Полезный совет 1: Когда и где нужно убирать листву?

Зачем вообще нужно убирать листву? Во многих регионах существует предписание по обязательной уборке листьев на придомовой территории, так же как и по уборке снега и льда: владельцы земельных участков обязаны или сами убирать листья на прилегающих к их домам тротуарах, или могут переложить эту обязанность на своих арендаторов. Листья следует убирать с такой периодичностью, чтобы прохожие не могли поскользнуться на них. По той же причине осенью имеет смысл убирать листья также и на подъездных дорожках, чтобы они не ухудшали тормозной путь.

А вот листья в саду под деревьями и живыми изгородями наоборот убирать необязательно. С этим можно подождать до весны, чтобы предоставить приют мелким животным, таким как ежи, и насекомым. Кроме того, опавшие листья могут также служить в качестве защиты от мороза и как естественное удобрение для садовых растений. Однако, на грядках слой листвы не должен быть настолько плотным и толстым, чтобы перекрывать доступ воздуха к почве. Если Вы опасаетесь, что осенние ветры разнесут собранную в кучу листву, их можно прикрыть ветками, например, хвойных деревьев. Весной, в марте или апреле, эти ветки можно убрать и удалить листву.

Исключением на садовом участке являются газоны: если Вы придаете большое значение ухоженному виду газона, то Вам обязательно следует убрать листву, иначе там, где на траву не попадает солнечный свет, появятся желтые пятна. Теоретически для уборки подойдет и газонокосилка, но это зависит от толщины слоя листвы. При этом также следует учесть, что уборка листвы с помощью газонокосилки неблагоприятным образом скажется на жизнедеятельности мелких животных и насекомых. Для этой работы лучше использовать грабли или, если хотите сэкономить силы, воздуходувку с функцией пылесоса.