Очистка ПВХ и линолеума

Чистые полы в 2 этапа

Наиболее распространено сочетание сухой и влажной уборки. При помощи обычного пылесоса на 1-м этапе собирается свободно лежащая на поверхности грязь, например, пыль и волосы. Затем пол протирается мокрой шваброй. В идеале, рекомендуется регулярно выжимать тряпку специальным прессом, что позволяет в значительной степени избежать прямого контакта с грязью. Сначала следует вымыть все помещение по периметру и затем равномерно протирать пол от самого дальнего угла к двери.

Имея некоторый навык, таким механическим способом можно очень быстро делать уборку, однако он имеет также ряд недостатков: для удаления стойких загрязнений необходимо использовать дополнительные приспособления. При уборке большинством швабр на поверхности остается довольно много воды, поэтому требуется некоторое время для просушивания пола.