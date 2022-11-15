Уборка кухни: холодильник и поверхности на кухне — в чистоте
Кухня — сердце дома, именно это помещение интенсивно используется каждый день, поэтому чрезвычайно важно поддерживать это место в чистоте. В холодильнике, на рабочей и прочих поверхностях оседает грязь и всевозможные бактерии. Эти рекомендации помогут Вам поддерживать это помещение в доме в должном гигиеническом состоянии.
Полезные советы по уборке кухни
В наши дни кухня — не только функциональное пространство для приготовления и употребления пищи, но и место встречи с семьей и друзьями. Здесь готовятся перекусы, запекаются блюда, можно немного передохнуть в процессе приготовления и обсудить новости. Кухня используется интенсивно: в процессе приготовления появляются пятна жира и остатки пищи, продукты оставляют следы в холодильнике, а известковый налёт скапливается в раковине и на смесителе, а также в чайниках и кофемашинах. Такую грязь необходимо регулярно удалять, чтобы поддерживать гигиеническую чистоту кухни.
Еще одна сложность — использование на кухне различных материалов: в современной мебели обычно сочетаются гладкие и блестящие поверхности, такие как нержавеющая сталь или стекло, со сложными в эксплуатации натуральными материалами, такими как камень или дерево. Это означает, что в процессе очистки необходимо учитывать не только вид загрязнений, но и тип поверхностей. Данное правило также относится к использованию чистящих средств.
Задачи по очистке на кухне
Очистка столешницы
Столешница, вероятно, наиболее используемая поверхность на кухне, которая чаще остальных контактирует с продуктами питания. На ней нарезаются овощи, филе рыбы и раскатывается тесто. В результате в этой зоне ежедневно скапливаются невидимые для глаза бактерии, поэтому столешницу следует протирать влажной тканевой салфеткой после каждого использования и тщательно очищать полностью раз в неделю для поддержания этой поверхности в надлежащем гигиеническом состоянии. При наличии более стойких загрязнений можно также использовать щелочной очиститель для влаго- и спиртоустойчивых столешниц, с помощью которого можно удалить, например, пятна от остатков пищи и жирные пятна.
Будьте осторожны при очистке поверхностей из природного камня, например, гранитных или мраморных столешниц, так как чистящие средства, содержащие кислоты или растворители, могут повредить эти материалы. В этом случае можно использовать специальный очиститель для каменных столешниц, продающийся в специализированных магазинах, в идеале — нейтральное чистящее средство. Также рекомендуется использовать чистящие средства без ПАВ. Действует правило: как можно быстрее удаляйте пятна на столешницах из натурального камня. Вытирайте их мягкой влажной тканевой салфеткой. Сухая салфетка и частицы грязи могут оставлять крошечные царапины. После использования чистящих средств всегда протирайте поверхность чистой водой. Затем насухо протирайте поверхность чистой тканью, чтобы не образовывались пятна.
Альтернатива для бережной очистки столешниц без химикатов — пароочиститель. 99,99 % всех основных бактерий, обитающих в домах, уничтожаются горячим паром под давлением. Также легко удаляются жир и стойкая грязь, например остатки пищи, поэтому пароочиститель подходит для очистки вытяжек, плит и духовых шкафов.
Полезный совет: очищайте гладкие поверхности аккумуляторным вибрационным очистителем
Все гладкие поверхности на кухне, такие как столешница, стеклянные поверхности, стеклокерамические или индукционные плиты, а также фасады кухни не из деликатных материалов, можно легко очистить с помощью аккумуляторного вибрационного очистителя. Преимущество: поверхность автоматически увлажняется во время уборки. Функция вибрации также облегчает процесс удаления грязи. Затем поверхность можно высушить аккумуляторным стеклоочистителем или микроволоконной салфеткой.
Очистка кухонных фасадов
При ежедневном использовании со временем на кухонных фасадах появляются следы. Как правило, это жирные пятна и отпечатки пальцев, особенно заметные на глянцевых кухонных фасадах. Также следует быстро удалять с кухонных фасадов брызги соусов или других жидкостей. Все виды кухонных фасадов можно очищать обычными водорастворимыми чистящими средствами или просто водой с мягким моющим средством. После очистки фасады всегда следует промывать чистой водой и тщательно вытирать насухо, особенно в зоне профилей, в углах и по краям. При протирании используйте слегка влажную тканевую салфетку (в зависимости от материала). Для очистки кухонных фасадов не следует использовать агрессивные или абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать или повредить поверхность. То же касается и абразивных тряпок или губок.
Отпечатки пальцев и известковый налёт быстро становятся заметны на стеклянных фасадах. Известковый налёт можно удалить уксусом или лимонной кислотой. От отпечатков пальцев поможет избавиться обычное средство для мытья стекол или вода с добавлением небольшого количества моющего средства.
Деревянные фасады можно очищать водорастворимым чистящим средством и слегка влажной тканевой салфеткой или мягкой щеткой. Для фасадов с деревянным шпоном можно также использовать специальные чистящие средства для мебели, которые дополнительно ухаживают за поверхностью. Общее правило: не протирайте деревянные фасады слишком мокрыми салфетками; всегда протирайте по направлению волокон, а затем хорошенько вытирайте насухо.
