Впечатляющий своей мощностью трехтурбинный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 также впечатляет объемом 70-литрового контейнера. Три встроенных турбины обеспечивают возможность быстрого и простого сбора воды и больших объемов мусора на тех объектах где это наиболее необходимо - автомойки, мастерские, уборка после строительства и т.п. Данная модель оснащена простой и надежной системой поплавковой защиты от переполнения водой, поэтому, несмотря на быстрое наполнение при всасывании с большой мощностью, можно быть спокойным насчет того что в турбины не попадет вода. Модель оснащена большим патронным фильтром который гарантирует продолжительное сохранение высокой силы всасывания.