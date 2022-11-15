Уборка туалета с применением домашних средств

Уборку туалета можно также выполнить с применением различных домашних средств. Особенно полюбился домохозяйкам стиральный порошок — благодаря содержащемуся в нём смягчителю воды и отбеливателю он хорошо справляется с известковыми отложениями и мочевым камнем. Просто посыпьте порошком поверхность унитаза, оставьте на 15 минут и затем почистите ёршиком. В завершение сполосните водой — унитаз вновь засияет чистотой.

Ещё одно народное средство — сочетание уксуса и питьевой соды. Смешайте пол-литра уксуса и 2-3 столовых ложки соды и нанесите на поверхность унитаза. Вместо уксуса можно использовать 100 мл уксусной эссенции, а вместо соды — разрыхлитель теста. Оставьте на 15 минут, затем пройдитесь ёршиком, чтобы удалить известковый налёт и мочевой камень. Подойдут также кола и таблетки для очистки зубных протезов, но их нужно оставлять на 30 минут.