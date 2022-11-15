Очистка керамической плитки

Плитка из природного и искусственного камня

К природным камням относятся, например, гранит, мрамор, юра и сланец. Под искусственным камнем понимают минеральные (обычно цементные) или связанные смолой материалы, изготовленные с использованием наполнителей, в частности, песка, гальки, мрамора или других материалов. К наиболее распространенным искусственным камням относятся, например, литой камень, бетон с обнаженным заполнителем или мрамор Agglo.

Для удаления минеральных загрязнений, в частности, ржавчины, извести или остатков цемента, применяют кислотные чистящие средства (pH < 7) или бытовые средства, в частности, уксус или лимонную кислоту. Поскольку многие природные и искусственные камни чувствительны к кислотам, рекомендуется предварительно выполнить проверку на незаметном участке. Для этого возьмите кислотное чистящее средство и капните немного кислоты на поверхность в незаметном месте. Если кислота начинает пениться, значит, камень чувствителен к кислоте и его нельзя обрабатывать такими средствами.