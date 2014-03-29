Транспорт. Оборудование для мойки грузовых автомобилей

Оборудование для мойки грузовых автомобилей. Грязь не должна входить в объем поставки. В сфере логистики больше всего ценятся пунктуальность и точная координация и естественно сервис. Очистка транспортных средств, уборка складских и офисных помещений не должны выбивать Ваше предприятие из ритма. Поэтому Вам нужна уборочная техника, не вызывающая проблемы, а, напротив, способствующая их быстрому и эффективному решению, отличным выбором станет приобретение оборудования для грузовой мойки. В оснащении такой техникой Вам поможет компания Kärcher, предлагающая системные решения, всеобъемлющие консультации и превосходный сервис – то есть все необходимое для того, чтобы Вы могли бесперебойно поставлять своим клиентам чистую продукцию ухоженным автотранспортом.

Logistik

Лучшая уборочная техника для Вашего склада

Работа на складе не прекращается ни на минуту, а значит, неизбежно образуется большой объем мусора – остатков пакетов, обрывков бумаги и т. п. Все эти загрязнения, а также следы шин, оставляемые на полу погрузчиками, могут быть быстро удалены при помощи надежной техники Kärcher – мощных поломоечных и подметальных машин, а также пылесосов влажной и сухой уборки. Компактные размеры машин гарантируют высокую маневренность, а многочисленные варианты исполнения – оптимальное удовлетворение Ваших потребностей.

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Уборка в стесненных условиях

Безопасное маневрирование в узких коридорах и в пространстве между высокими стеллажами – не проблема для компактных подметально-всасывающих машин Kärcher. Защитный навес оберегает водителя от травм, а высокая производительность (до12.000 м²/ч) и большая емкость аккумуляторных батарей гарантируют эффективную продолжительную работу.

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Очистка транспортеров

Транспортеры всегда находятся в движении – и постоянно загрязняются отходами и упаковочных материалов, обрывками этикеток и т. д. Уборочная техника Kärcher (например, компактные пылесосы влажной и сухой уборки, подметальные или поломойно-всасывающие машины с ручным управлением) позволяет быстро устранять такие загрязнения без прерывания технологического процесса.

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Уборка в холодильных камерах

Требования санитарии предполагают необходимость в выборе оптимальной концепции и составлении детального плана уборки. Kärcher предлагает как оптимальную уборочную технику, так и подходящие чистящие и дезинфицирующие средства. Комплексное решение – из одних рук!

Наши продукты для уборки на складах

Высокая производительность для уборки больших площадей

Наружные территории подвержены не только производственным загрязнениям, но и воздействиям окружающей среды. Мощная техника Kärcher легко устраняет любую грязь – от пыли до следов шин – и может использоваться даже для уборки снега. Подметальные машины с сиденьем водителя, обладающие производительностью до 23.520 м²/ч, легко справляются с уборкой любых площадей, а аппараты высокого давления с расходом воды до 1300 л/ч быстро удаляют даже самые стойкие загрязнения.

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Уборка наружной территории

Чистота наружной территории – один из факторов безопасности труда. Постоянные перемещения материалов и атмосферные воздействия требуют оперативного реагирования и эффективной очистки. Высокая производительность подметально-всасывающих машин Kärcher, оснащенных сиденьем для водителя, позволяет быстро и легко очищать большие склады и другие площади под открытым небом, не нарушая регламентированную последовательность логистических операций. Подметально-всасывающие машины прекрасно подходят и для уборки на складах древесных или металлических материалов, где неизбежно присутствуют отходы их обработки (стружка или опилки). Для очистки больших площадей оптимальны машины с сиденьем водителя, а для локальной уборки – маневренные машины с ручным управлением. А для безопасного сбора вредной для здоровья пыли могут использоваться промышленные пылесосы с большим мусоросборником.

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Уборка на складах поддонов

Для быстрой и безопасной транспортировки поддонов необходимы чистые пути перемещения – ведь любой мусор может застопорить отлаженный технологический процесс. Подметальные машины Kärcher прекрасно подходят для быстрого и эффективного наведения чистоты на открытых складах.

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Очистка погрузочных платформ

Непрерывное проведение погрузочно-разгрузочных работ сопровождается интенсивным загрязнением. Аппарат высокого давления Kärcher, эффективно удаляющий стойкую грязь даже из труднодоступных мест, позволяет быстро и легко справиться с этой проблемой.

Наши продукты для уборки наружной территории

Эффективная очистка грузовых автомобилей всех типов

Чистота автопарка – непременное условие бесперебойной работы транспортного предприятия. Kärcher предлагает системные решения для быстрой, легкой и эффективной мойки грузовых автомобилей: портальную моечную установку TB, обладающую очень высокой пропускной способностью, мобильную однощеточную моечную установку, а также подходящие чистящие средства и установки для оборотного водоснабжения, обеспечивающие уменьшение расходов. Оборудование Kärcher способно удовлетворить любые запросы.

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Эффективное решение для крупного автопарка

Моечная установка для регулярного ухода за грузовыми автомобилями разных форм и размеров должна быть надежной, простой в управлении и обслуживании. Именно такова установка TB от Kärcher, построенная по модульному принципу и обеспечивающая быструю и тщательную очистку.

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Бюджетное решение для небольшого автопарка

Экономичная мобильная однощеточная установка RBS 6000 вручную перемещается оператором вокруг автомобиля, и ее вращающаяся щетка тщательно удаляет все загрязнения.

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Очистка до мельчайших деталей

Аппараты высокого давления Kärcher позволяют легко очищать самые труднодоступные места, например, колесные ниши, элементы трансмиссии или пространство между кабиной и полуприцепом.

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Принадлежности для решения любых задач

Kärcher предлагает принадлежности, расширяющие возможности своих аппаратов, например, вращающуюся моечную щетку, приводимую в движение струей воды и бережно удаляющую с любых поверхностей мелкую пыль и серый налет.

Наши продукты для мойки грузовых автомобилей

Чистота в офисах: уборка по плану

Для наведения чистоты в офисных помещениях Kärcher также предлагает оптимальные решения для выполнения любых работ – от генеральной уборки до полировки. Наше оборудование удовлетворяет самым высоким требованиям к эргономичности, безопасности и уровню шума. При этом широкий выбор принадлежностей позволяет использовать его для решения разных задач. А тем, кто предпочитает ориентироваться на концепции логистики и в сфере клининга, мы предлагаем ECO!Cleaning – комплексную систему для оптимизации технологических процессов при уборке в зданиях.

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Инновационные аппараты серии BRC

Эти аппараты решают весь спектр задач очистки текстильных напольных покрытий: от промежуточной уборки и освежения внешнего вида до интенсивной общей чистки.

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Профессиональный подход к уборке пылесосом

Спроектированные в сотрудничестве с клининговыми компаниями, наши профессиональные пылесосы сухой уборки впечатляют высокой силой всасывания и системой 5-кратной фильтрации.

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Система ECO!Cleaning и чистящие средства Kärcher

Разработанная специально для оптимизации уборки в зданиях, эта система увеличивает производительность труда, снижает расходы и способствует охране окружающей среды. Ее эффективность повышается применением чистящих средств Kärcher, не повреждающих очищаемые поверхности.

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Тщательная очистка ковров

Идеальное решение для очистки ковровых покрытий в коридорах и офисах: щеточные пылесосы Kärcher, удаляющие грязь из глубины ворса.

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Мобильные помощники

Компактные, мощные и надежные моющие пылесосы оснащаются обширным набором принадлежностей, обеспечивающих решение разнообразных задач уборки.

Наши продукты для уборки в офисах

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