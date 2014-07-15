Поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Ep

Сверхкомпактная сетевая поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Ep с баком на 4 литра и технологией роликового щёточного узла.

Сверхкомпактная сетевая поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Ep благодаря вертикальному дизайну, такая же маневренная, как и вертикальный пылесос. Давление прижима щётки устройства в 10 раз больше, чем у обычной швабры. Роликовая щётка вращается со скоростью 1500 об/мин. Машина собирает воду, как при движении вперёд, так и назад. Для удаления стойких загрязнений всасывающая балка может быть поднята при помощи ножной педали. Это позволяет размыть стойкие загрязнения с последующим их удалением. Идеально подходит для уборки небольших магазинов, ресторанов, заправочных станций, супермаркетов, медицинских кабинетов, отелей и закусочных. Эту модель также можно использовать в дополнение к большим поломоечным машинам для решения специальных задач.

Особенности и преимущества
Высокоскоростная роликовая щетка
  • Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке.
  • Роликовая щетка также чистит фактурные поверхности и стыки.
  • Ролик автоматически начинает движение вперед – это означает, что устройство не нужно толкать вперед.
Немедленно высыхает
  • Мягкие резиновые всасывающие балки удаляют влагу – при движении вперед и назад.
  • Ходить по полу можно сразу после уборки.
  • Для интенсивной чистки, всасывание также можно отключить педалью.
Всасывание может быть отключено
  • Режим всасывания можно отключить с помощью педали
  • Возможность глубокой чистки с нанесением и последующим сбором моющего раствора
Съемные резервуары
  • Удобный бак для воды можно легко снять и заполнить в раковине.
  • Резервуар для грязной воды можно отдельно снять и, например, опорожнить в раковине.
  • Баки снимаются по-отдельности или вместе и снабжены ручкой для удобной переноски.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 300
Ширина всасывающей балки (мм) 300
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 4 / 4
Теор. производительность по площади (м²/ч) 200
Практ. производительность по площади (м²/ч) 130
Частота вращения щетки (об/мин) 1450
Давление прижима щетки (г/см²) 100
Расход воды (л/мин) 0,3
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 72
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Потребляемая мощность (Вт) 820
Цвет антрацит
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 507 x 343 x 1145

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 1 шт.
  • Колеса для транспортировки
  • 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Питание от сети
Поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C Ep

