Очистка паркета и ламината
В гостиной и спальне, столовой и прихожей — деревянные полы из паркета или ламината везде создают домашнюю атмосферу и при этом не требуют особого ухода по сравнению с текстильными напольными покрытиями. На что все же стоит обратить внимание при уборке и уходу за полами и как удалить некрасивые пятна и при этом не нанести вреда дорогостоящему полу, можно узнать из нашего краткого обзора рекомендаций по обращению с полами из дерева.
Паркет, ламинат и аналогичные материалы: на что следует обратить внимание при уборке?
Все деревянные полы делятся на полы, выполненные из паркета, паркетной доски или ламината. В случае с паркетом и паркетной доской речь идет о чистой древесине, ламинат, напротив, представляет собой смесь материалов на основе древесно-волокнистой плиты (ДВП). Эти типы покрытий мало отличаются внешне, однако имеют специфические свойства:
Паркет и паркетная доска
Паркет может быть уложен различными способами: вразбежку, елочкой, мозаикой. Паркетная доска — это не что иное, как паркетный пол, однако деревянные доски или шпунты выполнены на всю длину ствола, и следовательно, имеют значительно большую длину, чем деревянные плашки паркета. Кроме этого, оба типа покрытий могут различаться обработкой поверхности: воск, масло или лак. В первом случае на паркет наносится воск, что придает дереву матовый или бархатистый блеск. Во втором — паркет натирается маслом, что позволяет лучше защитить широкие щели от влаги. Обработка паркета лаком снижает вероятность проникновения влаги и грязи, однако не защищает от попадания воды в щели и глубокие царапины. То есть любой паркет остается весьма чувствительным к влаге. Именно поэтому так важно, чтобы во время уборки на паркет попадало как можно меньше воды. В сущности, речь идет об уборке сильно отжатой мокрой тряпкой. Стоит заметить, что деревянные полы могут разбухать или наоборот усыхать в зависимости от влажности окружающего воздуха.
Ламинат
В большинстве случаев ламинат имитирует дерево, однако встречается также с имитацией под керамическую плитку или природный камень. Ламинат изготавливается из древесно-волокнистой плиты (ДВП) в качестве основы, на которую наносится декоративное покрытие, а затем слой прозрачной меламиновой смолы, так называемая кроющая пленка. Это делает поверхность стойкой к царапинам и чрезвычайно легкой в уходе. Однако кромки остаются чувствительными к влаге — прежде всего, если ламинат уложен неправильно. Именно поэтому такие полы — как и паркет — требуют исключительно «слегка влажной» уборки с минимальным количеством воды.
Сухая уборка с помощью пылесоса и метлы
Перед тем, как делать влажную уборку, следует удалить пыль и легкую грязь, такую как шерсть животных, с паркета или ламината с помощью пылесоса, швабры или метлы. В противном случае во время уборки вода будет смешиваться с грязью, в результате чего на полу могут оставаться разводы и даже мелкие царапины.
При очистке деревянных полов с помощью пылесоса важно правильно подобрать насадку. У многих пылесосов в комплект входит специальная насадка для пола или даже дополнительная насадка для паркета. Как правило, такие насадки снабжены небольшим щеточным венцом, выполненным из натурального волоса, который не оставляет царапин на чувствительных деревянных полах.
После этого можно приступить к влажной уборке — классической с помощью швабры и микроволоконной салфетки или аппарата для влажной уборки пола. При использовании швабры или микроволоконной салфетки необходимо тщательно отжимать их перед протиранием пола с тем, чтобы как можно меньше воды попадало на пол и он мог высохнуть за пару минут. Что касается текстиля, используемого для уборки, то в данном случае следует отдавать предпочтение микроволокну. Этот материал обладает усиленным механическим воздействием и эффективно связывает грязь даже без чистящих средств. При уборке паркета с масляным или восковым покрытием можно использовать еще более бережную замшу для окон или салфетки из хлопка или вискозы.
Влажная уборка с помощью аппарата для влажной уборки пола
Из-за особой чувствительности паркета и ламината к влаге важно, чтобы во время уборки на него попадало как можно меньше воды. В противном случае покрытие может разбухнуть и получить необратимые повреждения. Для бережной влажной уборки отлично подходят специальные аппараты для влажной уборки пола. После них остается минимальное количество влаги, которая полностью высыхает за считанные минуты. Кроме этого, они избавляют от необходимости постоянно выполаскивать и отжимать швабры и тряпки.
Перед тем как начать уборку с помощью аппарата для влажной уборки пола, необходимо удалить пыль и крупную грязь с деревянного пола. Если модель оснащена также функцией всасывания, предварительная очистка с помощью пылесоса, в принципе, не требуется.
После этого можно приступить к влажной уборке. Для получения оптимальных результатов можно добавить в чистую воду немного специального чистящего средства для деревянных полов. В процессе уборки нужно медленно перемещать аппарат для влажной уборки пола назад и вперед по частично перекрывающим друг друга траекториям. Это позволит равномерно очистить пол и не оставит полос. Как правило, деревянная поверхность высыхает за 2 минуты. Если по истечении этого времени на полу останутся мокрые пятна, рекомендуется вытереть их вручную с помощью мягкой салфетки.
