Tact-Класс

Надежность может быть практичной

Инновации начинаются с головы. наши новые пылесосы сухой и влажной уборки Tact оснащены центральной кнопкой управления EASY Operation - управление различными режимами работы осуществляется в одном месте.

Коробки с инструментами или прочим оборудованием легко могут быть размещены на плоской прорезиненной поверхности пылесоса и закреплены с помощью специальных проушин.

Идеальное оснащение для строительных площадок

Чтобы справляться с суровыми условиями на строительных площадках наши пылесосы NT Tact теперь имеют еще более прочные усиленные контейнеры для сбора мусора, большие ручки и колеса с тормозом.

Почувствуйте отдачу от высокой производительности

Наши пылесосы стандартно поставляются с всасывающими шлангами увеличенного внутреннего диаметра - 35мм (DN 35). Больший внутренний диаметр увеличивает расход воздуха и позволяет избежать засорения в случае уборки грубой грязи.

Плоский складчатый фильтр защищен и всегда правильно установлен

Все новые пылесосы серии Tact имеют специальную кассету для плоского складчатого фильтра. Поэтому фильтр меняется без поднятия пыли. Фильтр всегда правильно установлен и фильтрующий элемент со всеми уплотнениями защищен. Вдобавок ко всему наши пылесосы Tact сертифицированы по пыли класса L, что означает эффективность удаления пыли на 99% в соответствии со стандартом EN 60335-2-69. Вы будете удивлены, когда увидите разницу в уборке на строительной площадке.