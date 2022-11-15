Очистка ванной: ни единого шанса грязи и известковому налёту
Едва ли в доме найдется другое помещение, где чистоте и гигиене уделяется такое же внимание, как в ванной. Относительно правильной очистки туалета, керамической плитки, ванны, душа, раковины и водопроводной арматуры существует множество разных мнений. Эти рекомендации специалистов помогут полностью избавиться от грязи и стойкого известкового налёта в ванной.
Быстрая и простая уборка: полезные рекомендации для чистой ванной
Будь то практичный санузел без излишеств или огромный велнес-оазис: поддержание чистоты в собственной ванной для многих занимает первое место в списке дел по уборке дома. Чистота в ванной важна не только для создания общего внешнего впечатления, но и в плане гигиены — при недостаточной очистке здесь могут распространиться бактерии и грибок, а также существует риск появления плесени. Высокая влажность воздуха и тепло создают для этого идеальные условия, поэтому необходимо регулярно очищать поверхности, сантехнику, туалет и керамическую плитку.
Как часто нужно производить уборку в ванной?
Частота уборки в ванной в значительной мере зависит от интенсивности ее использования. Если в доме живет один человек, грязи образуется меньше, чем там, где в семье несколько человек, поэтому периодичность уборки следует определять с учетом бытовых условий. Однако, по возможности, генеральную уборку всей ванной необходимо производить не реже одного раза в неделю. Остатки мыла и зубной пасты в раковине рекомендуется удалять сразу и каждые пару дней протирать водопроводную арматуру во избежание появления известковых пятен. Блестящие смесители лучше всего вытирать мягкой салфеткой после каждого мытья рук — в этом случае пятна не появятся вовсе.
Чтобы душевая кабина и ванна долго сохраняли чистоту, полезно после каждого использования ополаскивать поверхности душем и затем вытирать насухо. Для удаления волос и пыли с пола часто достаточно каждые пару дней производить уборку в ванной пылесосом. Каждые 1-2 недели необходимо мыть керамическую плитку для удаления стойких загрязнений.
Полезный совет
После мытья под душем или в ванне окна в ванной комнате могут запотевать. Со временем при таких условиях образуется плесень. По этой причине ванну необходимо регулярно проветривать для отвода влаги. Каждые два месяца следует тщательно мыть окна.
Задачи по очистке и особенности уборки в ванной
Несмотря на то, что керамическая плитка и керамические поверхности, как правило, легко очищаются, уборка в ванной имеет ряд особенностей. Органические загрязнения, такие как кожные чешуйки, волосы, продукты выделения и остатки мыла, контактируют с минеральными загрязнениями, например, известковыми отложениями, мочевым камнем, двуокисью марганца и ржавчиной. Для удаления подобных загрязнений простого смывания зачастую недостаточно, поэтому часто используются более агрессивные чистящие средства, такие как средства для мытья унитазов или кислотные чистящие средства; механическое воздействие при этом достаточно сильное. Однако при неправильном применении эти химикаты могут повредить чувствительные облицовочные материалы.
Используя подходящие чистящие и домашние средства, рекомендации по их применению и приспособления, можно в два счета обеспечить чистоту в ванной — и притом без утомительного оттирания.
Удаление известкового налёта в ванной
Там, где предметы регулярно контактируют с водой, со временем появляется известковый налёт. Неудивительно, что он часто образуется в ванной комнате на поверхностях водопроводной арматуры, керамической плитки или раковины. Однако простые средства и пара советов помогут легко справиться со стойкими загрязнениями и предупредить повторное появление известкового налёта.
Как образуется известковый налёт?
Жёсткая вода содержит особенно много карбоната кальция. Через известковую породу он попадает в грунтовые воды. Чем больше его концентрация, тем выше жёсткость воды, и тем активнее известковый налёт образуется на поверхностях, контактирующих с такой водой. Стойкие известковые отложения появляются, прежде всего, в тех местах, где вода нагревается или испаряется, поэтому белые пятна образуются, в первую очередь, на водопроводной арматуре, в раковине, на керамической плитке и водопроводном кране в ванной.
