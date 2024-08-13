При потребляемой мощности 700 Вт наш пылесос сухой уборки T 10/1 создает разрежение 22 кПа, достаточное для удовлетворения высоких требований к качеству уборки, предъявляемых клининговыми компаниями и владельцами гостиниц, магазинов и предприятий общественного питания. Этот аппарат впечатляет также высокой эргономичностью, обеспечиваемой удобным коленом с защелкой для фиксации принадлежностей, возможностью плавной регулировки силы всасывания и большим ножным выключателем, позволяющим обойтись без частых наклонов и на протяжении долгого времени работать без переутомления. Всасывающий шланг длиной 2,5 м и шасси с 2 большими колесами и 2 поворотными роликами обеспечивают удобство выполнения работ и перемещения пылесоса. При этом отбойник по периметру ударопрочного 10-литрового мусоросборника надежно защищает мебель и другие предметы обстановки от повреждений. Удачную общую концепцию аппарата дополняет входящий в стандартную комплектацию фильтр-мешок из нетканого материала, вмещающий примерно вдвое больше пыли, чем обычный бумажный фильтр-мешок.