Очистка швов
Как правило, керамическая плитка не требует особого ухода, однако, делая текущую уборку, мы часто забываем о межплиточных швах. В результате могут возникать малопривлекательные загрязнения и даже образовываться плесень. Мы дадим Вам пару простых рекомендаций, благодаря которым Вы легко очистите межплиточные швы.
Швы требуют особого внимания
Там, где есть керамическая плитка, есть и межплиточные швы. Как правило, швы выполняются с помощью затирки на основе цемента и обеспечивают прочное соединение между отдельными плитками. Независимо от используемого типа керамической плитки швы могут принципиально различаться по составу и свойствам поверхности. Грязь быстрее и крепче пристает к шероховатой поверхности швов, чем к гладким плиткам. А благодаря их способности впитывать влагу швы становятся идеальной средой для размножения плесневых грибков и бактерий. Именно по этой причине они требуют особого внимания при уборке.
Какое же чистящее средство подходит для очистки швов?
Прежде всего, чистящие средства классифицируются по значению pH. Большинство универсальных чистящих средств являются слабощелочными (значение pH > 7), что позволяет им эффективно удалять органические загрязнения, такие как жир или белок. В результате, микроорганизмы лишаются питательной среды. Если швы загрязнены не сильно, их можно легко очистить с помощью щелочных бытовых средств, таких как разрыхлитель теста, пищевая или обычная сода. Для этого необходимо смешать одно из указанных средств с водой в соотношении 3: 1 до образования густой пасты. Нанесите полученную пасту с помощью специальной щетки для очистки швов или обычной зубной щетки на швы и вотрите. Оставьте пасту прим. на 30 минут, а затем смойте с помощью теплой воды и чистой тряпки. При втирании пасты щеткой в швы могут образовываться брызги, поэтому мы рекомендуем надевать защитные очки и перчатки.
При использовании кислотных чистящих средств соблюдайте осторожность.
Настоящей проблемой, прежде всего, в ванной, могут стать минеральные загрязнения, в частности, известковый налёт и мочевой камень. Их можно удалить с помощью кислотных чистящих средств, таких как чистящие средства для сантехники (значение pH < 7) или обычные уксус и лимонная кислота. Однако при этом следует соблюдать осторожность, так как реакция керамической плитки и швов на кислоты может быть различной. Так как цементная затирка содержит минеральные вещества, кислотные чистящие средства могут со временем разрушать швы. Чтобы избежать этого, перед очисткой следует обязательно смочить швы водой. Если они хорошо пропитаются водой, чистящее средство будет воздействовать на поверхность, не проникая слишком глубоко в материал.
Совет профессионалов: в частности, в ванной рекомендуется чередовать очистку с использованием кислотных и щелочных чистящих средств, чтобы всегда держать все возможные загрязнения под контролем. Кроме этого, такая методика позволяет предотвратить образование плесени.
Очистка швов с помощью пароочистителя
Еще легче очистить межплиточные швы с помощью пароочистителя. Водяной пар подается под давлением до 4,2 бар и мельчайшие частицы пара сталкиваются с поверхностью на скорости 170 км/ч. За счет этого пар легко проникает в микроструктуру поверхности — туда, куда часто не могут добраться ни тряпки, ни щетки. При этом горячий пар растворяет даже самые стойкие загрязнения и отложения и благодаря высокой температуре эффективно предотвращает образование плесени. В большинстве случаев это позволяет полностью отказаться от использования чистящих средств, что, безусловно, благотворно скажется на Вашей дыхательной системе и окружающей среде. При сильных минеральных загрязнениях можно сначала очистить швы с помощью кислотного чистящего средства (см. описание выше), а затем обработать пароочистителем. Самых лучших результатов можно добиться, используя точечное сопло и подходящую круглую щетку. При этом каждый шов обрабатывается отдельно быстрыми круговыми движениями. Благодаря сочетанию высокой температуры и механического трения удаляется даже глубоко въевшаяся грязь. В завершение просто сотрите размягченную грязь тряпкой.
Удаление плесени на швах
В помещениях с высокой влажностью воздуха может легко образовываться плесень, которая прекрасно себя чувствует на шероховатых, пористых поверхностях межплиточных швов. Это не только выглядит неприглядно, но также может оказывать негативное влияние на здоровье людей со склонностью к аллергиям или слабой иммунной системой. Чтобы удалить плесень, можно использовать спиртосодержащие чистящие средства или медицинский спирт (изопропиловый). Для этого необходимо втереть спиртовой раствор в швы с помощью щетки или тряпки и дать испариться. Однако в большинстве случаев видимые пятна все же остаются, так как спирт не содержит отбеливающих веществ. Если Вы хотите, чтобы швы снова засияли чистотой, воспользуйтесь обычной перекисью водорода. 3-процентного раствора достаточно, чтобы эффективно справиться с плесневым грибком. Для увеличения времени воздействия можно накрыть шов бумажным полотенцем, пропитанным раствором. Выдержите полчаса, а затем смойте раствор большим количеством воды.
Если плесень уже проникла глубоко в шов, поможет только замена затирки. Чтобы избежать этого, необходимо активно бороться с образованием плесени. Прежде всего, следует регулярно проветривать помещение. В помещении без окон может помочь хорошая система вытяжной вентиляции. Кроме этого, рекомендуется после душа просушивать все мокрые поверхности, чтобы быстрее снизить влажность в помещении.
Очистка силиконовых швов
В основном силиконовые швы можно встретить между раковиной и стенами, облицованными керамической плиткой. Они гораздо «нежнее», чем швы с цементной затиркой, поэтому их очистка требует особой осторожности. При использовании пароочистителя они просто обрабатываются паром с определенного расстояния, так как механическое трение или мощное сопло могут легко повредить поверхность. На силиконовых швах также может образовываться плесень. Если плесень уже проникла в материал, нередко практичнее заменить его, чем очищать шов.