Удаление известкового налёта с помощью пароочистителя
Если известковые отложения еще незначительные, их можно очень легко удалить с помощью пароочистителя — без утомительного оттирания вручную. Для этого потребуются точечное сопло и круглая щетка. Легко повреждаемые поверхности рекомендуется чистить только точечным соплом во избежание появления царапин на хроме и нержавеющей стали. Удерживайте сопло непосредственно над известковым налётом и подавайте пар до его отхождения. Если налёт стойкий или образовался в неудобном месте, на сопло можно установить круглую щетку, после этого участок нужно обработать в режиме сильной импульсной подачи пара. За счет прямого воздействия пара и быстрых движений щетки удаляются даже стойкие известковые пятна.
Если слой извести уже очень толстый, на пораженный участок можно нанести немного чистящего средства с лимонной кислотой. Через полчаса его следует обработать пароочистителем. Теперь остатки извести должны удаляться лучше.
Лучшие домашние средства против известковых пятен
Удаление известкового налёта на алюминии с помощью разрыхлителя теста
Разрыхлитель теста — это по-настоящему универсальное домашнее средство. С его помощью можно удалить даже известковый налёт, например, на алюминиевых поверхностях. Для этого смешайте воду и разрыхлитель теста в такой пропорции, чтобы получилась густая кашица. Вотрите ее в пораженные участки, оставьте ненадолго и смойте чистой водой или соберите влажной салфеткой.
Положительный побочный эффект от разрыхлителя теста: он также нейтрализует неприятные запахи в ванной и даже помогает устранять засоры сливных труб.
Удаление известкового налёта с помощью уксуса
Уксус также является эффективным домашним средством для удаления известковых отложений. Уксусную эссенцию при сильном известковом налёте можно применять в неразбавленном виде, при легких загрязнениях ее лучше разбавить водой. Лимонная кислота действует аналогичным образом, ее тоже можно применять. Лучше всего пропитать уксусом или лимонной кислотой салфетку из хлопка или микроволокна и втереть средство в поверхности с известковым налётом, например, водопроводную арматуру. Оставить на некоторое время или на ночь и затем тщательно смыть чистой холодной водой. После этого вытереть все насухо чистой салфеткой. Кстати, кислота в уксусе помогает также справиться со стойким мочевым камнем.
Совет: для удаления очень стойкого известкового налёта с водопроводного крана можно использовать воздушный шарик.
Удаление известкового налёта с помощью зубной пасты
Остатки извести можно удалить с водопроводной арматуры при помощи зубной пасты и старой зубной щетки. Для этого зубную пасту нужно нанести на пораженные участки, оставить ненадолго, почистить зубной щеткой и смыть водой. Зубная паста действует как абразив и может вернуть блеск хромированным и алюминиевым поверхностям.
Осторожно: некоторые материалы чувствительны к кислоте, к ним относятся мрамор и природный камень. Для их очистки не следует применять уксус или лимонную кислоту. В этом случае лучшего всего подходит разрыхлитель теста.
Удаление известкового налёта с помощью чистящих средств
Если Вы хотите использовать для удаления стойких отложений чистящее средство, Вам потребуется кислотное чистящее средство со значением pH от 1 до 4. Выбор наиболее подходящего средства зависит от свойств поверхности. Чистящее средство рекомендуется предварительно испытать в незаметном месте, прежде чем обрабатывать им большие поверхности. Сильные кислоты (с низким значением pH) могут повреждать различные поверхности, такие как неблагородные металлы, швы, заполненные цементным раствором, анодированный алюминий или пластмассы, поэтому возьмите сначала мягкое средство и проверьте, обеспечивает ли оно необходимый эффект. В продаже имеются также чистящие средства для сантехники с экологической маркировкой, например, европейской маркировкой Ecolabel. Они не только более безопасные в экологическом отношении, но и меньше повреждают материалы, чем средства без маркировки.
Что делать, чтобы известковые пятна вообще не появлялись:
-
Поможет вытирание насухо: водопроводную арматуру в раковине, в душевой кабине или ванне, а также керамическую плитку и стеклянные поверхности нужно вытирать после каждого использования, например, сухой микроволоконной салфеткой или мягкой губкой.
-
Если нужно спешить, и нет времени на вытирание: ополосните душевую кабину, ванну и водопроводную арматуру холодной водой. Под действием холодной воды образуется меньше известковых отложений, чем при контакте с теплой водой.
-
Регулярная обработка водопроводной арматуры и т. п. пароочистителем предупреждает появление известковых отложений. Причина: под действием пара происходит деминерализация воды, поэтому водяной пар не оставляет ни следов извести, ни разводов после очистки.
