Обрезка живых изгородей становится проще: советы и рекомендации
Многие повседневные вещи в первый момент кажутся банальными, однако при ближайшем рассмотрении они в большинстве случаев оказываются не столь очевидными, и возникает множество вопросов — как, например, при обрезке живых изгородей. Без базовых знаний обрезка и уход за живой изгородью пойдёт насмарку. Одним словом, в этом деле нужно умение! Здесь приведены все важнейшие рекомендации по грамотной обрезке живых изгородей.
Чек-лист: Обзор важнейших моментов
Когда лучше всего подрезать живую изгородь? Какие садовые инструменты следует использовать для ухода за живой изгородью? Как подрезать живую изгородь ровно? Вопросов много — здесь Вы найдёте ответы. Нижеследующие пункты служат для проверки готовности к предстоящей подрезке живой изгороди.
Возможный период — когда можно начинать подрезку живой изгороди? В принципе для подрезки подходят весна и осень. В это время года и не слишком жарко, и не слишком холодно, поэтому обрезанные ветки и побеги смогут нормально отрасти. В июне можно выполнить формирующую стрижку. Частота подрезки живой изгороди зависит от вида древесины. Некоторые кустарники, такие как бирючина или клён полевой, растут быстрее других, поэтому в течение года могут потребоваться 2 подрезки. А вот в случае с полюбившимися туями, тисом и лавровишней подрезку достаточно выполнять раз в год.
Садовые инструменты и техника безопасности — какое оборудование подойдёт? В зависимости от растительности и желаемой картины реза требуется различное количество садовых инструментов. При этом на первом месте стоит собственная безопасность. Не следует пренебрегать ношением защитной обуви, перчаток и защитных очков. Чтобы не слишком сильно травмировать кустарник, ножи режущего аппарата должны быть хорошо заточены. В плане охраны труда и повышения эффективности рекомендуются аккумуляторные кусторезы. Если высота живой изгороди составляет несколько метров, то можно использовать кусторез на штанге.
Уход за живой изгородью — на что ещё следует обратить внимание? Изгородь следует подрезать каждый год, поскольку длительные перерывы и связанная с этим слишком радикальная подрезка наносят вред здоровью растений. В жару проводить стрижку не рекомендуется, поскольку свежесрезанные побеги могут засохнуть. Кроме того, регулярная подрезка живой изгороди нужна для вырезания поврежденного материала и омоложения затронутых участков. В идеале перед покупкой растения следует узнать, как оно растёт, и получить рекомендации по уходу.
Что нужно знать о подрезке живых изгородей: методы, инструменты и советы, как подрезать живую изгородь ровно
Уже вскоре можно начинать! Остаётся лишь один вопрос — как лучше всего придать живой изгороди нужную форму. Здесь важно применять правильную технологию резки. Чтобы получить живую изгородь желаемой формы, также очень важно правильно выбрать режущий инструмент.
Трапеция или прямоугольник: Какой должна быть форма живой изгороди?
Самыми популярными формами являются трапециевидная и прямоугольная. Последняя занимает меньше места и подходит для лиственных кустарников (бирючина, лавровишня, граб). Особенно любима трапециевидная форма. Здесь живую изгородь стригут, стремясь к конусу, солнечный свет должен падал на неё равномерно. Однако не следует слишком круто сводить профиль на конус, иначе могут появиться непривлекательные коричневые дыры. Профессионалы рекомендуют: подрезать живую изгородь следует лишь настолько, чтобы на ветвях ещё была видна зелёная листва.
Инструменты
От садовых инструментов зависит весь проект подрезки живой изгороди. Если нож кустореза затупился, то ветки и листва могут быстро травмироваться. Правильным выбором здесь будут ножи алмазной заточки. Кроме того, не стоит подвергать себя лишней опасности, используя не тот инструмент. Если, к примеру, высота живой изгороди составляет несколько метров, то следует подумать о приобретении кустореза на штанге. Это не только безопаснее, но и эффективнее, меньше устаёт спина.
