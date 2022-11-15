Очистка паркета и ламината

Сухая уборка с помощью пылесоса и метлы

Перед тем, как делать влажную уборку, следует удалить пыль и легкую грязь, такую как шерсть животных, с паркета или ламината с помощью пылесоса, швабры или метлы. В противном случае во время уборки вода будет смешиваться с грязью, в результате чего на полу могут оставаться разводы и даже мелкие царапины.

При очистке деревянных полов с помощью пылесоса важно правильно подобрать насадку. У многих пылесосов в комплект входит специальная насадка для пола или даже дополнительная насадка для паркета. Как правило, такие насадки снабжены небольшим щеточным венцом, выполненным из натурального волоса, который не оставляет царапин на чувствительных деревянных полах.

После этого можно приступить к влажной уборке — классической с помощью швабры и микроволоконной салфетки или аппарата для влажной уборки пола. При использовании швабры или микроволоконной салфетки необходимо тщательно отжимать их перед протиранием пола с тем, чтобы как можно меньше воды попадало на пол и он мог высохнуть за пару минут. Что касается текстиля, используемого для уборки, то в данном случае следует отдавать предпочтение микроволокну. Этот материал обладает усиленным механическим воздействием и эффективно связывает грязь даже без чистящих средств. При уборке паркета с масляным или восковым покрытием можно использовать еще более бережную замшу для окон или салфетки из хлопка или вискозы.