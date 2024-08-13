Паропылесос SGV 8/5

Удобный в работе аппарат SGV 8/5* комбинирует функции пароочистителя и пылесоса влажной уборки. Может работать в 7 режимах, оснащен практичным дисплеем и включает широкий набор принадлежностей.

Очень удобный в работе паропылесос SGV 8/5 отличается превосходной эффективностью уборки благодаря высокому давлению пара (8 бар), высокой температуре горячей воды (прим. 70 °C) и 3-ступенчатой регулировке подачи пара. Он обеспечивает экологичную уборку без применения чистящих средств, а практичная функция самоочистки гарантирует постоянную гигиеническую чистоту аппарата. Кроме того, аппарат очень удобен в управлении и оснащен дисплеем, отображающим его текущее состояние и сообщения о неисправностях или необходимости обслуживания. Поворотный переключатель системы EASY позволяет легко и быстро выбирать один из 7 режимов работы, а эргономичный комбинированный пистолет – регулировать подачу пара и включать функции промывки и всасывания без прерывания работы. В экономичном режиме eco!efficiency паропылесос работает с пониженным уровнем шума и может использоваться на объектах, требующих соблюдения тишины. В комплект поставки входит широкий набор принадлежностей, которые размещаются на корпусе аппарата, благодаря чему защищены от загрязнения и всегда находятся под рукой.

Особенности и преимущества
Паропылесос SGV 8/5: Высокая производительность уборки и экологичность
Высокая производительность уборки и экологичность
Очень высокое давление пара (8 бар), температура горячей воды прим. 70 °C и очень высокая сила всасывания. Легкое, быстрое и эффективное удаление стойких загрязнений без использования чистящих средств. Долговечный, прочный и экономичный аппарат
Паропылесос SGV 8/5: Поворотный переключатель системы EASY с 7 режимами
Поворотный переключатель системы EASY с 7 режимами
Удобство управления благодаря очевидным пиктограммам, быстрое освоение аппарата персоналом. Обработка паром / всасывание (в обычном режиме / в режиме eco!efficiency) и самоочистка аппарата. ВКЛ/ВЫКЛ, подача холодной воды, уборка с использованием чистящего средства, заключительная промывка.
Паропылесос SGV 8/5: Комбинированные пистолет и шланг
Комбинированные пистолет и шланг
Очень удобный поворотно-нажимной переключатель для управления разными функциями аппарата. 3-ступенчатая регулировка подачи пара, режимы холодной и горячей воды и возможность одновременного всасывания. Для экономии времени: управление аппаратом без прерывания работы.
Удобный дисплей
  • Отображение состояния аппарата на дисплее в текстовой или графической форме.
  • Вывод сервисной информации (например, сообщения о необходимости удаления накипи).
  • Практичный индикатор неисправностей предоставляет пользователю непосредственную информацию, что экономит время.
Режим eco!efficiency
  • Высокая производительность уборки при пониженной силе всасывания.
  • Возможность применения на объектах, требующих соблюдения тишины, благодаря низкому уровню шума.
  • Возможность уборки в ночное время.
Трехступенчатая регулировка подачи пара
  • Малая подача пара (ступень I) для устранения незначительных загрязнений.
  • Средняя подача пара (ступень II) для устранения умеренных загрязнений.
  • Мощная подача пара (ступень III) для удаления стойких загрязнений.
Держатели для принадлежностей
  • Принадлежности (сопла или круглые щетки) всегда находятся под рукой.
  • Все принадлежности аккуратно хранятся во время транспортировки и не могут быть утеряны.
  • На время транспортировки кабель надежно закрепляется с задней стороны аппарата.
Богатая комплектация
  • Насадка для пола шириной 300 мм с щеточной и резиновой вставками.
  • Ручная насадка шириной 150 мм с щеточной и резиновой вставками.
  • Щелевая насадка, точечное сопло, треугольная насадка и 3 разные круглые щетки.
Простота транспортировки
  • При погрузке аппарат можно удерживать за захват и ручку для перевозки.
  • При перемещении на большое расстояние аппарат можно тянуть за собой за ручку.
  • Большие колеса облегчают перемещение по лестницам.
Спецификации

Технические характеристики

Давление пара (бар) макс. 8
Мощность нагревателя (Вт) 3000
Время нагрева (мин) 7
Температура котла (°C) макс. 173
Температура горячей воды (°C) 70 - 173
Объем бака для чистой воды (л) 5,6
Емкость для грязной воды (л) 5
Длина кабеля (м) 7,5
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 50
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 40
Масса (с упаковкой) (кг) 48,02
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 640 x 495 x 965

¹⁾Выключатель, режим «Холодная вода/всасывание», режим eco!efficiency, режим «Пар/горячая вода/холодная вода/всасывание», функция промывки аппарата холодной водой, режим «Чистящее средство/всасывание», функция самоочистки аппарата.

Scope of supply

  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Удлинительные трубки с подводкой пара: 2 шт., 505 мм
  • Насадка для пола: 300 мм
  • Комбинированные пистолет и шланг: 4 м
  • Резиновая полоска для ручной насадки: 150 мм
  • Резиновая полоска к насадке для пола: 300 мм
  • Ручная насадка: 150 мм
  • Точечное сопло / адаптер для щелевой насадки: 185 мм
  • Удлинитель для точечного сопла: 140 мм
  • Треугольная насадка для ручной чистки / уборки пола в углах
  • Круглая щетка, малая, из нержавеющей стали: 1 шт.
  • Круглая щетка, малая, латунная: 1 шт.
  • Малая круглая щетка из пекалона (черная): 1 шт.
  • Рукоятка для перемещения
  • Держатель для принадлежностей (съемный)

Оснащение

  • Бак: съемный и наполняемый без перерыва в работе
  • Корпус: из нержавеющей стали
  • Интегр. держатель для кабеля
  • Дисплей
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (3-ступенчатый)
  • Предохранитель на пистолете
Паропылесос SGV 8/5
Паропылесос SGV 8/5

Видео

Области применения
  • Удаление стойких загрязнений и пятен (в т. ч. жировых)
  • Кафель, напольная керамическая плитка и другие твердые поверхности
  • Сантехническая арматура, столешницы и предметы из нержавеющей стали
  • Оконные стекла, стеклянные двери, другие стеклянные поверхности и зеркала
  • Тканевая обивка и мягкая мебель
  • Уборка в салоне автомобиля
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.