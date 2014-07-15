Сетевая поломойно-всасывающая машина с ручным управлением B 40 C Ep + R45 + AutoFill представляет собой модель, оснащенную моющей головкой R 45 с цилиндрическими щетками шириной 450 мм. которая обеспечивает Высокое давление прижима. Данный тип моечной головки подходит для структурированных напольных покрытий, а также сильно загрязненных полов. Машина имеет концепцию простого управления Easy Operation обеспечивающей защиту от ошибочных действий. Cистема автоматической заправки бака AutoFill позволяет сократить время на подготовку к работе- для заправки достаточно подсоединить шланг к водопроводному крану через обычный коннектор, после заполнения бака подача воды автоматически прекратится Благодаря узкому машина корпусу может без проблем эксплуатироваться на заставленных участках и в тесных местах. Работа от сети позволяет работать на машине столько сколько это требуется без ограничений по времени связанных с необходимостью зарядки. Данный вариант машины обеспечивает деликатную уборку с низким уровнем шума: уменьшение мощности потребляемой турбиной, дает снижение уровня шума. Это идеальное решение для уборки в больницах, отелях и на других объектах, требующих соблюдения тишины. Обеспечивает рентабельную уборку на площадях от 500 до 1500 кв. м