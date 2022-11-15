Стрижка газонов: всё самое важное плюс полезные советы и рекомендации
Когда открывается сезон садоводства, наступает «горячая» пора: приближается генеральная уборка на садовом участке. Предстоит многое сделать! Подровнять кусты и живые изгороди, подрезать деревья... Особое внимание следует уделить газону, так как весной и в последующие месяцы за ним нужно тщательно ухаживать, чтобы он оставался зеленым в течение всего сезона. Какие типичные вопросы и какие темы обсуждаются применительно к стрижке газонов? Вы хотите идеальные газон? Руководство см. ниже.
5 часто задаваемых вопросов по стрижке газона
Каждый садовод-любитель знает: стоит только оставить садовый участок на несколько дней без присмотра, как он начнет буйно зарастать травой. Но было бы неразумно просто начать стрижку, без учета каких-либо полезных советов и общих правил. В разговоре с соседями или в компании завсегдатаев всегда много полуправды, но что же на самом деле является истиной?
Стрижка газонов летом: стричь ли газон в жару?
Это не рекомендуется. Не стригите газон слишком часто в жаркие и засушливые летние дни. Причина: более длинные стебли защищают почву и корни травы от чрезмерного высыхания и тем самым обеспечивают здоровый рост растений.
Стрижка газонов и времена года: когда и как часто следует стричь газон?
Первую стрижку газона следует выполнять весной, в начале сезона садоводства. После этого газон лучше всего стричь один или два раза в неделю до самой осени. Особенно быстро трава растет в период с мая по июнь, и именно в это время Вы должны обязательно стричь газон хотя бы один раз в неделю. Зимой трава не растет из-за низкой температуры и, соответственно, стричь газон нет никакой необходимости.
Рекомендуется ли стричь мокрый газон?
Нет, стрижка влажного газона не рекомендуется! Во влажном состоянии стебли травы срезаются не аккуратно, а потом ещё и «склеиваются». Последствия: неравномерная поверхность газона. Требуется больше усилий, потому что скошенная трава слипается в комочки, а не распределяется равномерно или полностью залетает в травосборник.
Как правильно стричь газон?
Для равномерной стрижки без образования полос газонокосилка должна заходить в уже скошенную зону примерно на ширину колеса. Кроме того, действует следующее правило: стрижку травы на откосах всегда выполняйте поперек склона! Тогда не возникает риска травмирования газонокосилкой, если Вы вдруг поскользнетесь. Края газона можно оставить необработанными, чтобы затем аккуратно подрезать их ручными ножницами или аккумуляторным триммером.
Должна ли скошенная трава оставаться на газоне?
Это часто обсуждаемая тема. Как стрижка с мульчированием (у Kärcher: комплект для мульчирования, входит в комплект поставки аккумуляторной газонокосилки), так и обычная стрижка газона имеют свои преимущества и недостатки. При стрижке с мульчированием преимуществами являются меньшее количество дерна, отсутствие необходимости в утилизации скошенной травы и меньшее использование удобрений. Однако стричь газон придется чаще, и делать это можно только в том случае, если он сухой. Преимущества обычной стрижки газона — это чистая поверхность, меньшая частота стрижки, использование скошенной травы в качестве удобрения для цветов. Недостатки этого способа: теряется больше питательных веществ, скошенный газон необходимо удобрять, возникает необходимость в дополнительной работе вследствие удаления остатков скошенной травы.
Стрижка газонов: правильная высота стрижки газона
Основное правило высоты стрижки газона: не слишком коротко, но и не слишком длинно. Звучит довольно размыто, но на самом деле длина стрижки газона зависит от нескольких факторов. Слишком короткая стрижка повреждает газон, и даже корни травы, особенно в засушливое и жаркое время года. Результатом этого становятся коричневые пятна. Иными словами: (слишком) много прямых солнечных лучей — это токсично для газона! Если трава будет срезана слишком коротко, газон будет сильно страдать от солнечных лучей и терять свою стойкость. В результате возможно распространение сорняков, которые постепенно вытеснят траву. Но это может произойти и в том случае, если трава будет слишком длинной. Для оптимальной высоты стрижки газонокосилки можно регулировать вручную.
В этой связи важно правило 1/3 или так называемой «точки роста». Эта точка находится примерно на половинной высоте стебля. Если трава будет обрезаться ниже, то для ее восстановления (появления новых побегов) потребуется относительно много времени — при этом здоровый рост травы вряд ли будет возможен, тем более, если скошенный газон подвергается интенсивному воздействию солнечных лучей. Что это означает конкретно? Газонную траву следует срезать только на 1/3 от ее текущей высоты. Это означает: должно оставаться 2/3, что идеально соответствует рекомендуемой высоте стрижки. Предположим, что Вы уехали в отпуск, и газонная трава за это время выросла на 15 см. Тогда Вам следует подстричь её примерно на 5 сантиметров, то есть не короче 10—11 см. Совет эксперта: для получения здорового газона лучше стричь немного меньше за один раз, но делать это регулярно, учитывая погодные условия и состояние травинок.
Рекомендация для получения равномерной высоты газона: не наступайте на необработанный участок газона, иначе травинки согнутся и не сразу вновь распрямятся.
