мм и системой автоматической заправки бака для чистой воды - AutoFill. Машина имеет концепцию простого управления Easy Operation обеспечивающей защиту от ошибочных действий. Cистема автоматической заправки бака AutoFill позволяет сократить время на подготовку к работе. Работа от сети позволяет работать на машине столько сколько это требуется без ограничений по времени связанных с необходимостью зарядки. Обеспечивает рентабельную уборку на площадях от 1500 до 2000 кв. м.

Сетевая поломойно-всасывающая машина с ручным управлением B 40 C Ep + R45 + AutoFill представляет собой модель, оснащенную моющей головкой R 45 с цилиндрическими щетками шириной 450 мм. которая обеспечивает Высокое давление прижима. Данный тип моечной головки подходит для структурированных напольных покрытий, а также сильно загрязненных полов. Машина имеет концепцию простого управления Easy Operation обеспечивающей защиту от ошибочных действий. Cистема автоматической заправки бака AutoFill позволяет сократить время на подготовку к работе- для заправки достаточно подсоединить шланг к водопроводному крану через обычный коннектор, после заполнения бака подача воды автоматически прекратится Благодаря узкому машина корпусу может без проблем эксплуатироваться на заставленных участках и в тесных местах. Работа от сети позволяет работать на машине столько сколько это требуется без ограничений по времени связанных с необходимостью зарядки. Данный вариант машины обеспечивает деликатную уборку с низким уровнем шума: уменьшение мощности потребляемой турбиной, дает снижение уровня шума. Это идеальное решение для уборки в больницах, отелях и на других объектах, требующих соблюдения тишины. Обеспечивает рентабельную уборку на площадях от 500 до 1500 кв. м

Особенности и преимущества
Удобная автоматическая система заправки водой
Удобная автоматическая система заправки водой
Система автоматического заполнения бака Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон
Щеточная головка с роликовыми щетками
Щеточная головка с роликовыми щетками
Высокое давление прижима щетки для превосходной очистки Идеально для структурированных полов
Переключатель системы управления EASY
Переключатель системы управления EASY
Предельная простота управления. Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Легкое управление
  • Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
Параллельно расположенные роликовые щетки
  • Параллельно расположенные роликовые щетки обеспечивают автоматическое движение вперед
  • Сильнее любой дополнительной силы требуемой для движения вперед
С функцией подметания
  • С интегрированным бункером для мелкого мусора
  • Для оптимального всасывания (не блокирует всасывающую балку)
Питание от сети
  • Непрерывная работа
  • Низкий вес благодаря питанию от сети - идеальная для полов чувствительных к большим нагрузкам
Практичное очертание аппарата
  • Узкая машина может легко перемещаться даже в тесных пространствах
  • Ассиметричная форма обеспечивает хороший рабочий обзор
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Рабочая ширина щеток (мм) 450
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 40 / 40
Теор. производительность по площади (м²/ч) 2200
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1540
Частота вращения щетки (об/мин) 1100
Давление прижима щетки (г/см²) 190
Расход воды (л/мин) 2,6
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Напряжение (В) 230 / 240
Частота (Гц) 50
Потребляемая мощность (Вт) до 1300
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1249 x 520 x 1145

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.

Оснащение

  • Fact
  • Подметальное устройство
  • Питание от сети
  • Система бак в баке
Видео

Принадлежности
Чистящие средства