Рекомендации по использованию аппаратов для влажной уборки пола
- Лучше всего начинать работу от окна и двигаться по направлению к двери. Благодаря этому вам не придется наступать на вымытые, но еще не высохшие поверхности.
- Остатки старых чистящих средств могут отрицательно сказаться на результате. При первом использовании аппарата для влажной уборки пола может потребоваться более интенсивная обработка пола. Сначала выполнить уборку без чистящих средств, чтобы удалить старые остатки.
- При переходе на другие поверхности, например, с ламината или паркета на керамическую плитку необходимо тщательно вымыть или просто заменить щетки на другую пару.
- В процессе уборки не следует долго задерживаться на одном месте, чтобы на пол не попало слишком много воды.
- При уборке деревянных полов с масляным или восковым покрытием также не стоит долго задерживаться на одном месте, в противном случае можно просто смыть масло или воск с дерева.
- Перед уборкой полов, выполненных из чувствительных материалов (пробки без защитного покрытия и т.п.), необходимо предварительно проверить их на водостойкость в незаметном месте.
Очистка паркета и ламината с помощью пароочистителя
Для уборки полов из паркета или ламината можно также использовать пароочистители. Выберите насадку для пола с обтяжкой из микроволокна и обрабатывайте пол быстрыми движениями назад и вперед в сочетании с короткими паровыми ударами. При этом важно, чтобы пара было не больше, чем необходимо для растворения грязи. Не следует слишком долго задерживать насадку на одном месте, чтобы на полу не образовывались лужицы. Если аппарат оснащен функцией регулировки расхода пара, следует выбрать самую низкую ступень. В целом, очистка деревянных полов с помощью пара допускается, только если пол уложен профессионально и влага не может попасть в щели и на незащищенные торцевые кромки. В противном случае существует опасность разбухания пола.
Все зависит от чистящего средства
Для того чтобы пол из дерева выглядел и чистым, и ухоженным, следует использовать для уборки чистящие средства, содержащие компоненты не только для очистки, но и для ухода. То, какое средство лучше всего подходит для вашего деревянного пола, зависит от обработки поверхности:
Деревянные полы с лаковым покрытием: для тщательной, но бережной очистки, освежения и ухода за деревянными полами с лаковым покрытием (паркет, ламинат, пробка) хорошо подходит очиститель с защитой от влаги. Он обладает пропитывающими свойствами, благодаря которым пол меньше поглощает влагу. Это позволяет предохранить дерево не только от разбухания, но и от повторного загрязнения.
Деревянные полы с масляным или восковым покрытием: для очистки и ухода за деревянными полами с масляным или восковым покрытием подходит очиститель со специальным компонентом для ухода, который оставляет шелковистый блеск без полос и в то же время защищает пол от влаги. Однако в данном случае необходимо строго соблюдать дозировку, так как при частом применении таких средств на дереве образуется липкий слой, к которому легко пристает пыль. При уборке деревянных полов с масляным или восковым покрытием следует отказаться от использования щелочных чистящих средств, таких как универсальный очиститель, поскольку они удаляют средство для ухода с дерева.
Если после очистки на полу остаются полосы, возможно, чистящего средства было слишком много. Поверхности, по которым редко ходят, сначала становятся серыми, потому что слишком толстая защитная пленка притягивает пыль. Такие места следует очищать в первую очередь, используя только чистую воду. После этого можно обработать места с высокой проходимостью с добавлением средства для ухода.
Рекомендация: если вы не уверены, подходит ли средство для вашего пола, проведите тест в незаметном месте. Дополнительные указания по очистке и уходу за различными напольными покрытиями часто содержатся также в инструкциях по очистке и уходу производителей покрытий.
SOS: удаление пятен с паркета и ламината
Любые пятна на деревянных полах можно разделить на 2 категории: пятна на поверхности и пятна, которые уже успели въесться в дерево.
В случае попадания таких жидкостей, как красное вино или сок, на покрытие следует немедленно собрать их впитывающей салфеткой. Поверхностные пятна, в частности, остатки пищи или следы от обуви, как правило, легко удаляются с помощью влажной микроволоконной салфетки.
При наличии стойких пятен можно обработать соответствующее место универсальным чистящим средством. Хорошей альтернативой универсальным чистящим средствам могут стать подручные домашние средства, такие как вода с добавлением средства для мытья посуды, нейтрального мыла или кондиционера для белья, ластик для удаления грязи или немного спирта (для удаления цветных веществ). Всегда трите загрязненное место в направлении структуры дерева и в завершении ополаскивайте водой.
Если пятно уже въелось в дерево, удалить его значительно сложнее, так как, чтобы добраться до пятна, предварительно нужно снять воск, масло или лак. В этом случае нередко прибегают к помощи специалистов клининговых компаний.