Очистка керамической плитки
Плитка относится к наиболее популярным напольным покрытиям и не случайно: она отличается износостойкостью и в большинстве случаев простотой в уходе. Тем не менее, есть несколько моментов, о которых следует помнить при очистке.
Правильная очистка различных видов плитки
Плитка выпускается в бесчисленных вариантах. Для максимально эффективной очистки важно предварительно определить материал плитки. Наиболее распространена керамическая плитка, в частности, керамогранит, глазурованная плитка, фаянсовая плитка, терракотовая плитка и клинкер. Основным ингредиентом всех имеющихся в продаже видов плитки является глина, которую в зависимости от типа дополняют разными добавками и обжигают при различных температурах. Иногда плитка из натурального и искусственного камня используется в отделке частных домов, и в этом случае требуется особая осторожность при уборке.
Глазурованная плитка
Под глазурованной плиткой понимают фаянсовую плитку с дополнительным стекловидным покрытием на рабочем слое. Это позволяет получить сплошную гладкую поверхность и практически бесконечную палитру текстур и цветов. Признак глазурованной плитки — разный цвет кромки и верхнего слоя. Глазурованная плитка обычно легко очищается благодаря своей гладкой поверхности и не требует особого ухода.
Керамогранитная плитка
Степень использования керамогранита в жилых помещениях постоянно растет благодаря его прочности и приятному внешнему виду. Керамогранит выпускается шелковисто-матовым, гладко-полированным, со структурой (например, в виде сланца) или с печатью (например, в виде дерева). Как правило, керамогранитная плитка имеет сквозную окраску и выглядит одинаково со всех сторон. Исключение составляет только керамогранит с нанесенной печатью.
Керамогранит имеет микропористую поверхность, поэтому его лучше всего чистить микроволоконными салфетками, тонкие волокна которых проникают в мельчайшие поверхностные неровности. В остальном применяется та же процедура, что и для глазурованной плитки.
Структурированный керамогранит рекомендуется протереть один раз вдоль, а затем поперек — это позволяет получить хороший результат очистки внутри структуры. Напольное покрытие устойчиво к большинству щелочей и кислот и нечувствительно к органическим растворителям. Помимо правильной очистки, керамогранит не требует дополнительного ухода.
Плитка из природного и искусственного камня
К природным камням относятся, например, гранит, мрамор, юра и сланец. Под искусственным камнем понимают минеральные (обычно цементные) или связанные смолой материалы, изготовленные с использованием наполнителей, в частности, песка, гальки, мрамора или других материалов. К наиболее распространенным искусственным камням относятся, например, литой камень, бетон с обнаженным заполнителем или мрамор Agglo.
Для удаления минеральных загрязнений, в частности, ржавчины, извести или остатков цемента, применяют кислотные чистящие средства (pH < 7) или бытовые средства, в частности, уксус или лимонную кислоту. Поскольку многие природные и искусственные камни чувствительны к кислотам, рекомендуется предварительно выполнить проверку на незаметном участке. Для этого возьмите кислотное чистящее средство и капните немного кислоты на поверхность в незаметном месте. Если кислота начинает пениться, значит, камень чувствителен к кислоте и его нельзя обрабатывать такими средствами.
Чистая плитка в два этапа
Наиболее распространено сочетание сухой и влажной уборки. При помощи обычного пылесоса на 1-м этапе собирается свободно лежащая на поверхности грязь, например, пыль и волосы. Если плитка уложена на открытом воздухе или в сильно загрязненных местах, например, в гараже, необходимо использовать хозяйственный пылесос.
После этого протрите поверхность влажной тряпкой для пола или шваброй. В идеале, рекомендуется регулярно выжимать тряпку специальным прессом, что позволяет в значительной степени избежать прямого контакта с грязью. Сначала пройдите по периметру комнаты, а затем равномерными полосами от самого дальнего угла до двери.
После небольшой практики этот метод можно использовать для очень быстрой очистки, однако имеются некоторые недостатки: налипшие загрязнения приходится удалять с помощью дополнительных механических средств. В частности, засохшие пятна на кухне обычно не удается удалить с первого раза. Большинство швабр использует относительно большое количество воды, поэтому для высыхания поверхности требуется соответственно много времени.
