Чек-лист: Обзор важнейших моментов

Когда лучше всего подрезать живую изгородь? Какие садовые инструменты следует использовать для ухода за живой изгородью? Как подрезать живую изгородь ровно? Вопросов много — здесь Вы найдёте ответы. Нижеследующие пункты служат для проверки готовности к предстоящей подрезке живой изгороди.

Возможный период — когда можно начинать подрезку живой изгороди? В принципе для подрезки подходят весна и осень. В это время года и не слишком жарко, и не слишком холодно, поэтому обрезанные ветки и побеги смогут нормально отрасти. В июне можно выполнить формирующую стрижку. Частота подрезки живой изгороди зависит от вида древесины. Некоторые кустарники, такие как бирючина или клён полевой, растут быстрее других, поэтому в течение года могут потребоваться 2 подрезки. А вот в случае с полюбившимися туями, тисом и лавровишней подрезку достаточно выполнять раз в год.

Садовые инструменты и техника безопасности — какое оборудование подойдёт? В зависимости от растительности и желаемой картины реза требуется различное количество садовых инструментов. При этом на первом месте стоит собственная безопасность. Не следует пренебрегать ношением защитной обуви, перчаток и защитных очков. Чтобы не слишком сильно травмировать кустарник, ножи режущего аппарата должны быть хорошо заточены. В плане охраны труда и повышения эффективности рекомендуются аккумуляторные кусторезы. Если высота живой изгороди составляет несколько метров, то можно использовать кусторез на штанге.

Уход за живой изгородью — на что ещё следует обратить внимание? Изгородь следует подрезать каждый год, поскольку длительные перерывы и связанная с этим слишком радикальная подрезка наносят вред здоровью растений. В жару проводить стрижку не рекомендуется, поскольку свежесрезанные побеги могут засохнуть. Кроме того, регулярная подрезка живой изгороди нужна для вырезания поврежденного материала и омоложения затронутых участков. В идеале перед покупкой растения следует узнать, как оно растёт, и получить рекомендации по уходу.