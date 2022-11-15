Уборка листвы: 5 советов на каждый сезон
Осенью большинство деревьев и кустарников сбрасывают свою пёструю листву. Когда же именно следует убирать листья на тротуарах, подъездных дорожках, газонах и садовых участках? Подметать опавшие листья метлой и убирать их граблями зачастую бывает довольно утомительно, особенно когда дело касается уборки больших территорий. Владельцы садовых участков могут использовать эти советы для быстрой и эффективной уборки листвы на различных площадках.
Полезный совет 1: Когда и где нужно убирать листву?
Зачем вообще нужно убирать листву? Во многих регионах существует предписание по обязательной уборке листьев на придомовой территории, так же как и по уборке снега и льда: владельцы земельных участков обязаны или сами убирать листья на прилегающих к их домам тротуарах, или могут переложить эту обязанность на своих арендаторов. Листья следует убирать с такой периодичностью, чтобы прохожие не могли поскользнуться на них. По той же причине осенью имеет смысл убирать листья также и на подъездных дорожках, чтобы они не ухудшали тормозной путь.
А вот листья в саду под деревьями и живыми изгородями наоборот убирать необязательно. С этим можно подождать до весны, чтобы предоставить приют мелким животным, таким как ежи, и насекомым. Кроме того, опавшие листья могут также служить в качестве защиты от мороза и как естественное удобрение для садовых растений. Однако, на грядках слой листвы не должен быть настолько плотным и толстым, чтобы перекрывать доступ воздуха к почве. Если Вы опасаетесь, что осенние ветры разнесут собранную в кучу листву, их можно прикрыть ветками, например, хвойных деревьев. Весной, в марте или апреле, эти ветки можно убрать и удалить листву.
Исключением на садовом участке являются газоны: если Вы придаете большое значение ухоженному виду газона, то Вам обязательно следует убрать листву, иначе там, где на траву не попадает солнечный свет, появятся желтые пятна. Теоретически для уборки подойдет и газонокосилка, но это зависит от толщины слоя листвы. При этом также следует учесть, что уборка листвы с помощью газонокосилки неблагоприятным образом скажется на жизнедеятельности мелких животных и насекомых. Для этой работы лучше использовать грабли или, если хотите сэкономить силы, воздуходувку с функцией пылесоса.
Полезный совет 2: Уборка листвы с помощью воздуходувки
Уборка листьев граблями или метлой требует времени и сил: если Вы хотите убирать листву с тротуаров, подъездных путей и газонов проще и быстрее, то Вам следует перейти на использование воздуходувки. Мощный воздушный поток этого устройства сметает опавшие листья как бы сам по себе, а также помогает убирать листву в труднодоступных местах, например, на цветочных клумбах, или сметать ее с мульчи из древесной коры.
Аккумуляторные воздуходувки Kärcher позволяют целенаправленно сметать листву в одну большую кучу. Дополнительный скребок помогает убирать приставшие к поверхностям мокрые листья или удалять налипшие загрязнения. Воздуходувка LBL 4 имеет две ступени скорости. С ее помощью можно аккуратно удалять листву с гравия и работать с большей мощностью на пешеходных дорожках и газонах. Благодаря съемной выдувной трубе при хранении воздуходувки Kärcher занимают минимум места.
Умная комбинация: воздуходувка с функцией пылесоса
Любой, кому предстоит уборка листвы на большой территории или кому потребуется иная помощь энергичного «помощника» по уборке двора и садового участка, будет оптимальным образом готов к этой работе, располагая аккумуляторной воздуходувкой с функцией пылесоса от Kärcher. Благодаря функции всасывания и большому объему мешка для сбора растительного мусора она также эффективно помогает при уборке листвы. Съемные принадлежности позволяют при необходимости уменьшать вес устройства, как, например, у воздуходувки с функцией пылесоса BLV 36-240 Battery. Скорость в режиме обдува и всасывания можно плавно регулировать, например, для аккуратного удаления листьев с гравийного покрытия или с альпийских горок. Съемные направляющие ролики помогают при уборке больших площадей; при необходимости можно использовать специальное колесо для измельчения листьев.
Больше, чем просто подметание листьев: универсальная воздуходувка с функцией пылесоса
На осенней уборке листвы использование воздуходувок с функцией пылесоса не заканчивается. Их можно использовать круглый год для различных задач по дому, во дворе и на садовом участке. Пара примеров:
- Сбор в кучу и всасывание обрезков кустарников и живой изгороди
- Сбор в кучу сорняков, удаленных во время прополки
- Сбор растительного мусора после стрижки газона
- Сбор в кучу и уборка грязи на террасах и в гаражах
- Уборка засохших листьев и увядших цветов с грядок
Важные указания
- Чтобы не портить отношения с соседями, перед использованием воздуходувок необходимо узнать о действующих в вашем регионе положениях о защите от шума.
-
Всасывание с помощью воздуходувки толстых веток, грунта с цветочных клумб или мокрой листвы может привести к засорению или даже повреждению устройства.
