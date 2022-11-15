Удаление известкового налёта со смесителя без инструмента

Если нужно удалить известковый налёт быстрее, можно обойтись и без разборки смесителя. Маленький фокус: пропитайте полотенце из хлопка, например, кухонное уксусом или лимонным соком и водой и оберните вокруг смесителя. Оставьте на некоторое время (при очень сильных отложениях можно оставить на ночь). Если дома есть воздушный шарик, можно наполнить его смесью воды с уксусом и натянуть на смеситель для размягчения известкового налёта. Также подойдет небольшой пластиковый пакет. В завершение обмойте фурнитуру чистой водой и протрите насухо салфеткой из микроволокна — смеситель снова заблестит чистотой. Однако, если там остаются частицы грязи или ржавчины, рекомендуется все же отвинтить его и тщательно очистить.

После очистки смесителя от известкового налёта можно еще раз тщательно вымыть всю раковину, после чего этот ключевой элемент ванной будет выглядеть как новенький.