Обрезка деревьев: полезные советы по правильной обрезке деревьев
Так же как и другие растения в саду, деревья и кустарники нуждаются в регулярном уходе, только тогда они будут прекрасно выглядеть, пышно цвести и давать большой урожай. Регулярная обрезка кустарников и деревьев кажется трудоемкой работой, но если вооружиться правильно подобранными инструментами и воспользоваться несколькими полезными советами, процесс окажется совсем несложным. Для обрезки деревьев Вам понадобятся сучкорез и цепная пила (желательно аккумуляторная), защитная одежда, перчатки, возможно, лестница, а также расписание относительно того, какие деревья и когда требуют обработки.
Правильный инструмент для обрезки деревьев
Уход за деревьями совсем необязательно должен выполняться обученными профессионалами. Даже садоводы-любители могут отлично справиться с этой работой, имея под рукой правильные инструменты. После приобретения необходимого инвентаря при условии тщательного ухода за ним он прослужит вам верой и правдой в течение многих лет.
Сучкорез идеально подойдет для обрезки веток и сучьев диаметром до 3 см. Аккумуляторные сучкорезы значительно упрощают работу, поскольку требуют меньших физических усилий.
Цепная пила — хороший выбор, чтобы справиться с толстыми ветками. Аккумуляторные цепные пилы идеально подходят для обрезки деревьев, потому что они легче бензиновых и при этом пользователь не подвергается воздействию выхлопных газов во время работы. Тем не менее, цепные пилы можно использовать лишь в том случае, если Вы устойчиво стоите на земле или если у Вас есть необходимый подъемник, а также, возможно, Вы — профессиональный арборист.
Легкая обрезка деревьев благодаря телескопическому удлинителю
Если Вы хотите обработать большие кусты и старые деревья, это обычно означает, что Вам потребуется «удлинить» руки. Аккумуляторный высоторез с телескопической штангой имеет высоту до 4 м, а благодаря наплечному ремню длительная работа с ним не будет Вам в тягость. При этом Вы будете находиться в безопасности на земле, лестница не потребуется.
При обрезке деревьев важно помнить о защите головы и рук: перчатки и защитные очки для защиты от попадания древесных опилок — это минимальное необходимое снаряжение. Если же Вам нужно удалить крупные ветки, то следует дополнительно обезопасить себя защитным шлемом или, по крайней мере, ни в коем случае не находиться в зоне падающей ветки.
Уход за деревьями с помощью цепных пил требует обязательного ношения средств индивидуальной защиты, в том числе, брюк и обуви, не допускающих прорезания, средств защиты органов слуха и глаз, а также защитных перчаток. Необходимо также соблюдать все местные нормы защиты от шума и предписания по охране птиц и животных.
Обрезка деревьев: когда это делать лучше всего, и какое именно дерево?
Наступление подходящего времени для обрезки кустарников и деревьев зависит от породы деревьев и вида обрезки. Декоративные кустарники, как правило, обрезают ежегодно — только в этом случае они сохраняют нужную форму. Фруктовые деревья не нужно обрезать каждый год, эта процедура проводится каждые 4—6 лет. В частности, следует чаще обрезать молодые деревья, чтобы не допустить их неправильного роста, такого как, например, раздвоения ствола.
Также необходимо учитывать вегетационный цикл деревьев и кустарников: начиная с августа, многие древесные растения «переносят» свои резервные вещества из листьев в корни, чтобы весной использовать их для формирования новых побегов, поэтому в период с августа по декабрь для многих пород деревьев следует избегать масштабных работ по обрезке.
Рекомендации: какой период лучше всего подходит для обрезки того или иного дерева?
- Обрезайте деревья круглый год, если произошло их повреждение в результате бури или урагана или обнаружении гнилые, сломанные ветки и, возможно, существует угроза их обламывания. Безопасность здесь превыше всего.
- Зима является традиционным периодом времени для обрезки косточковых, семечковых и садово-ягодных культур. Это также хорошее время для обрезки роз и прореживания крон деревьев: в это время ветки очень хорошо видны, а резервные вещества уже находятся в корнях. Однако следует избегать обрезки деревьев в сильные морозы. Лучше всего начинать с января и продолжать до начала марта или когда температура больше не будет опускаться ниже -5 °C.
- Некоторые фруктовые деревья обрезают весной, например, персики. Для раннецветущих растений, таких как миндальные деревья и форзиции, лучше дождаться завершения цветения, и только потом выполнить обрезку.
- Прореживать кроны деревьев можно и летом. Например удалить с дерева вертикальные побеги. Вишневые деревья обрезают летом во время сбора урожая и после него. То же самое относится и к некоторым видам с малым количеством плодов, таким как ивы. Также в этот период лучше видны болезни листвы, а срезы заживают намного быстрее. Лето – это идеальное время для обрезки ореховых деревьев.
- Осенью очередь доходит до местных лиственных и хвойных деревьев. В этот период можно обрезать некоторые виды фруктовых деревьев для их более интенсивного роста. Для формирования плодовых побегов обрезку лучше проводить не раньше января или февраля.
Однако каких-то общих рекомендаций для всех деревьев не существует. Лучше всего выяснить отдельно, когда и как именно обрезать/подрезать тот или иной кустарник или дерево.
Что удалять при обрезке?
