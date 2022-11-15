Уборка туалета
Чистый туалет — одна из базовых потребностей для большинства людей. Однако уборка туалета относится к самым неприятным домашним хлопотам. При правильном подходе, если следовать ряду рекомендаций, туалету можно быстро вернуть гигиеническую чистоту.
Типичные загрязнения: известковые отложения и мочевой камень
Как и во многих местах в ванной комнате, со временем в унитазе также появляются известковые отложения. Особую сложность вызывает так называемый мочевой камень, образующийся из извести и мочи. Он появляется в первую очередь на ободке унитаза и в местах изгиба. На шершавой поверхности отложений легко скапливаются частицы грязи и бактерии, последствием чего являются желто-коричневые пятна. Лёгкие отложения можно удалить механически — ёршиком. При регулярном применении ёршика, лучше всего после каждого пользования туалетом, в большинстве случаев мочевой камень не образуется вообще. Это особенно важно, если вода жёсткая.
Какие чистящие средства помогают удалить известковые отложения и мочевой камень?
Если, несмотря на регулярную механическую чистку, все равно образуются отложения, их необходимо удалять подходящими чистящими средствами. Известковые отложения и мочевой камень относятся к минеральным загрязнениям и удаляются кислыми чистящими средствами (pH < 7). По этой причине бытовые кислотосодержащие чистящие средства для туалета имеют очень низкое значение pH. Сначала чистящее средство наносится на поверхность. Согласно инструкциям изготовителя ему следует дать впитаться. Затем нужно тщательно потереть поверхность ёршиком, механика щетины помогает удалить стойкие отложения. В завершение несколько раз смыть водой до полного удаления чистящего средства и грязи.
Полезный совет
Во избежание нежелательных брызг при уборке следует откинуть крышку и сиденье унитаза вверх.
Уборка туалета с применением домашних средств
Уборку туалета можно также выполнить с применением различных домашних средств. Особенно полюбился домохозяйкам стиральный порошок — благодаря содержащемуся в нём смягчителю воды и отбеливателю он хорошо справляется с известковыми отложениями и мочевым камнем. Просто посыпьте порошком поверхность унитаза, оставьте на 15 минут и затем почистите ёршиком. В завершение сполосните водой — унитаз вновь засияет чистотой.
Ещё одно народное средство — сочетание уксуса и питьевой соды. Смешайте пол-литра уксуса и 2-3 столовых ложки соды и нанесите на поверхность унитаза. Вместо уксуса можно использовать 100 мл уксусной эссенции, а вместо соды — разрыхлитель теста. Оставьте на 15 минут, затем пройдитесь ёршиком, чтобы удалить известковый налёт и мочевой камень. Подойдут также кола и таблетки для очистки зубных протезов, но их нужно оставлять на 30 минут.
Снаружи достаточно мягких моющих средств
Для очистки внешней стороны унитаза её достаточно протирать тряпкой, смоченной мягким моющим средством. Таким же образом можно вернуть чистоту сиденью и крышке унитаза. При этом следует воздержаться от абразивных, а также хлор- и кислотосодержащих средств — они зачастую приводят к пожелтению поверхности или агрессивно воздействуют на лак сиденья. Пожелтение возникает и из-за образования известковых отложений и мочевого камня, здесь помогает лишь регулярная очистка.
Предотвращение засоров унитаза
Остатки еды, волосы, прокладки нельзя бросать в унитаз — они могут легко засорить трубу. Бумажные полотенца и салфетки также не следует бросать в унитаз. В отличие от туалетной бумаги они не растворяются в воде. Если труба всё же засорилась, то потребуется вантуз или сантехническая спираль. В худшем случае придётся воспользоваться дорогостоящими услугами профессионала.