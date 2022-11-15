Очистка раковин и смесителей: что следует учитывать

Большинство раковин изготавливаются из керамики, минерального литья или стальной эмали. Керамика очень прочна и проста в уходе, стальная эмаль отличается стойкостью к ударам и царапинам. А вот раковины из минерального литья, прежде всего в бюджетном сегменте, очень легко царапаются.

Каким бы ни был материал, чрезмерное использование чистящих и, в частности, абразивных средств или слишком сильное истирание жёсткими губками могут повредить поверхность раковины. При обращении со смесителями также нужно соблюдать осторожность: большинство смесителей изготавливается из чувствительной латуни, покрытой лишь тонким слоем никеля или хрома. Если повредить блестящую оболочку, латунь начнёт ржаветь. По этой причине чистящие средства следует если использовать, то бережно. А лучше всего вовсе отказаться от них при очистке смесителей. Большинство пятен, например, зубной пасты или косметики, в конечном итоге можно удалить обычной водой. После этого раковину и смеситель нужно насухо вытереть мягкой тряпкой.