Полезный совет 3: Уборка листвы на больших площадях с помощью подметальной машины
Уборка листы листвы метлой и граблями предполагают ее последующий сбор. Тем временем, резкий порыв осеннего ветра может легко раскидать собранную с таким трудом кучу, так что лучше делать сразу и то, и другое: подметать и собирать листья с помощью одного устройства — подметальной машины.
Подметальные машины оптимально подходят для вымощенных поверхностей, таких как тротуары, подъездные дорожки или улицы. Они удаляют листья и грязь без необходимости наклона благодаря регулируемой по высоте поводковой рукоятке и простому перемещению. Бункер машины обеспечивает достаточно места для собранного мусора и может легко опорожняться в несколько простых приемов. В зависимости от модели 1 или 2 боковые щетки могут быть установлены без инструментов. Благодаря этому обеспечивается чистота краев, стыков и углов на очищаемой территории. С ручной подметальной машиной S 4 Twin 2-in-1 даже мокрые листья не станут проблемой: ее боковые щетки оснащены жесткой щетиной и легко справляются с уборкой даже на влажных поверхностях.
Подметальные машины можно использовать круглый год: для подметания листьев, уборки песка для посыпки дорожных покрытий зимой, сметания пыльцы и цветов. А что после завершения работы? Просто перекиньте откидную поводковую рукоятку вперед и установите подметальную машину вертикально, чтобы сэкономить место в сарае, гараже или подвале.
Полезный совет 4: Уборка листьев из водосточных желобов и труб
Любой, у кого есть деревья рядом с домом, знает, что в водосточных желобах и трубах скапливаются листья, мелкие ветки и грязь, особенно в осенний период. Здесь также следует регулярно удалять грязь и листья, чтобы дождевая вода стекала по нужному пути и не приводила к повреждениям. Если грязь там осядет хотя бы раз, ее удаление станет делом, затратным по времени и усилиям. Во многих случаях работа выполняется на лестнице, которую необходимо часто переставлять, чтобы очистить желоб по всей длине. С помощью комплекта для промывки труб и водосточных желобов Kärcher для аппаратов высокого давления Kärcher можно легко очищать водосточные желоба и трубы.
Сопло для очистки водосточных желобов из комплекта перемещается на каретке по всему желобу под действием давления, создаваемым аппаратом высокого давления. На нижней части очистной каретки находятся два сопла высокого давления, обеспечивающие отвод воды по направлению назад. Эффект отдачи перемещает каретку вперед, обеспечивая эффективное разрыхление грязи и ее смывание по направлению назад. Шланг длиной 20 м обеспечивает большую дальность действия без необходимости размещения лестницы рядом с желобом или трубой. После быстрой переналадки эти принадлежности можно также использовать для удаления заторов в водосточных и канализационных трубах. При этом шланг высокого давления используется без каретки. Вместо нее используется специальное сопло для очистки труб, которое пробивается в пробку из листьев и других загрязнений за счет эффекта отдачи направленной назад водяной струи и тем самым эффективно очищает водосточную трубу. Полезный совет: Шланг из комплекта для промывки труб имеет красную защитную маркировку. Этот шланг всегда следует вводить в трубу, по меньшей мере, до этой маркировки. Останавливать процесс очистки следует, как только маркировка снова станет видна при вытягивании шланга. Таким образом, обеспечивается защита от водяных брызг, а также от возможных опасностей вследствие болтающегося шланга высокого давления.
Полезный совет: очистка световых шахт и дренажных канав
Со временем листья и рыхлая грязь накапливаются в световых шахтах и дренажных канавах вокруг дома, так что их также следует регулярно удалять. Пылесос влажной и сухой уборки позволяет быстро и без особых усилий убирать как влажную, так и сухую грязь. Кроме того, многие устройства также оснащены функцией выдувания, которая будет особенно полезна в труднодоступных местах.
Полезный совет 5: что делать с собранной листвой? Правильная утилизация
Воздуходувки с функцией пылесоса и подметальные машины позволяют легко убирать и собирать листву. Но что же с ней делать, если у Вас нет собственного уголка для компоста? Небольшое количество листвы и растительного мусора можно утилизировать в контейнер для органических отходов, но осенью их вместимость быстро ограничивается в тех районах, где растет много деревьев. В некоторых регионах муниципалитеты предлагают специальные мешки или корзины, которые заполняют и кладут на обочину дороги, а затем утилизируют. В качестве альтернативы остается поездка на пункт сбора растительного мусора ближайшего центра переработки.
Подметать листья и затем сжигать их? Сжигание листьев и растительного мусора запрещено во многих муниципалитетах или строго ограничено по временам года. И это правильно, ведь даже увядшие листья всё еще содержат столько воды, что при их сжигании может появляться дым и возникать неприятный запах. Также в атмосферу может выделяться тонкая пыль. Что же — удалять листья вместе с бытовым мусором? Только не в мусорные баки — в некоторых случаях их будет нельзя опорожнить, если они неправильно заполнены. Итак: мешок для листьев, центр переработки или компост. Если у Вас достаточно места в саду, Вы также можете собрать листья в большую кучу, которая послужит отличной зимовкой для ежей и других животных/насекомых.