Косилки, триммеры, роботы? Стрижка газонов в зависимости от требований
Многие садоводы-любители задаются вопросом, какую садовую технику лучше всего использовать для стрижки газона. Использовать ли обычную газонокосилку с травосборником, газонокосилку для мульчирования или решение «2 в 1» с комплектом для мульчирования (входит в комплект поставки Kärcher)? Или, может быть, взять триммер, и если да, то должен ли он быть аккумуляторным или это не обязательно? Кроме того, есть роботизированные газонокосилки, которые возьмут на себя всю работу, в то время как Вы сможете комфортно отдохнуть в шезлонге. Старая газонокосилка со шнуром питания может все еще стоять в садовом домике, но стричь газон ею доставляет мало удовольствия — ведь она слишком неуклюжая, слишком тяжелая и недостаточно мощная! Множество вопросов и вариантов, которые могут быстро запутать.
При выборе подходящей техники важно учитывать ряд качественных характеристик в дополнение к профилю требований Вашего сада и Ваших личных предпочтений. Прежде всего, новая газонокосилка должна работать надежно. Если Вы выбираете устройства с аккумуляторным питанием, то заряд аккумулятора должен позволять Вам работать как можно дольше. Для этого предусмотрена так называемая производительность по площади (в «м²» на одну зарядку аккумулятора для газонокосилок; в «м» на одну зарядку аккумулятора для триммеров и ножниц для травы), которая указывает время работы устройства на одной зарядке аккумулятора. Производительность по площади может варьироваться в зависимости от свойств и профиля газона. Также важно не забывать о ширине и высоте стрижки. В частности, если речь идет о высоте стрижки, то важно учитывать актуальные условия на садовом участке. Газон ровный или имеются холмистые участки?
Классический вариант для стрижки газона: газонокосилка
Как правило, у Вас есть выбор между газонокосилками с электрокабелем, с бензиновым двигателем или с аккумуляторным питанием. Что лучше? Современные аккумуляторные газонокосилки ни в чем не уступают газонокосилкам с бензиновым двигателем. Наоборот, что касается уровня шума, времени наладки и технического обслуживания, то всё больше и больше садоводов-любителей выбирают газонокосилки с аккумуляторным питанием. То, что они имеют явные преимущества перед электрическими газонокосилками старших поколений, быстро становится очевидным: они легче и работают тише — без мешающего кабеля, о который можно споткнуться!
Особенно, когда дело доходит до непосредственной работы с техникой, Вы должны основательно подумать, без каких свойств Вы не можете обойтись. Должна ли быть газонокосилка максимально легкой, чтобы ее можно было легко толкать и размещать на хранение? Должна ли она быть складной и оснащена ручкой для переноски и удобной регулировки высоты стрижки? Компактные газонокосилки 18 В с шириной стрижки до 36 см оптимально подходят для небольших газонов. Для стрижки газонов большей площади лучше использовать газонокосилки 36 В с шириной стрижки до 46 см, что сэкономить драгоценное время.
Удаленные и неровные участки газона? Тут поможет аккумуляторный триммер.
Секрет идеальных краев газона: если на вашем газоне есть труднодоступные участки, то вам не обойтись без аккумуляторного триммера. Оснащенный быстро вращающейся струной или пластиковым ножом, он эффективно срезает траву и сорняки.
Благодаря работе с питанием от аккумулятора триммеры работают очень тихо, а использование пластиковых ножей может еще больше снизить уровень шума при работе. Плечевой ремень, входящий в комплект поставки, а также поворотные кнопки триммера и регулируемые по высоте ручки значительно упрощают работу с ним, обеспечивая максимальный комфорт при использовании.
Поскольку нити вращаются с высокой скоростью и могут раскидывать срезанную траву или мелкие камешки в разные стороны, при работе с триммером следует всегда носить защитные очки и прочную обувь. Вы также должны держаться на безопасном расстоянии от деревьев и декоративных растений, а также от деревянных террас, чтобы не допустить их повреждений.
Очень практично: изношенную струну можно легко заменить на новую, которая продается погонными метрами в строительных магазинах. Нить легко наматывается в катушку — Вы без проблем справитесь с этим сами.
Маленький, но такой эффективный! Роботизированные газонокосилки сегодня в тренде.
В последние годы роботизированные газонокосилки становятся всё более популярными Преимущества тут очевидны: робот делает работу, а Вы отдыхаете. Но на что следует обратить внимание, когда речь идет об «автоматизированном» уходе за газоном?
В зависимости от размера Вашего газона стоит внимательно изучить габариты и время автономной работы соответствующей модели. Если садовый участок довольно узкий и извилистый, лучше всего выбирать роботизированную газонокосилку небольшого размера. Что касается стрижки, здесь различают роторные и балочные газонокосилки. На последних используются ножи увеличенного размера и поэтому они подходят для стрижки густой травы, на которой могут лежать упавшие фрукты или ветки.
Принцип работы легко объяснить. Есть зарядная станция, откуда начинает свое перемещение робот-газонокосилка (здесь же он автоматически подзаряжается). Большинство моделей стригут газон по случайному принципу. И хотя есть устройства, которые стригут упорядоченными полосами, иногда результат бывает лучше, иногда хуже. Так или иначе, трава будет скошена через пару дней — без каких-либо усилий с вашей стороны.
Подходящая техника для стрижки газона
Аккумуляторные газонокосилки 18 В
Аккумуляторные газонокосилки 36 В
Аккумуляторные ножницы для стрижки кустарников и газонных кромок
Аккумуляторные триммеры
Роботизированные газонокосилки