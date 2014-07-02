Пылесосы для влажной и сухой уборки
Уборка профессиональным пылесосом для влажной и сухой уборки Керхер - одно удовольствие! Незаменимые помощники Керхер справятся с любыми загрязнениями, будь то сухой или влажный мусор, или же пролитые жидкости. Наши пылесосы производятся по немецким стандартам качества. Они надежны и долговечны, а огромное количество производимых нами универсальных аксессуаров для пылесосов сухой или влажной уборки позволят адаптировать устройства под ваши нужды.
Популярные модели
Tact-класс
Профессиональные пылесосы для сухой и влажной уборки с запатентованной системой очистки фильтра Tact обеспечивают продолжительную непрерывную работу со стабильной высокой силой всасывания – даже при сборе больших объемов мелкой пыли. Самоочистка фильтра обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Эти аппараты удовлетворяют высоким запросам строительных компаний и ремесленных предприятий.
Ap-класс
Мощные универсальные пылесосы класса Ap рассчитаны как на сбор жидкостей и влажного мусора, так и на удаление мелкой пыли. Поддержание высокой силы всасывания обеспечивается полуавтоматической системой очистки фильтра, гарантирующей продолжительное и эффективное выполнение уборочных работ.
Стандартный класс
Пылесосы стандартного класса предназначены для сбора крупного мусора и больших объемов жидкостей. Благодаря высокой прочности, долгому сроку службы и удобству в обращении они прекрасно подходят для клининговых компаний.