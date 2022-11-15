Очистка раковины и смесителя
Раковина — центральный элемент ванной комнаты. Однако ежедневное использование подразумевает необходимость регулярной очистки. Что следует учитывать при очистке раковин и смесителей — в нашем обзоре.
Очистка раковин и смесителей: что следует учитывать
Большинство раковин изготавливаются из керамики, минерального литья или стальной эмали. Керамика очень прочна и проста в уходе, стальная эмаль отличается стойкостью к ударам и царапинам. А вот раковины из минерального литья, прежде всего в бюджетном сегменте, очень легко царапаются.
Каким бы ни был материал, чрезмерное использование чистящих и, в частности, абразивных средств или слишком сильное истирание жёсткими губками могут повредить поверхность раковины. При обращении со смесителями также нужно соблюдать осторожность: большинство смесителей изготавливается из чувствительной латуни, покрытой лишь тонким слоем никеля или хрома. Если повредить блестящую оболочку, латунь начнёт ржаветь. По этой причине чистящие средства следует если использовать, то бережно. А лучше всего вовсе отказаться от них при очистке смесителей. Большинство пятен, например, зубной пасты или косметики, в конечном итоге можно удалить обычной водой. После этого раковину и смеситель нужно насухо вытереть мягкой тряпкой.
Полезный совет
Храните рядом с раковиной микроволоконную салфетку или мягкую тряпку. Так она всегда будет у вас под рукой, чтобы быстро протереть раковину и смесители после каждого использования. Замечательный побочный эффект: при правильном уходе поверхности долго остаются привлекательными и их не придется часто чистить.
Очистка раковины с применением домашних средств
Хорошим средством для очистки раковины является разрыхлитель теста: посыпьте им влажную раковину, оставьте ненадолго и затем вытрите тряпкой.
Хорошим чистящим действием обладает и уксус: разбавьте его водой 1:1, нанесите на раковину и смеситель и протрите. Преимущество: уксус помогает, в частности, удалить известковый налёт. Если известковый налёт сильно выражен, то можно использовать уксусную эссенцию в неразбавленном виде. Смочите ею хлопковую салфетку и положите на проблемную поверхность. Оставьте на 10-15 минут, после чего протрите поверхность мягкой губкой, смоченной в чистой воде. Затем тщательно протрите насухо микроволоконной салфеткой. В качестве альтернативы уксусу можно использовать лимонную кислоту.
Внимание! Для раковин из минерального литья не следует применять уксус и лимонную кислоту — они могут повредить поверхность.
Полезный совет
Мелкие царапины на керамике можно отполировать зубной пастой. Просто нанесите пасту на царапину и потрите старой зубной щеткой. Затем ещё раз отполируйте микроволоконной салфеткой — и раковина снова засияет чистотой.
Очистка раковины с применением чистящих средств
Кто предпочитает стандартные чистящие средства, может очистить раковину кислым санитарным очистителем (pH от 0 до 4). Лучше всего смочить средством микроволоконную салфетку и протереть ею поверхность. После этого вытереть сухой салфеткой. Средство можно нанести и прямо на раковину и затем растереть салфеткой. На смесители чистящее средство распылять не следует, поскольку проникающий аэрозольный туман может повредить латунный корпус смесителя.
Очистка раковины пароочистителем
С помощью пароочистителя раковину можно очистить очень основательно. Преимущество: пар проникает даже в труднодоступные места. Например, в переливе раковины со временем откладываются загрязнения, удалить которые вручную довольно сложно. Точечное сопло пароочистителя позволяет легко продуть паром перелив, и грязь автоматически попадает в сточную трубу. Пароочиститель можно также использовать и для чистки стока.
На аэраторах и регуляторах струи смесителей откладываются загрязнения, которые также можно удалить точечным соплом или небольшой круглой щеткой пароочистителя. Для защиты от брызг держите на некотором расстоянии от обрабатываемого участка тряпку. Грязь растворится и попадёт в раковину. Если на смесителе имеется серьёзный известковый налёт, то придётся воспользоваться другими средствами.
Остальную часть раковины можно очистить ручной насадкой с микроволоконной обтяжкой или круглой щеткой. Затем нужно всё тщательно вытереть насухо микроволоконной салфеткой.