Чтобы подрезка была идеальной, садоводы всё чаще делают ставку на аккумуляторные кусторезы. В отличие от традиционных электроинструментов современные кусторезы не имеют сетевого шнура и оснащаются долговечными аккумуляторами.
Современные аккумуляторные кусторезы имеют множество преимуществ, что позволяет удобно работать практически в любом положении. Сюда относятся:
- Функция пиления для толстых сучьев
- Эргономичные поворотные рукоятки, обеспечивающие надёжный хват в любом положении
- Насадка для удаления срезанных листьев
- Защитный элемент на конце ножа, предотвращающий повреждения стен и пола
- Поворотная режущая головка для высоких живых изгородей
Всё зависит от техники! С выравнивающим шнуром.
Если спросить у садовника, как добиться идеальной и, самое главное, ровной стрижки живой изгороди, ответ будет таков: без шнура не получится! Удивительно просто. Шнур натягивается сбоку вдоль верхнего края изгороди. Закреплять шнур нужно не на самой изгороди, а на двух вбитых в грунт кольях. Он должен быть натянут на высоте, до которой вы хотите срезать верхушку. Кроме того, он должен быть натянут достаточно хорошо, чтобы выступающие ветки не прогибали его и, соответственно, чтобы изгородь не пошла волнами.
Грамотная обрезка живых изгородей: идеальный результат за 5 шагов
1. Натягиваем шнур
На высоте будущей верхушки нашей изгороди сбоку натягивается шнур. Он служит ориентиром и обеспечивает ровную стрижку. Прежде чем начать, следует обязательно проверить, нет ли в изгороди птичьих гнёзд.
2. Вертикальная подрезка
Начинаем стричь нашу изгородь равномерными движениями снизу вверх. Рекомендуется время от времени отходить на шаг назад и проверять, выполняется ли стрижка всё ещё по одной линии. Внимание: кустарники с крупными листьями стричь лучше вручную, так как электрокусторез может повредить листву, и она в итоге отомрёт. Основное правило таково: лучше меньше, не переусердствуйте! Подрезать живую изгородь нужно лишь настолько, чтобы на ветвях ещё была видна зелёная листва.
3. Горизонтальная подрезка
Для тримминга кроны требуется особая концентрация внимания. Кусторез должен идти чуть выше натянутого шнура. Особенно тщательно эту операцию следует выполнять при использовании лестницы. Профессионалы рекомендуют: кусторез на штанге с поворотной режущей головкой позволяет получить высокоточные контуры, не принимая неудобные позы.
4. Детали
Когда будет подстрижена основная поверхность, можно заняться деталями и придать живой изгороди окончательный вид. После этого у нас на очереди техобслуживание садовых инструментов и уход за ними.
5. Техническое обслуживание
Лучше всего проверять каждый инструмент сразу после использования — на предмет повреждений и загрязнения. Если на инструмент налипла почва и растительная масса, вытрите их влажной губкой и жёсткой щёткой. Необходимо регулярно проверять затяжку всех гаек, болтов и винтов на корпусе инструмента. Для поддержания неизменно высокой производительности резки рекомендуется регулярно затачивать ножи кустореза плоским напильником и удалять появившиеся заусенцы бруском. Если Вы не уверены, что сможете самостоятельно заточить ножи кустореза, можно обратиться к специалисту. В завершение полезно защитить ножи от коррозии, отполировав подходящим маслом (напр. Ballistol).
6. Утилизация срезанной растительной массы
Сначала работа, а потом удовольствия — прежде чем, расслабившись, полюбоваться результатом выполненной работы, нужно, конечно же, утилизировать срезанные ветви и листву. Те, у кого есть измельчитель, могут решить вопрос оптимально — самостоятельно подготовить материал для биоустановки или компостной кучи, либо для дальнейшей транспортировки на переработку. Для толстых сучьев также предлагается сучкорез.
