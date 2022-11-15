Как часто нужно производить уборку в ванной?

Частота уборки в ванной в значительной мере зависит от интенсивности ее использования. Если в доме живет один человек, грязи образуется меньше, чем там, где в семье несколько человек, поэтому периодичность уборки следует определять с учетом бытовых условий. Однако, по возможности, генеральную уборку всей ванной необходимо производить не реже одного раза в неделю. Остатки мыла и зубной пасты в раковине рекомендуется удалять сразу и каждые пару дней протирать водопроводную арматуру во избежание появления известковых пятен. Блестящие смесители лучше всего вытирать мягкой салфеткой после каждого мытья рук — в этом случае пятна не появятся вовсе.

Чтобы душевая кабина и ванна долго сохраняли чистоту, полезно после каждого использования ополаскивать поверхности душем и затем вытирать насухо. Для удаления волос и пыли с пола часто достаточно каждые пару дней производить уборку в ванной пылесосом. Каждые 1-2 недели необходимо мыть керамическую плитку для удаления стойких загрязнений.