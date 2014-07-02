Пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3
Впечатляющий своей мощностью трехтурбинный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 из линейки профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher NT 70 которая состоит из больших и мощных пылесосов с различным количеством моторов, до 3 штук. Данная линейка моделей особенно незаменима и впечатляет своими возможностями когда речь идет о влажной уборке и возможности собирать крупный мусор. Высокая мощность всасывания и проверенное на деле качество от Kärcher по привлекательной цене.
Впечатляющий своей мощностью трехтурбинный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 70/3 также впечатляет объемом 70-литрового контейнера. Три встроенных турбины обеспечивают возможность быстрого и простого сбора воды и больших объемов мусора на тех объектах где это наиболее необходимо - автомойки, мастерские, уборка после строительства и т.п. Данная модель оснащена простой и надежной системой поплавковой защиты от переполнения водой, поэтому, несмотря на быстрое наполнение при всасывании с большой мощностью, можно быть спокойным насчет того что в турбины не попадет вода. Модель оснащена большим патронным фильтром который гарантирует продолжительное сохранение высокой силы всасывания.
Особенности и преимущества
Держатели для принадлежностей
- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.
Сливной шланг
- Сливной шланг позволяет легко опорожнить очень большой мусоросборник, вмещающий до 70 л жидкости.
Эргономичная ручка
- Ручка обеспечивает удобную доставку оснащенного колесами пылесоса к месту выполнения работ.
Прочный бампер
- Прочный бампер защищает пылесос от ударов и толчков.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Расход воздуха (л/с)
|3 x 74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Объем мусоросборника (л)
|70
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 3600
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 40
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|83
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|27,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|720 x 510 x 975
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 4 м
- Колено: пластмасса
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 550 мм
- Материал удлинительных трубок: из нержавеющей стали
- Ширина насадки для влажной и сухой уборки пола: 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный фильтр: Бумажный
- Сливной шланг
- Рукоятка для перемещения
Оснащение
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Степень защиты: II
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.