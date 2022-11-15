Очистка столешницы

Столешница, вероятно, наиболее используемая поверхность на кухне, которая чаще остальных контактирует с продуктами питания. На ней нарезаются овощи, филе рыбы и раскатывается тесто. В результате в этой зоне ежедневно скапливаются невидимые для глаза бактерии, поэтому столешницу следует протирать влажной тканевой салфеткой после каждого использования и тщательно очищать полностью раз в неделю для поддержания этой поверхности в надлежащем гигиеническом состоянии. При наличии более стойких загрязнений можно также использовать щелочной очиститель для влаго- и спиртоустойчивых столешниц, с помощью которого можно удалить, например, пятна от остатков пищи и жирные пятна.

Будьте осторожны при очистке поверхностей из природного камня, например, гранитных или мраморных столешниц, так как чистящие средства, содержащие кислоты или растворители, могут повредить эти материалы. В этом случае можно использовать специальный очиститель для каменных столешниц, продающийся в специализированных магазинах, в идеале — нейтральное чистящее средство. Также рекомендуется использовать чистящие средства без ПАВ. Действует правило: как можно быстрее удаляйте пятна на столешницах из натурального камня. Вытирайте их мягкой влажной тканевой салфеткой. Сухая салфетка и частицы грязи могут оставлять крошечные царапины. После использования чистящих средств всегда протирайте поверхность чистой водой. Затем насухо протирайте поверхность чистой тканью, чтобы не образовывались пятна.

Альтернатива для бережной очистки столешниц без химикатов — пароочиститель. 99,99 % всех основных бактерий, обитающих в домах, уничтожаются горячим паром под давлением. Также легко удаляются жир и стойкая грязь, например остатки пищи, поэтому пароочиститель подходит для очистки вытяжек, плит и духовых шкафов.