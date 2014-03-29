Транспорт. Оборудование для мойки грузовых автомобилей
Оборудование для мойки грузовых автомобилей. Грязь не должна входить в объем поставки. В сфере логистики больше всего ценятся пунктуальность и точная координация и естественно сервис. Очистка транспортных средств, уборка складских и офисных помещений не должны выбивать Ваше предприятие из ритма. Поэтому Вам нужна уборочная техника, не вызывающая проблемы, а, напротив, способствующая их быстрому и эффективному решению, отличным выбором станет приобретение оборудования для грузовой мойки. В оснащении такой техникой Вам поможет компания Kärcher, предлагающая системные решения, всеобъемлющие консультации и превосходный сервис – то есть все необходимое для того, чтобы Вы могли бесперебойно поставлять своим клиентам чистую продукцию ухоженным автотранспортом.
Лучшая уборочная техника для Вашего склада
Работа на складе не прекращается ни на минуту, а значит, неизбежно образуется большой объем мусора – остатков пакетов, обрывков бумаги и т. п. Все эти загрязнения, а также следы шин, оставляемые на полу погрузчиками, могут быть быстро удалены при помощи надежной техники Kärcher – мощных поломоечных и подметальных машин, а также пылесосов влажной и сухой уборки. Компактные размеры машин гарантируют высокую маневренность, а многочисленные варианты исполнения – оптимальное удовлетворение Ваших потребностей.
Уборка в стесненных условиях
Безопасное маневрирование в узких коридорах и в пространстве между высокими стеллажами – не проблема для компактных подметально-всасывающих машин Kärcher. Защитный навес оберегает водителя от травм, а высокая производительность (до12.000 м²/ч) и большая емкость аккумуляторных батарей гарантируют эффективную продолжительную работу.
Очистка транспортеров
Транспортеры всегда находятся в движении – и постоянно загрязняются отходами и упаковочных материалов, обрывками этикеток и т. д. Уборочная техника Kärcher (например, компактные пылесосы влажной и сухой уборки, подметальные или поломойно-всасывающие машины с ручным управлением) позволяет быстро устранять такие загрязнения без прерывания технологического процесса.
Уборка в холодильных камерах
Требования санитарии предполагают необходимость в выборе оптимальной концепции и составлении детального плана уборки. Kärcher предлагает как оптимальную уборочную технику, так и подходящие чистящие и дезинфицирующие средства. Комплексное решение – из одних рук!
Наши продукты для уборки на складах
Высокая производительность для уборки больших площадей
Наружные территории подвержены не только производственным загрязнениям, но и воздействиям окружающей среды. Мощная техника Kärcher легко устраняет любую грязь – от пыли до следов шин – и может использоваться даже для уборки снега. Подметальные машины с сиденьем водителя, обладающие производительностью до 23.520 м²/ч, легко справляются с уборкой любых площадей, а аппараты высокого давления с расходом воды до 1300 л/ч быстро удаляют даже самые стойкие загрязнения.
Уборка наружной территории
Чистота наружной территории – один из факторов безопасности труда. Постоянные перемещения материалов и атмосферные воздействия требуют оперативного реагирования и эффективной очистки. Высокая производительность подметально-всасывающих машин Kärcher, оснащенных сиденьем для водителя, позволяет быстро и легко очищать большие склады и другие площади под открытым небом, не нарушая регламентированную последовательность логистических операций. Подметально-всасывающие машины прекрасно подходят и для уборки на складах древесных или металлических материалов, где неизбежно присутствуют отходы их обработки (стружка или опилки). Для очистки больших площадей оптимальны машины с сиденьем водителя, а для локальной уборки – маневренные машины с ручным управлением. А для безопасного сбора вредной для здоровья пыли могут использоваться промышленные пылесосы с большим мусоросборником.
Уборка на складах поддонов
Для быстрой и безопасной транспортировки поддонов необходимы чистые пути перемещения – ведь любой мусор может застопорить отлаженный технологический процесс. Подметальные машины Kärcher прекрасно подходят для быстрого и эффективного наведения чистоты на открытых складах.
Очистка погрузочных платформ
Непрерывное проведение погрузочно-разгрузочных работ сопровождается интенсивным загрязнением. Аппарат высокого давления Kärcher, эффективно удаляющий стойкую грязь даже из труднодоступных мест, позволяет быстро и легко справиться с этой проблемой.
Наши продукты для уборки наружной территории
Эффективная очистка грузовых автомобилей всех типов
Чистота автопарка – непременное условие бесперебойной работы транспортного предприятия. Kärcher предлагает системные решения для быстрой, легкой и эффективной мойки грузовых автомобилей: портальную моечную установку TB, обладающую очень высокой пропускной способностью, мобильную однощеточную моечную установку, а также подходящие чистящие средства и установки для оборотного водоснабжения, обеспечивающие уменьшение расходов. Оборудование Kärcher способно удовлетворить любые запросы.
Эффективное решение для крупного автопарка
Моечная установка для регулярного ухода за грузовыми автомобилями разных форм и размеров должна быть надежной, простой в управлении и обслуживании. Именно такова установка TB от Kärcher, построенная по модульному принципу и обеспечивающая быструю и тщательную очистку.
Бюджетное решение для небольшого автопарка
Экономичная мобильная однощеточная установка RBS 6000 вручную перемещается оператором вокруг автомобиля, и ее вращающаяся щетка тщательно удаляет все загрязнения.
Очистка до мельчайших деталей
Аппараты высокого давления Kärcher позволяют легко очищать самые труднодоступные места, например, колесные ниши, элементы трансмиссии или пространство между кабиной и полуприцепом.
Принадлежности для решения любых задач
Kärcher предлагает принадлежности, расширяющие возможности своих аппаратов, например, вращающуюся моечную щетку, приводимую в движение струей воды и бережно удаляющую с любых поверхностей мелкую пыль и серый налет.
Наши продукты для мойки грузовых автомобилей
Чистота в офисах: уборка по плану
Для наведения чистоты в офисных помещениях Kärcher также предлагает оптимальные решения для выполнения любых работ – от генеральной уборки до полировки. Наше оборудование удовлетворяет самым высоким требованиям к эргономичности, безопасности и уровню шума. При этом широкий выбор принадлежностей позволяет использовать его для решения разных задач. А тем, кто предпочитает ориентироваться на концепции логистики и в сфере клининга, мы предлагаем ECO!Cleaning – комплексную систему для оптимизации технологических процессов при уборке в зданиях.
Инновационные аппараты серии BRC
Эти аппараты решают весь спектр задач очистки текстильных напольных покрытий: от промежуточной уборки и освежения внешнего вида до интенсивной общей чистки.
Профессиональный подход к уборке пылесосом
Спроектированные в сотрудничестве с клининговыми компаниями, наши профессиональные пылесосы сухой уборки впечатляют высокой силой всасывания и системой 5-кратной фильтрации.
Система ECO!Cleaning и чистящие средства Kärcher
Разработанная специально для оптимизации уборки в зданиях, эта система увеличивает производительность труда, снижает расходы и способствует охране окружающей среды. Ее эффективность повышается применением чистящих средств Kärcher, не повреждающих очищаемые поверхности.
Тщательная очистка ковров
Идеальное решение для очистки ковровых покрытий в коридорах и офисах: щеточные пылесосы Kärcher, удаляющие грязь из глубины ворса.
Мобильные помощники
Компактные, мощные и надежные моющие пылесосы оснащаются обширным набором принадлежностей, обеспечивающих решение разнообразных задач уборки.