Обрезка кустов и деревьев означает, прежде всего, удаление больных и лишних веток и сучьев. В то время как декоративным кустарникам необходимо придать форму, целью подрезки фруктовых деревьев являются хорошая завязь плодов и общее здоровое состояние деревьев. Эти виды обрезки часто различаются следующим образом:
Посадочная обрезка: чтобы способствовать росту и правильному формированию кроны, у только что посаженных деревьев можно укоротить один основной побег и вырезать максимум 3 боковых побега.
Фигурная стрижка: в основном, используется для придания формы отдельным кустам и изгородям, но также и для уменьшения размеров кроны, выравнивания роста и удаления ветвей, которые создают помехи или растут в перекрестном направлении. Фигурная стрижка также применяется для создания пространства, например, для обнажения ствола (путем удаления веток в области ствола). Для формирования новых боковых побегов ветви можно укоротить до нужной длины до боковых или расположенных ниже почек (глазков).
Подрезка для повышения урожайности: для повышения урожайности плодовые деревья подлежат регулярной обрезке. При прореживании кроны всегда удаляйте все лишние побеги, чтобы они не появлялись в большом количестве и не росли слишком густо. У яблонь обрезаются поникшие, ветвящиеся побеги, расположенные под более молодым боковым побегом.
Компенсационная подрезка: необходима для удаления поврежденных веток и сучьев, например, после шторма, снегопада или заражения вредителями. При этом также обрезаются ветви, приводящие к нарушению баланса кроны. Сразу после такой обрезки места реза необходимо замазать садовым варом или другим подходящим средством.
Обрезка кустарников и деревьев означает нарушение баланса между корневой системой и массой кроны. Чем чаще Вы выполняете обрезку, тем больше побегов может появляться в месте реза в качестве ответной реакции со стороны растения. Как правило, все больные и лишние ветки и сучья нужно удалять за один заход. Однако глубокое подрезание куста или дерева редко бывает целесообразным.
Правильная подрезка деревьев: способы подрезки
Небольшие ветки высотой до уровня головы можно обрезать садовыми ножницами (секатором). Аккумуляторные сучкорезы рекомендуются для обрезки толстых веток и небольших сучков до 3 см в диаметре. Принцип обработки один и тот же: садовые ножницы или сучкорез подводятся вплотную к основанию ветки или сучка, чтобы обрубок был как можно меньше. Такая процедура необходима для того, чтобы избежать появления отмирающих незачищенных сучков, которые могут стать «порталом» для вредителей и гнили.
Толстые ветки кустов и деревьев обрезаются цепной пилой. Это требует осторожности, чтобы не допустить ненужного повреждения коры.
Отправной точкой здесь является сучковое кольцо, утолщение в основании ветки. Сначала сделайте надрез на нижней стороне на расстоянии примерно двух ладоней от сучкового кольца.
Затем переместите пилу на расстояние, соответствующее ширине трех ладоней, от сучкового кольца и пилите ветку сверху до тех пор, пока она не упадет.
Остающийся сучковый пенек аккуратно срезается прямо у сучкового кольца. Лучший способ сделать это — держать пилу под небольшим углом, в сторону от ствола дерева. Образовательная ткань (меристема) в сучковом кольце обеспечит нарастание новой коры на поверхности среза. Более длинные и крупные ветки лучше обрезать по частям по направлению снаружи внутрь. Это занимает больше времени, но зато этот процесс безопаснее и имеет то преимущество, что Вам не придется тратить время на распиловку крупных обрезков. Стоит признать и такой немаловажный момент: кроме всего прочего, обрезка деревьев подразумевает под собой и ту или иную утилизацию вырубленных веток и сучьев.
Уход за инструментами после обрезки деревьев
Для эффективной обрезки деревьев в будущем лучше сразу, не откладывая, позаботиться об уходе за инструментами.
Для ухода за сучкорезом достаточно очистить щеткой режущий нож. Качество режущих ножей сохраняется, если после каждого использования протирать или опрыскивать их машинным маслом с низкой вязкостью. Это обеспечивает необходимую смазку и защиту от ржавчины. Кроме того, следует регулярно проверять затяжку винтов и гаек сучкореза. После обрезки рекомендуется дезинфицировать используемые садовые инструменты. Это предотвратит передачу иногда встречающихся заболеваний деревьев.
Обслуживание цепной пилы включает в себя очистку цепи после каждого использования — смола и загрязнения удаляются специальным очистителем. Пилу можно очищать жесткой щеткой, но сначала обязательно снять аккумулятор. Также необходимо проверять уровень масла и правильное распределение смазки. Всегда добавляйте достаточное количество масла для цепи, чтобы продлить срок службы цепи и самой пилы. Если в баке достаточно цепного масла, обязательно проконтролируйте правильное распределение смазки следующим образом: либо держите работающую на холостом ходу пилу пильной шиной вниз над светлой поверхностью в течение минуты и убедитесь в наличии капель масла, либо после работы пилы на холостом ходу осторожно приподнимите цепь (внимание, опасность травмирования) и проверьте наличие тонкой масляной пленки на направляющей шине.
Очень важно регулярно проверять натяжение цепи (желательно перед каждым использованием) и при необходимости регулировать — цепь не должна провисать. Зубья пильной цепи при необходимости следует подтачивать, потому что острая пильная цепь обеспечивает лучшее качество реза и гарантирует большую безопасность. Для этого используется подходящий для шага пильной цепи круглый напильник. Альтернативный вариант: Вы можете заказать подточку цепной пилы у специалиста. Через несколько часов работы Вам, возможно, придется освободить пильную шину от налипаний на кромках и проверить ее на наличие повреждений, а при необходимости заменить. Это также могут сделать специалисты.
