Пылесос сухой уборки T 10/1

Мощный, компактный и очень надежный пылесос сухой уборки T 10/1 был разработан специально в расчете на высокие запросы гостиниц, ресторанов и магазинов, а также клининговых компаний.

При потребляемой мощности 700 Вт наш пылесос сухой уборки T 10/1 создает разрежение 22 кПа, достаточное для удовлетворения высоких требований к качеству уборки, предъявляемых клининговыми компаниями и владельцами гостиниц, магазинов и предприятий общественного питания. Этот аппарат впечатляет также высокой эргономичностью, обеспечиваемой удобным коленом с защелкой для фиксации принадлежностей, возможностью плавной регулировки силы всасывания и большим ножным выключателем, позволяющим обойтись без частых наклонов и на протяжении долгого времени работать без переутомления. Всасывающий шланг длиной 2,5 м и шасси с 2 большими колесами и 2 поворотными роликами обеспечивают удобство выполнения работ и перемещения пылесоса. При этом отбойник по периметру ударопрочного 10-литрового мусоросборника надежно защищает мебель и другие предметы обстановки от повреждений. Удачную общую концепцию аппарата дополняет входящий в стандартную комплектацию фильтр-мешок из нетканого материала, вмещающий примерно вдвое больше пыли, чем обычный бумажный фильтр-мешок.

Особенности и преимущества
Пылесос сухой уборки T 10/1: Больше мощности
Аппарат комплектуется фильтр-мешком из нетканого материала, вмещающим гораздо больше пыли, чем обычные бумажные фильтр-мешки.
Пылесос сухой уборки T 10/1: С/без мешка для сбора пыли
Большой стационарный основной фильтр из допускающего промывку нейлона отличается высокой прочностью и позволяет в течение некоторого времени обходиться без фильтр-мешка.
Пылесос сухой уборки T 10/1: Держатели для принадлежностей
Держатели для принадлежностей интегрированы в отбойник больших размеров.
Педальный выключатель для дополнительного удобства
  • Не нужно наклоняться.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Разрежение (мбар/кПа) 220 / 22
Расход воздуха (л/с) 43
Номинальная мощность (Вт) 700
Объем мусоросборника (л) 10
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Длина кабеля (м) 10
Уровень звукового давления (дБ(А)) 57
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 6,3
Масса (с упаковкой) (кг) 9
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 355 x 310 x 385

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 505 мм
  • Материал удлинительных трубок: Сталь, хромированная
  • Переключаемая насадка для пола
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный корзинный фильтр: нейлон

Оснащение

  • Материал мусоросборника: пластмасса
Видео

Области применения
  • Разработан специально в расчете на потребности гостиниц, ресторанов, магазинов и клининговых компаний
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий – от твердых до ковровых
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.