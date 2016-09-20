Строительные пылесосы Kärcher в действии

Избежать вдыхания пыли во время ремонта можно, если использовать моющий строительный пылесос.

Это мощное устройство способно собрать не только строительную и стенную пыль, но и небольшие крупицы мусора: песок, кусочки сухой краски, штукатурки и т. п. Некоторые безмешковые промышленные пылесосы применяют совместно с различным электроинструментом при сверлении, очистке поверхностей, фрезеровании, распиловке. Шланг пылесоса подключается к специальному всасывающему кожуху инструмента.

Купить строительный пылесос

Компания «Керхер» предлагает бытовые пылесосы и модели для строительной пыли с различными насадками, позволяющими эффективно удалить малейшие частицы в процессе работы инструмента или прибрать помещение после завершения работ. Возможна как сухая уборка, так и влажная. Кроме того, в каталоге представлены маленькие компактные модели, которые можно купить специально для бытового использования по очень приятной цене.

Строительный пылесос можно с успехом применять на производственных предприятиях, в технических помещениях или в запыленных бытовых помещениях (в мастерских, гаражах и т. п.). Универсальный мощный агрегат способен убрать практически любую пыль и грязь из укромных уголков помещения.

Компания «Керхер» предлагает строительные пылесосы для мусора, которые обладают такими преимуществами, как: