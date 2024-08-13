Очень удобный в работе паропылесос SGV 8/5 отличается превосходной эффективностью уборки благодаря высокому давлению пара (8 бар), высокой температуре горячей воды (прим. 70 °C) и 3-ступенчатой регулировке подачи пара. Он обеспечивает экологичную уборку без применения чистящих средств, а практичная функция самоочистки гарантирует постоянную гигиеническую чистоту аппарата. Кроме того, аппарат очень удобен в управлении и оснащен дисплеем, отображающим его текущее состояние и сообщения о неисправностях или необходимости обслуживания. Поворотный переключатель системы EASY позволяет легко и быстро выбирать один из 7 режимов работы, а эргономичный комбинированный пистолет – регулировать подачу пара и включать функции промывки и всасывания без прерывания работы. В экономичном режиме eco!efficiency паропылесос работает с пониженным уровнем шума и может использоваться на объектах, требующих соблюдения тишины. В комплект поставки входит широкий набор принадлежностей, которые размещаются на корпусе аппарата, благодаря чему защищены от загрязнения и всегда находятся под рукой.