Сильно загрязненные поверхности из нержавеющей стали можно очистить специальным очистителем для нержавеющей стали. Часто бывает достаточно влажной микроволоконной салфетки, потому что за поверхностями из нержавеющей стали обычно легко ухаживать. Не рекомендуется использовать средства по уходу, образующие слой на поверхности изделия.
Вы в курсе? Очаги бактерий на кухне
- Разделочная доска: сильно поцарапанные разделочные доски являются идеальной средой для размножения бактерий, так как здесь они комфортно существуют в углублениях царапин, поэтому недостаточно просто промывать доски теплой водой. Более эффективны очистка в посудомоечной машине или мытье губкой с достаточным количеством моющего средства.
- Губка: губки для посуды часто становятся настоящим эпицентром размножения бактерий. На одной губке могут обитать более 300 видов бактерий, поэтому губки необходимо заменять каждую неделю.
- Держатель для ножей: бактерии благоприятно ощущают себя даже в углублениях держателя для ножей. Влажные ножи создают благоприятную среду для роста бактерий, поэтому следует каждый месяц промывать углубления держателя для ножей узкой щеткой с мыльной водой. Важно: всегда оставляйте нож полностью просохнуть, прежде чем снова вставлять его в держатель.
- Многочисленные микроскопические загрязнения особенно часто скапливаются на полу перед раковиной, шкафчиками и холодильником. Эти зоны следует тщательно очищать на регулярной основе.
Очистка холодильника
Еще один оплот бактерий — холодильник. Поскольку здесь хранятся различные продукты, гигиена имеет особое значение. Для очистки сначала отключите от электросети или выключите холодильник и извлеките продукты. Самое большое количество бактерий в холодильнике скапливается в контейнере для овощей, так как температура там выше. Для очистки снимите все полки и отсеки и тщательно промойте их в посудомоечной машине или в раковине. Затем протрите внутренние поверхности и уплотнения тканевой салфеткой и универсальным очистителем, двигаясь сверху вниз. Труднодоступные места можно аккуратно очистить деревянной шпажкой. Отверстие в дренажном канале можно прочистить, например, кабельной стяжкой или зубочисткой. Таким образом, внутри больше не будет скапливаться конденсат. Затем оставьте холодильник просушиться, снова протрите его и подключите к электросети. Регулярная чистка холодильника также может предотвратить появление неприятных запахов.
После тщательной очистки внутренних поверхностей холодильника следует регулярно очищать и внешнюю часть: если это возможно, немного выдвиньте холодильник вперед, чтобы удалить пыль и грязь с задней стенки. Это можно сделать пылесосом или метелкой. Кроме того, следует протереть пол под аппаратом. Протрите все внешние стенки водой с моющим средством, а затем протрите их мягкой тканевой салфеткой без ворса.
Полезный совет 1: если холодильник заполнен полностью, установите более низкую температуру, так как холодный воздух циркулирует не так активно. Бактерии не смогут размножаться.
Полезный совет 2: размораживайте морозильное отделение холодильника не реже одного раза в год. Чем сильнее обледенело морозильное отделение, тем больше энергии потребляется для охлаждения. Кроме того, слишком большое количество льда может способствовать порче продуктов, так как необходимая минимальная температура -15 °C не может поддерживаться постоянно. Для размораживания выключите морозильное отделение и поставьте внутрь емкость с горячей водой, чтобы лед начал таять. Пароочиститель с мощной насадкой поможет ускорить процесс.
Домашние средства для уборки кухни
Если вы хотите очистить кухню, используя простые домашние средства, вам понадобится всего несколько ингредиентов:
- Раствор воды с разрыхлителем теста помогает избавиться от стойких пятен в духовом шкафу или на противне: нанесите смесь на загрязненные участки и оставьте на ночь. На следующий день грязь легко удаляется, например, пластиковым скребком и влажной тканевой салфеткой.
- Чтобы удалить жир с поверхностей и шкафчиков, часто бывает достаточно протереть их теплой водой с добавлением небольшого количества моющего средства.
- Поверхности из нержавеющей стали легко очищаются влажной микроволоконной салфеткой. Калиевая соль помогает избавиться от пятен ржавчины и крупных загрязнений: смешайте ее с небольшим количеством воды до образования пасты, нанесите на загрязнение и слегка потрите мягкой губкой. Затем протрите и отполируйте влажной тканевой салфеткой.
- Уксус или лимонная кислота помогают удалить известковый налёт. Оба домашних средства также отлично подходят для прочистки стока и избавления от неприятных запахов. Однако кислоту нельзя использовать для очистки анодированных или хромированных поверхностей.
- Деревянные поверхности можно почистить содой. Для удаления более сильных загрязнений добавьте 1 столовую ложку соды на 1 литр воды и очистите деревянные фасады или деревянные разделочные доски мягкой щеткой.
Подходящая техника для очистки кухни
