При использовании кислотных чистящих средств соблюдайте осторожность.

Настоящей проблемой, прежде всего, в ванной, могут стать минеральные загрязнения, в частности, известковый налёт и мочевой камень. Их можно удалить с помощью кислотных чистящих средств, таких как чистящие средства для сантехники (значение pH < 7) или обычные уксус и лимонная кислота. Однако при этом следует соблюдать осторожность, так как реакция керамической плитки и швов на кислоты может быть различной. Так как цементная затирка содержит минеральные вещества, кислотные чистящие средства могут со временем разрушать швы. Чтобы избежать этого, перед очисткой следует обязательно смочить швы водой. Если они хорошо пропитаются водой, чистящее средство будет воздействовать на поверхность, не проникая слишком глубоко в материал.

Совет профессионалов: в частности, в ванной рекомендуется чередовать очистку с использованием кислотных и щелочных чистящих средств, чтобы всегда держать все возможные загрязнения под контролем. Кроме этого, такая методика позволяет предотвратить образование плесени.