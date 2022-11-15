Стрижка газонов летом: стричь ли газон в жару?

Это не рекомендуется. Не стригите газон слишком часто в жаркие и засушливые летние дни. Причина: более длинные стебли защищают почву и корни травы от чрезмерного высыхания и тем самым обеспечивают здоровый рост растений.



Стрижка газонов и времена года: когда и как часто следует стричь газон?

Первую стрижку газона следует выполнять весной, в начале сезона садоводства. После этого газон лучше всего стричь один или два раза в неделю до самой осени. Особенно быстро трава растет в период с мая по июнь, и именно в это время Вы должны обязательно стричь газон хотя бы один раз в неделю. Зимой трава не растет из-за низкой температуры и, соответственно, стричь газон нет никакой необходимости.

Рекомендуется ли стричь мокрый газон?

Нет, стрижка влажного газона не рекомендуется! Во влажном состоянии стебли травы срезаются не аккуратно, а потом ещё и «склеиваются». Последствия: неравномерная поверхность газона. Требуется больше усилий, потому что скошенная трава слипается в комочки, а не распределяется равномерно или полностью залетает в травосборник.