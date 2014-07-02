Пылесосы для влажной и сухой уборки

Уборка профессиональным пылесосом для влажной и сухой уборки Керхер - одно удовольствие! Незаменимые помощники Керхер справятся с любыми загрязнениями, будь то сухой или влажный мусор, или же пролитые жидкости. Наши пылесосы производятся по немецким стандартам качества. Они надежны и долговечны, а огромное количество производимых нами универсальных аксессуаров для пылесосов сухой или влажной уборки позволят адаптировать устройства под ваши нужды.