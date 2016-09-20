Универсальность пылесосов для автомобилей

Компания «Керхер» является признанным во всем мире специалистом в области техники, предназначенной для бытовой и профессиональной уборки. Мы предлагаем купить надежные и удобные в использовании моющие автомобильные пылесосы, к преимуществам которых можно отнести:

компактность и мобильность;

возможность добраться к самым труднодоступным местам в салоне или багажнике;

максимальную простоту и удобство в использовании благодаря отсутствию мешка для пыли;

возможность сбора жидкости и грязи;

выгодную цену.

Автопылесосы являются широко специализированными универсальными аппаратами. Объемные резервуары для пыли, большая сила всасывания и мощность пылесосов для чистки авто позволяют также делать уборку в гараже или на автомойке.