Пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3

Впечатляющий своей мощностью трехтурбинный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 из линейки профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher NT 70 которая состоит из больших и мощных пылесосов с различным количеством моторов, до 3 штук. Данная линейка моделей особенно незаменима и впечатляет своими возможностями когда речь идет о влажной уборке и возможности собирать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество от Kärcher по привлекательной цене.

Впечатляющий своей мощностью трехтурбинный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 также впечатляет объемом 70-литрового контейнера. Три встроенных турбины обеспечивают возможность быстрого и простого сбора воды и больших объемов мусора на тех объектах где это наиболее необходимо - автомойки, мастерские, уборка после строительства и т.п. Данная модель оснащена простой и надежной системой поплавковой защиты от переполнения водой, поэтому, несмотря на быстрое наполнение при всасывании с большой мощностью, можно быть спокойным насчет того что в турбины не попадет вода. Модель оснащена большим патронным фильтром который гарантирует продолжительное сохранение высокой силы всасывания.

Особенности и преимущества
Держатели для принадлежностей
  • Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.
Сливной шланг
  • Сливной шланг позволяет легко опорожнить очень большой мусоросборник, вмещающий до 70 л жидкости.
Эргономичная ручка
  • Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.
Прочный бампер
  • Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Расход воздуха (л/с) 3 x 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Объем мусоросборника (л) 70
Материал мусоросборника пластмасса
Потребляемая мощность (Вт) макс. 3600
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 40
Длина кабеля (м) 10
Уровень звукового давления (дБ(А)) 83
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 27,6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 720 x 510 x 975

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 4 м
  • Колено: пластмасса
  • Количество удлинительных трубок: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок: 550 мм
  • Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
  • Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
  • Щелевая насадка
  • Патронный фильтр: Бумажный
  • Сливной шланг
  • Рукоятка для перемещения

Оснащение

  • Ударопрочный отбойник по периметру
  • Степень защиты: II
