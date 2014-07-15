Поломойно-всасывающая машина B 40 C Ep + R45 + AutoFill
Сетевая поломойно-всасывающая машина B 40 C Ep + R45 + AutoFill, с баком на 40 литров, оснащенная моющей головкой с цилиндрическими щетками 450 мм и системой автоматической заправки бака для чистой воды - AutoFill. Машина имеет концепцию простого управления Easy Operation обеспечивающей защиту от ошибочных действий. Cистема автоматической заправки бака AutoFill позволяет сократить время на подготовку к работе. Работа от сети позволяет работать на машине столько сколько это требуется без ограничений по времени связанных с необходимостью зарядки. Обеспечивает рентабельную уборку на площадях от 1500 до 2000 кв. м.
Сетевая поломойно-всасывающая машина с ручным управлением B 40 C Ep + R45 + AutoFill представляет собой модель, оснащенную моющей головкой R 45 с цилиндрическими щетками шириной 450 мм. которая обеспечивает Высокое давление прижима. Данный тип моечной головки подходит для структурированных напольных покрытий, а также сильно загрязненных полов. Машина имеет концепцию простого управления Easy Operation обеспечивающей защиту от ошибочных действий. Cистема автоматической заправки бака AutoFill позволяет сократить время на подготовку к работе- для заправки достаточно подсоединить шланг к водопроводному крану через обычный коннектор, после заполнения бака подача воды автоматически прекратится Благодаря узкому машина корпусу может без проблем эксплуатироваться на заставленных участках и в тесных местах. Работа от сети позволяет работать на машине столько сколько это требуется без ограничений по времени связанных с необходимостью зарядки. Данный вариант машины обеспечивает деликатную уборку с низким уровнем шума: уменьшение мощности потребляемой турбиной, дает снижение уровня шума. Это идеальное решение для уборки в больницах, отелях и на других объектах, требующих соблюдения тишины. Обеспечивает рентабельную уборку на площадях от 500 до 1500 кв. м
Особенности и преимущества
Удобная автоматическая система заправки водойСистема автоматического заполнения бака Подключите шланг подачи воды и заполнение прекратится автоматически когда бак будет полон
Щеточная головка с роликовыми щеткамиВысокое давление прижима щетки для превосходной очистки Идеально для структурированных полов
Переключатель системы управления EASYПредельная простота управления. Основные функции легко управляются переключателем EASY.
Легкое управление
- Цветовая кодировка элементов управления значительно упрощают эксплуатацию машины.
Параллельно расположенные роликовые щетки
- Параллельно расположенные роликовые щетки обеспечивают автоматическое движение вперед
- Сильнее любой дополнительной силы требуемой для движения вперед
С функцией подметания
- С интегрированным бункером для мелкого мусора
- Для оптимального всасывания (не блокирует всасывающую балку)
Питание от сети
- Непрерывная работа
- Низкий вес благодаря питанию от сети - идеальная для полов чувствительных к большим нагрузкам
Практичное очертание аппарата
- Узкая машина может легко перемещаться даже в тесных пространствах
- Ассиметричная форма обеспечивает хороший рабочий обзор
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Рабочая ширина щеток (мм)
|450
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|40 / 40
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|2200
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1540
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1100
|Давление прижима щетки (г/см²)
|190
|Расход воды (л/мин)
|2,6
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Напряжение (В)
|230 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Потребляемая мощность (Вт)
|до 1300
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1249 x 520 x 1145
Scope of supply
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
Оснащение
- Fact
- Подметальное устройство
- Питание от сети
- Система бак в баке
