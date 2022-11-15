Очистка ПВХ и линолеума
ПВХ и линолеум уже давно относятся к наиболее популярным напольным покрытиям. После того как они на время вышли из моды, сегодня ПВХ и линолеум возвращаются на прежние позиции в качестве дизайнерских покрытий. Эти напольные покрытия чрезвычайно практичны, однако при их очистке все же необходимо учитывать некоторые особенности.
Правильный подход к очистке эластичных напольных покрытий
Существует множество видов эластичных напольных покрытий, и на первый взгляд эти материалы трудноразличимы. Чаще всего применяются покрытия из ПВХ, линолеум и эластомерные покрытия. Правила их очистки в целом одинаковые, однако покрытия имеют разную чувствительность к различным чистящим средствам.
Покрытия из ПВХ
ПВХ это поливинилхлорид, он поступает в продажу в виде листового материала, плитки или террасной плитки. Материал считается очень прочным и отличается стойкостью к сильным щелочам и механическому воздействию. Кислотные чистящие средства, напротив, могут вызывать изменения цвета. С осторожностью следует применять также органические растворители. Родственные вещества, такие как крем для обуви, сажа, краска фломастеров и т. д., могут проникать в покрытие, этот процесс называется также миграцией. ПВХ чувствителен к непотушенным сигаретам и искрам.
Линолеум
Линолеум считается экологичной альтернативой покрытиям из ПВХ, поскольку материал изготавливается из натурального сырья, такого как льняное масло, пробковой или древесной муки и природных смол. Это напольное покрытие имеет хорошие теплоизоляционные свойства, и поэтому часто его относят к категории теплых полов. В отличие от ПВХ линолеум чувствителен к сильным щелочным чистящим средствам (значение pH >10) и механическим воздействиям. В то же время он относительно устойчив к органическим растворителям и непотушенным сигаретам. Линолеум обладает влагорегулирующими свойствами, однако чувствителен к избыточной влажности.
Эластомерные/резиновые покрытия
Эластомерные покрытия редко применяются в частном секторе, однако их довольно часто можно встретить в помещениях общего пользования, например, на лестничных клетках и в общественных прачечных. Это напольное покрытие отличается очень высокой износостойкостью, однако оно чувствительно к сильным щелочным чистящим средствам (значение pH >10). Кислотные чистящие средства могут вызывать изменения цвета, однако резиновые покрытия слабо чувствительны к непотушенным сигаретам и искрам.
Определение вида напольного покрытия при помощи канцелярских скрепок
Если Вы не знаете точно, с каким материалом имеете дело, в этом случае могут помочь канцелярские скрепки. Сначала нужно найти в помещении незаметное место. Затем зажигалкой нагревают конец разогнутой металлической канцелярской скрепки в течение прим. 5 секунд. Горячая скрепка вставляется прим. на 3 секунды в покрытие и затем вынимается. Теперь по месту прокола, характеру проникновения и запаху можно определить, о каком напольном покрытии идет речь.
Покрытия из ПВХ
- Горячая канцелярская скрепка относительно легко проникает в материал.
- Поверхность покрытия из ПВХ расплавляется.
- Получается место прокола с кромкой.
- В горячем состоянии вытягиваются нитки.
- При сгорании остатков на скрепке образуется коптящее пламя.
- Появляется резкий запах.
Линолеум
- Горячая канцелярская скрепка относительно легко проникает в покрытие.
- Поверхность линолеума не оплавляется.
- На поверхности образуется черный след без кромки.
- Пахнет горелой древесиной или льняным маслом.
Эластомерное (резиновое) покрытие
- Горячая канцелярская скрепка плохо входит в покрытие.
- Поверхность эластомерного покрытия не оплавляется.
- Получается небольшое место прокола без кромки.
- Появляется обычный запах горелой резины.
Чистые полы в 2 этапа
Наиболее распространено сочетание сухой и влажной уборки. При помощи обычного пылесоса на 1-м этапе собирается свободно лежащая на поверхности грязь, например, пыль и волосы. Затем пол протирается мокрой шваброй. В идеале, рекомендуется регулярно выжимать тряпку специальным прессом, что позволяет в значительной степени избежать прямого контакта с грязью. Сначала следует вымыть все помещение по периметру и затем равномерно протирать пол от самого дальнего угла к двери.
