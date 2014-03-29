Мощные хозяйственные пылесосы.
Мощные хозяйственные пылесосы Керхер. Не только высокая мощность – совершенная техника для наведения безупречной чистоты. Самые мощные из всех когда-либо выпускавшихся хозяйственных пылесосов Керхер впечатляют не только силой всасывания, но и целым рядом других преимуществ: низким энергопотреблением, высоким качеством принадлежностей и аксессуаров, максимальным удобством в обращении и установкой фильтра в специальную кассету, позволяющую быстро и легко заменять его без контакта с грязью. Убедитесь сами в непревзойденном качестве уборки, которое обеспечивают эти новые аппараты! Кстати наши пылесосы легко справляются с уборкой сложных поверхностей в том числе влажных помещений.
Аккумуляторные многофункциональные пылесосы
Мощные многофункцинальные пылесосы с питанием от аккумулятора от Karcher делают справляются с беспорядком там, где трудно или невозможно использовать проводные модели - в автомобиле, в садовом сарае или на садовых дорожках. Они предлагают ту же функциональность, что и устройства с кабелем. Нет кабеля, нет ограничений: Пылесосы WD 3 с большим 17-литровым контейнером и компактная модель WD 1.
Автомобильный пылесос
Пылесосы Керхер для уборки в салоне автомобиля. Уборка салона с пылесосом Керхер будет простой и быстрой.
Садовые пылесосы
Необходимо убраться в саду на дачном участке - попробуйте линейку пылесоск Керхер, которые легко справятся с садовой уборкой.
Строительные пылесосы
Ремонт не застанет врасплох. Строительные пылесосы Керхер отлично справляются с большими объемами загрязнений во время небольшого ремонта.
Самые функциональные
Разнообразие областей применения
Для своих хозяйственных пылесосов Керхер предлагает широкий выбор полезных принадлежностей, существенно облегчающих решение повседневных задач чистки. От разнообразных насадок и шлангов до специальных систем фильтрации – все компоненты оптимально сочетаются с нашей техникой и друг с другом. Поэтому пылесосы Kärcher подходят даже для решения специфических проблем и гарантируют повсеместное наведение безупречной чистоты.
Пылесос для электроинструмента
Если выбираете пылесос для того, чтобы работать с электроинструментом то и тут Керхер выручит. Обратите внимание на модели с индексом "P" - эти пылесосы имеют розетку для работы с электроинструментом. Самый популярный пылесос с розеткой для инструмента WD 3 P
Аппараты в расчете на любые запросы
Новая серия бытовых хозяйственных пылесосов Керхер (WD) включает модели, рассчитанные на выполнение любых уборочных работ – от периодического устранения небольших загрязнений до постоянного интенсивного применения. Широкий ассортимент моделей разной производительности с мусоросборниками разной емкости и в различных вариантах комплектации позволит Вам выбрать пылесос, наилучшим образом подходящий для решения Ваших задач.
Самые мощные
Сила всасывания - почувствуйте разницу!
На 20% мощнее предшествующих моделей
Производительность хозяйственного пылесоса определяется не только расходом воздуха (л/с) и создаваемым разрежением (мбар), но и еще одной технической величиной – мощностью всасывания (Вт), измеряемой по унифицированной методике (согласно стандарту IEC 60312). Мощность всасывания рассчитывается на основании результатов измерения двух вышеуказанных величин (разрежения и расхода воздуха), производимого на входе насадки для пола. Чем она выше, тем большей реальной (эквивалентной) мощностью обладает пылесос.
Целью разработки новых хозяйственных пылесосов Kärcher являлось создание аппаратов, развивающих экстремально высокую силу всасывания. Для ее достижения мы не только оптимизировали конструкцию аппаратов, но и спроектировали для них новые принадлежности. В результате мощность модели WD 6 P Premium составляет 260W, тогда как самый мощный аппарат прошлого поколения WD 5.600 имел этот показатель на уровне 220W.
Повышенная производительность обеспечивается новыми, более энергоэффективными электродвигателями, принципиально новой конструкцией насадок для пола и шлангов, аэродинамической оптимизацией аппаратов и оптимальным уплотнением всех мест соединения. Совокупность этих факторов позволила существенно увеличить силу всасывания на входе используемых насадок.
Преимущества очевидны: эффективный сбор мусора, экономия времени и расширенные функциональные возможности.