Удаление серого налёта с плитки
Если в течение длительного времени плиточный пол обрабатывался неправильно, например, с использованием избыточного количества чистящего средства или с достаточно частой влажной уборкой, это может привести к образованию так называемого серого налёта. Возникают слои грязи и чистящих средств, которые со временем ухудшают внешний вид напольного покрытия. Для удаления этого серого налёта первые этапы очистки следует выполнять только теплой водой. Если во время очистки на грязной воде появляется пена, это свидетельствует об удалении в данный момент остатков старого чистящего средства. В этом случае повторяйте процесс до исчезновения пены. Кроме того, для удаления серого налёта хорошо подходят меламиновые губки, которые также называют волшебными губками.
Рекомендации экспертов
Независимо от наличия серого налёта рекомендуется сначала обработать небольшой участок в незаметном месте и после высыхания сравнить с участком, не подвергавшимся очистке. Если марка напольного покрытия известна, разумно ознакомиться с инструкциями по чистке и уходу или указаниями производителя напольного покрытия.
Удаление известковой пленки с плитки
Известковый налёт может стать проблемой не только в ванной комнате: очистка водой с очень высоким содержанием извести со временем может приводить к образованию беловатой известковой пленки. Известковый пленка особенно заметна на темной плитке и часто обнаруживается после истирания обувью в местах с интенсивным движением, которые в результате начинают выглядеть жирными.
Для удаления известковой пленки используют кислотный санитарный очиститель. В качестве альтернативы можно использовать домашние средства, в частности, уксус или лимонную кислоту. При использовании кислотных очистителей плиточные швы следует предварительно увлажнить, чтобы они не подвергались воздействию чистящего средства. Для этого достаточно промыть поверхность чистой водой. Чистящее средство разбавляют водой в соответствии с инструкцией и наносят с помощью щетки. В течение времени воздействия, составляющего около 5 минут, поверхность можно дополнительно обработать щеткой; чистящий раствор не должен засыхать. Затем пол протирают мокрой шваброй до полного удаления остатков чистящего средства. При этом воду меняют несколько раз. В случае очень тонкого известкового налёта может быть достаточно протереть пол 1-2 раза кислотным санитарным очистителем, а затем промыть чистой водой.
Гигиеническая очистка пароочистителем
Пароочистители являются реальной альтернативой механическим швабрам. Они производят горячий водяной пар и таким образом отличаются особенной гигиеничностью. Высокая температура уничтожает до 99,99 % бактерий и вирусов без применения каких-либо химических чистящих средств. Горячий пар растворяет даже въевшуюся грязь и жир, поэтому пароочиститель является незаменимым помощником при уборке кухни. Пароочистители также помогут аллергикам и семьям с маленькими детьми, которые не должны контактировать с агрессивными средствами на полу. Поскольку парогенерация деминерализует воду, пар не оставляет ни накипи, ни следов очистки. Нагретый пол быстро высыхает и по нему сразу же можно ходить.
Для очистки плитки используются подходящие для пола обтяжки или ручные насадки. Как и при обычной влажной уборке, во время очистки керамогранита паром следует использовать обтяжки из микрофибры. После подачи пара энергично перемещайте напольную или ручную насадку вперед-назад по пересекающимся траекториям. При этом пар надлежит подавать только в количестве, необходимом для удаления определенных загрязнений. Разрыхленная грязь впитывается тканью, поэтому загрязненные обтяжки следует регулярно менять. Для очистки швов проведите напольной насадкой крест-накрест по очищаемой поверхности. Для тщательной очистки швы могут быть очищены отдельно.
При первой очистке пароочистителем могут образовываться разводы. Они вызваны остатками моющих средств и удаляются путем многократной обработки пароочистителем.
Быстро и без усилий: электрический аппарат для влажной уборки пола
Напольная плитка очищается быстро и тщательно с помощью электрического аппарата для влажной уборки пола. Чистящие валики устройства вращаются с частотой 500 оборотов в минуту и без труда удаляют даже въевшуюся грязь. Грязная вода собирается в отдельном бачке, благодаря чему для уборки всегда используется чистая вода. FC 7 Cordless собирает даже несвязанную грязь, поэтому необходимость в предварительной обработке пылесосом отсутствует. Для плитки, искусственного и природного камня подходит специально разработанное чистящее средство RM 537.
Подходящая техника для очистки плитки
Очиститель полов из камня