Паропылесос SGV 8/5
Удобный в работе аппарат SGV 8/5* комбинирует функции пароочистителя и пылесоса влажной уборки. Может работать в 7 режимах, оснащен практичным дисплеем и включает широкий набор принадлежностей.
Очень удобный в работе паропылесос SGV 8/5 отличается превосходной эффективностью уборки благодаря высокому давлению пара (8 бар), высокой температуре горячей воды (прим. 70 °C) и 3-ступенчатой регулировке подачи пара. Он обеспечивает экологичную уборку без применения чистящих средств, а практичная функция самоочистки гарантирует постоянную гигиеническую чистоту аппарата. Кроме того, аппарат очень удобен в управлении и оснащен дисплеем, отображающим его текущее состояние и сообщения о неисправностях или необходимости обслуживания. Поворотный переключатель системы EASY позволяет легко и быстро выбирать один из 7 режимов работы, а эргономичный комбинированный пистолет – регулировать подачу пара и включать функции промывки и всасывания без прерывания работы. В экономичном режиме eco!efficiency паропылесос работает с пониженным уровнем шума и может использоваться на объектах, требующих соблюдения тишины. В комплект поставки входит широкий набор принадлежностей, которые размещаются на корпусе аппарата, благодаря чему защищены от загрязнения и всегда находятся под рукой.
Особенности и преимущества
Высокая производительность уборки и экологичностьОчень высокое давление пара (8 бар), температура горячей воды прим. 70 °C и очень высокая сила всасывания. Легкое, быстрое и эффективное удаление стойких загрязнений без использования чистящих средств. Долговечный, прочный и экономичный аппарат
Поворотный переключатель системы EASY с 7 режимамиУдобство управления благодаря очевидным пиктограммам, быстрое освоение аппарата персоналом. Обработка паром / всасывание (в обычном режиме / в режиме eco!efficiency) и самоочистка аппарата. ВКЛ/ВЫКЛ, подача холодной воды, уборка с использованием чистящего средства, заключительная промывка.
Комбинированные пистолет и шлангОчень удобный поворотно-нажимной переключатель для управления разными функциями аппарата. 3-ступенчатая регулировка подачи пара, режимы холодной и горячей воды и возможность одновременного всасывания. Для экономии времени: управление аппаратом без прерывания работы.
Удобный дисплей
- Отображение состояния аппарата на дисплее в текстовой или графической форме.
- Вывод сервисной информации (например, сообщения о необходимости удаления накипи).
- Практичный индикатор неисправностей предоставляет пользователю непосредственную информацию, что экономит время.
Режим eco!efficiency
- Высокая производительность уборки при пониженной силе всасывания.
- Возможность применения на объектах, требующих соблюдения тишины, благодаря низкому уровню шума.
- Возможность уборки в ночное время.
Трехступенчатая регулировка подачи пара
- Малая подача пара (ступень I) для устранения незначительных загрязнений.
- Средняя подача пара (ступень II) для устранения умеренных загрязнений.
- Мощная подача пара (ступень III) для удаления стойких загрязнений.
Держатели для принадлежностей
- Принадлежности (сопла или круглые щетки) всегда находятся под рукой.
- Все принадлежности аккуратно хранятся во время транспортировки и не могут быть утеряны.
- На время транспортировки кабель надежно закрепляется с задней стороны аппарата.
Богатая комплектация
- Насадка для пола шириной 300 мм с щеточной и резиновой вставками.
- Ручная насадка шириной 150 мм с щеточной и резиновой вставками.
- Щелевая насадка, точечное сопло, треугольная насадка и 3 разные круглые щетки.
Простота транспортировки
- При погрузке аппарат можно удерживать за захват и ручку для перевозки.
- При перемещении на большое расстояние аппарат можно тянуть за собой за ручку.
- Большие колеса облегчают перемещение по лестницам.
Спецификации
Технические характеристики
|Давление пара (бар)
|макс. 8
|Мощность нагревателя (Вт)
|3000
|Время нагрева (мин)
|7
|Температура котла (°C)
|макс. 173
|Температура горячей воды (°C)
|70 - 173
|Объем бака для чистой воды (л)
|5,6
|Емкость для грязной воды (л)
|5
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 50
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|40
|Масса (с упаковкой) (кг)
|48,02
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|640 x 495 x 965
¹⁾Выключатель, режим «Холодная вода/всасывание», режим eco!efficiency, режим «Пар/горячая вода/холодная вода/всасывание», функция промывки аппарата холодной водой, режим «Чистящее средство/всасывание», функция самоочистки аппарата.
Scope of supply
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Удлинительные трубки с подводкой пара: 2 шт., 505 мм
- Насадка для пола: 300 мм
- Комбинированные пистолет и шланг: 4 м
- Резиновая полоска для ручной насадки: 150 мм
- Резиновая полоска к насадке для пола: 300 мм
- Ручная насадка: 150 мм
- Точечное сопло / адаптер для щелевой насадки: 185 мм
- Удлинитель для точечного сопла: 140 мм
- Треугольная насадка для ручной чистки / уборки пола в углах
- Круглая щетка, малая, из нержавеющей стали: 1 шт.
- Круглая щетка, малая, латунная: 1 шт.
- Малая круглая щетка из пекалона (черная): 1 шт.
- Рукоятка для перемещения
- Держатель для принадлежностей (съемный)
Оснащение
- Бак: съемный и наполняемый без перерыва в работе
- Корпус: из нержавеющей стали
- Интегр. держатель для кабеля
- Дисплей
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (3-ступенчатый)
- Предохранитель на пистолете
Видео
Области применения
- Удаление стойких загрязнений и пятен (в т. ч. жировых)
- Кафель, напольная керамическая плитка и другие твердые поверхности
- Сантехническая арматура, столешницы и предметы из нержавеющей стали
- Оконные стекла, стеклянные двери, другие стеклянные поверхности и зеркала
- Тканевая обивка и мягкая мебель
- Уборка в салоне автомобиля
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
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