Tact-Класс
Пылесосы влажной и сухой уборки с запатентованной системой очистки фильтра Tact обеспечивают продолжительную непрерывную работу со стабильной высокой силой всасывания – даже при сборе больших объемов мелкой пыли. Самоочистка фильтра обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Эти аппараты удовлетворяют высоким запросам строительных компаний и ремесленных предприятий.
Улучшения благодаря опыту
Наш ассортимент пылесосов влажной и сухой уборки построен на многолетнем опыте во многих профессиональных сферах применения. Мы разработали наши новые пылесосы серии NT TACT в тесном сотрудничестве с продавцами, работниками производств, и сотрудниками прочих сегментов, где используется наша техника - все это гарантирует идеальную эффективность при работе с нашей техникой.
Простой вопрос о такте
Мелкая пыль опасна для здоровья. Чтобы обеспечить наилучшую защиту от нее, мы улучшили нашу систему фильтрации Tact. Результатом этого является мощный пылесос Tact с высокоэффективной системой очистки фильтров и невероятно высокий срок службы фильтрующего элемента при сборе мелкой пыли(по категории минеральной пыли класса А) - около 180 кг, до механической очистки фильтрующего элемента вручную. Все это обеспечивает еще более долгую беспрерывную работу с постоянной силой всасывания и отличной защитой от мелкодисперсной пыли.
Срок службы фильтрующего элемента при уборке пылесосом NT 30/1 Tact Te L
Мусор: Минеральная пыль Категория А
Температура: Комнатная
Аксессуары: Главный фильтр и шланги, входящие в комплект поставки
Конкурентные модели: Сравнимые по характеристикам и комплектности аппараты
Результат: Максимальное количество пыли, которое можно собрать до очистки фильтра руками или замены фильтрующего элемента.
Керхер NT 30/1 Tact Te L: 180 кг
Конкурент A: 19 кг
Конкурент B: 10 кг
Надежность может быть практичной
Инновации начинаются с головы. наши новые пылесосы сухой и влажной уборки Tact оснащены центральной кнопкой управления EASY Operation - управление различными режимами работы осуществляется в одном месте.
Коробки с инструментами или прочим оборудованием легко могут быть размещены на плоской прорезиненной поверхности пылесоса и закреплены с помощью специальных проушин.
Идеальное оснащение для строительных площадок
Чтобы справляться с суровыми условиями на строительных площадках наши пылесосы NT Tact теперь имеют еще более прочные усиленные контейнеры для сбора мусора, большие ручки и колеса с тормозом.
Почувствуйте отдачу от высокой производительности
Наши пылесосы стандартно поставляются с всасывающими шлангами увеличенного внутреннего диаметра - 35мм (DN 35). Больший внутренний диаметр увеличивает расход воздуха и позволяет избежать засорения в случае уборки грубой грязи.
Плоский складчатый фильтр защищен и всегда правильно установлен
Все новые пылесосы серии Tact имеют специальную кассету для плоского складчатого фильтра. Поэтому фильтр меняется без поднятия пыли. Фильтр всегда правильно установлен и фильтрующий элемент со всеми уплотнениями защищен. Вдобавок ко всему наши пылесосы Tact сертифицированы по пыли класса L, что означает эффективность удаления пыли на 99% в соответствии со стандартом EN 60335-2-69. Вы будете удивлены, когда увидите разницу в уборке на строительной площадке.