Имея некоторый навык, таким механическим способом можно очень быстро делать уборку, однако он имеет также ряд недостатков: для удаления стойких загрязнений необходимо использовать дополнительные приспособления. При уборке большинством швабр на поверхности остается довольно много воды, поэтому требуется некоторое время для просушивания пола.
Быстрая очистка электрическим аппаратом для влажной уборки пола
Современной альтернативой являются электрические аппараты для влажной уборки пола, например, аппараты Kärcher серии FC. Валки из микроволокна вращаются со скоростью 500 оборотов в минуту и легко удаляют даже стойкую грязь. Это существенное преимущество, в особенности, если речь идет об очистке структурированных поверхностей современного ПВХ и дизайнерских покрытий. Грязная вода собирается в отдельном бачке, благодаря чему для уборки всегда используется чистая вода.
Для покрытий из ПВХ, линолеума и эластомерных покрытий подходит универсальное чистящее средство. Поскольку в аппаратах используется очень мало воды, достаточно также небольшого количества чистящего средства. При очистке структурированных покрытий рекомендуется один раз проходить вдоль поверхности и затем поперек, чтобы удалять грязь также из углублений. Если покрытие имеет текстуру древесины, обработку всегда следует производить вдоль текстуры.
Гигиеническая уборка при помощи пароочистителя
Альтернативой механическим средствам может служить также пароочиститель. Пароочистители производят горячий водяной пар и поэтому обеспечивают высокий уровень гигиеничности. Под действием высоких температур уничтожаются 99,99 % бактерий и вирусов абсолютно без использования химических чистящих средств. По этой причине пароочистители подходят в первую очередь аллергикам и семьям с маленькими детьми, которым не рекомендуется контакт с агрессивными веществами, остающимися на поверхности пола. Так как под действием пара происходит деминерализация воды, водяной пар не оставляет после очистки ни известкового налёта, ни разводов. Нагретый пол быстро высыхает и по нему сразу же можно ходить.
Для очистки полов применяются соответствующие обтяжки к насадке для пола. Насадку для пола после подачи пара следует непрерывно перемещать перекрывающимися полосами по поверхности. При этом пар надлежит подавать только в количестве, необходимом для удаления определенных загрязнений. Структурированные поверхности рекомендуется обрабатывать крест-накрест для удаления грязи из всех углублений. Грязную обтяжку необходимо регулярно менять.
Удаление типичных загрязнений с покрытий из ПВХ и линолеума
Старые средства для влажной уборки
Если долго и в большом количестве применялось средство для влажной уборки, оно может оставаться на поверхности тонким слоем. Здесь со временем скапливаются частицы грязи, что придает полу неопрятный вид. Для удаления слоя средства рекомендуется использовать электрический аппарат для влажной уборки пола и горячую воду (макс. 60 °C). Для этого следует несколько раз обработать поверхность вдоль и поперек без чистящего средства. Повторять операции необходимо до тех пор, пока в бачке для грязной воды больше не будет образовываться пена.
Уборка по окончании строительных работ
После покраски или ремонта помещения всегда требуется уборка. Во время строительных работ для разметки часто используется карандаш, следы такой разметки легко удаляются стирательной резинкой. Пятна краски можно удалить деревянным шпателем или теплой водой и не оставляющей царапин белой губкой. Пятна лака и остатки клея с линолеума и эластомерного покрытия можно удалить органическими растворителями, такими как универсальный пятновыводитель. ПВХ при определенных условиях может оказаться чувствительным к нему и поэтому пятновыводитель следует сначала протестировать в незаметном месте.
Удаление следов миграции
Определенные вещества, такие как крем для обуви, краска фломастеров или пищевые красители, могут проникать в разные напольные покрытия, в особенности из ПВХ. Если процесс зашел еще не очень далеко, пятно можно осторожно удалить растворителем, таким как универсальный пятновыводитель. В качестве домашнего средства для отбеливания можно использовать 3-процентный раствор перекиси водорода. Во многих случаях удаление загрязнения, образовавшегося в результате миграции, невозможно.
Удаление пятен воска
Отдельные пятна разного вида могут придавать всему напольному покрытию неопрятный вид, и часто их приходится удалять специальными средствами. Пятна воска можно расплавить и собрать остатки тряпкой. Для этого лучше всего полить пятно горячей водой, обработать феном или пароочистителем. Внимание: ПВХ чувствителен к нагреву, поэтому сначала рекомендуется проверить действие этих средств в незаметном месте.
Подходящая техника для очистки ПВХ и линолеума
Универсальный пятновыводитель
Универсальное средство для уборки пола