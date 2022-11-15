Правильный инструмент для обрезки деревьев

Уход за деревьями совсем необязательно должен выполняться обученными профессионалами. Даже садоводы-любители могут отлично справиться с этой работой, имея под рукой правильные инструменты. После приобретения необходимого инвентаря при условии тщательного ухода за ним он прослужит вам верой и правдой в течение многих лет.

Сучкорез идеально подойдет для обрезки веток и сучьев диаметром до 3 см. Аккумуляторные сучкорезы значительно упрощают работу, поскольку требуют меньших физических усилий.

Цепная пила — хороший выбор, чтобы справиться с толстыми ветками. Аккумуляторные цепные пилы идеально подходят для обрезки деревьев, потому что они легче бензиновых и при этом пользователь не подвергается воздействию выхлопных газов во время работы. Тем не менее, цепные пилы можно использовать лишь в том случае, если Вы устойчиво стоите на земле или если у Вас есть необходимый подъемник, а также, возможно, Вы — профессиональный арборист.