Больше мощность - ниже энергопотребление
Новые хозяйственные пылесосы Kärcher отличаются не только высочайшей мощностью, но и очень низким энергопотреблением. Применение электродвигателей особенно высокой эффективности позволило значительно (до 30%) уменьшить потребляемую мощность в сравнении с предшествующими моделями.
Благодаря этому снижаются затраты на электроэнергию и экономятся природные ресурсы.
Самые инновационные
Максимум удобства
Инновационная, запатентованная Kärcher фильтр-кассета, используемая в аппаратах классов WD 4 – WD 6, обеспечивает очень быструю и удобную замену фильтра. Плоский складчатый фильтр, широко используемый в пылесосах профессионального назначения, укладывается в кассету, устанавливаемую в головку аппарата и легко извлекаемую из нее для замены загрязненного фильтра.
Преимущества очевидны: мгновенная замена фильтра без контакта с грязью и запыления окружающего пространства, а также возможность быстрой ручной очистки фильтра.
Стабильность силы всасывания
Система очистки фильтра, предусмотренная в пылесосах классов WD 5 и WD 6, позволяет быстро и эффективно очищать загрязненный фильтр простым нажатием кнопки. Благодаря этому гарантируется выполнение сложных уборочных работ с постоянной высокой силой всасывания (см. рис.).
Преимущества очевидны: интенсивная уборка без ручной очистки фильтра и контакта с грязью.
Самые удобные
Еще практичнее, еще эффективнее
Принадлежности, входящие в стандартную комплектацию новых хозяйственных пылесосов Kärcher, были разработаны специально для них и обеспечивают качественно новую эффективность уборки.
Съемная рукоятка
Съемная рукоятка эргономичной формы обеспечивает оптимальную аэродинамику и удобное выполнение работ благодаря быстрому и легкому присоединению принадлежностей непосредственно к всасывающему шлангу. У аппаратов классов WD 5 – 6 специальный материал рукоятки препятствует накоплению электростатического заряда, что позволяет без проблем осуществлять уборку даже при проведении ремонтных работ.
Преимущества очевидны: отсутствие засорений, возможность уборки в стесненных условиях и надежная защита от разрядов статического электричества.
Оптимизированный всасывающий шланг
Новые всасывающие шланги отличаются увеличенным внутренним диаметром и особой эластичностью.
Преимущества очевидны: отсутствие засорений, возможность уборки без перерывов и с максимальной свободой движений.
Прочные пластмассовые удлинительные трубки
Новые пластмассовые трубки характеризуются повышенным качеством и способны воспринимать очень высокие нагрузки.
Преимущества очевидны: повышенная надежность и увеличенный срок службы.
Первоклассные насадки для пола
Специально разработанные насадки обеспечивают превосходный сбор мусора любых видов и размеров, хорошо скользят по любым напольным покрытиям и легко адаптируются к решению задач влажной или сухой уборки. Для изменения режима уборки в насадке с защелкой достаточно заменить вставку, а переключаемая насадка позволяет делать это еще проще – при помощи педали. Насадки обоих типов гарантируют легкую и эффективную работу.
Преимущества очевидны: быстрое и тщательное удаление сухого мусора или жидкостей с минимальными усилиями.
Оптимизированная конструкция: краткий обзор особенностей пылесосов WD
1 Съемная рукоятка
Рукоятка эргономичной формы легко отсоединяется от всасывающего шланга для непосредственного присоединения к нему других насадок (например, щеточной).
2 Простота извлечения фильтра
Запатентованная технология позволяет быстро и легко извлекать фильтр, не вступая в контакт с грязью.
3 Долговечные удлинительные трубки
Прочные пластмассовые трубки отличаются долгим сроком службы.
4 Оптимальный сбор любого мусора
Переключатель режимов (сухой или влажной уборки) позволяет адаптировать насадку для пола к любому напольному покрытию.
5 Минимум усилий
Благодаря боковым колесикам насадка легко скользит по полу.
6 Абсолютная герметичность
Улучшенное уплотнение мест соединения мусоросборника с головкой пылесоса и всасывающим шлангом исключает подсос воздуха, благодаря чему гарантируется высочайшая сила всасывания.
7 Электродвигатели повышенной эффективности
Усовершенствованная конструкция двигателей обеспечивает повышенную силу всасывания при меньшем потреблении электроэнергии.
8 Оптимальная аэродинамика
Особо эластичный всасывающий шланг отличается увеличенным сечением, уменьшающим вероятность засорения, а его геометрия способствует значительному снижению аэродинамического сопротивления.