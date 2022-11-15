Очистить ковер стало проще
Любой пол ежедневно испытывает серьезные нагрузки: лапы домашних питомцев, крошки от печенья, пятна от кофе или просто грязная обувь: со временем накапливается довольно много грязи, в особенности, в коврах. Как лучше всего очистить ковровое покрытие и быстро удалить даже самые стойкие пятна, можно узнать из нашего обзора.
Почему нужно регулярно очищать ковры?
Красивый ковер создает уютную атмосферу в доме, расставляет акценты и помогает сохранить ноги в тепле. При этом текстильное ковровое покрытие не только выглядит привлекательно, но и делает передвижение по полу более безопасным и бесшумным. Уход за ковровым покрытием может быть более или менее простым в зависимости от длины ворса. Кроме этого, необходимые трудозатраты зависят от степени нагрузки на покрытие. Любой ковер нуждается в регулярной и тщательной очистке: благодаря ей сохраняется его привлекательный внешний вид, увеличивается срок службы и поддерживается требуемый уровень гигиены, так как в процессе очистки растворяется глубоко въевшаяся грязь, удаляется шерсть животных и опасные для здоровья пылевые клещи.
Регулярная очистка пылесосом
Ковер следует тщательно пылесосить не реже одного раза в неделю независимо от длины ворса. Как правило, пылесосы оснащены переключаемой насадкой для пола с двумя положениями — для твердых и ковровых напольных покрытий. Для ковров с длинным ворсом следует использовать гладкую щетку для ковров, в противном случае возможно отделение волокон. При очистке текстильных напольных покрытий с фиксированной укладкой, отличные результаты показывает турбощетка. В целом, действует правило: при очистке коврового покрытия с помощью пылесоса работайте медленно и перемещайте щетку по полу равномерно.
Если в доме есть дети или домашние животные, рекомендуется время от времени обрабатывать ковровое покрытие с помощью аккумуляторной швабры или аккумуляторного пылесоса.
Рекомендация для аллергиков: пылесосы с фильтром для воды
Хорошей альтернативой пылесосу с фильтр-мешком может стать пылесос с аквафильтром. Он не только удалит все крошки из ковра, но и сделает воздух более чистым и свежим. Пылесос с аквафильтром отфильтровывает из воздуха 99,5 % всех частиц, связывает грязь, пылевых клещей, споры грибков и т.п. и тем самым создает более приятный микроклимат в помещении, что особенно важно для людей со склонностью к аллергиям. Дополнительный бонус: после уборки пылесосом в квартире практически исчезают неприятные запахи.
Генеральная уборка: очистка на всю длину волокон с помощью моющего пылесоса
Даже если регулярно очищать ковер от пыли, со временем он теряет свою привлекательность. Это связано с тем, что при очистке пылесосом удаляется только поверхностная грязь. Благодаря периодической более интенсивной очистке ковра можно удалить все загрязнения, которые накопились в нем с течением времени, несмотря на регулярную уборку. Генеральная уборка с использованием моющего пылесоса способствует увеличению срока службы ковра и поддержанию требуемого уровня гигиены, так как во время нее удаляется крепко въевшаяся между волокнами грязь, остатки жира и неприятные запахи.
Принцип прост: на первом этапе очистки моющим пылесосом вода с растворенным чистящим средством распыляется на ковер и тотчас снова отсасывается вместе с грязью за один проход. На втором этапе ковер прочищается чистой водой для удаления всех остатков чистящего средства. После этого необходимо тщательно просушить ковер, прежде чем по нему можно будет ходить. В завершение можно еще раз пропылесосить ковер.
Дополнительные рекомендации по использованию моющего пылесоса:
- Теплая вода улучшает эффективность очистки и дает лучший результат по сравнению с холодной. Но будьте осторожны: вода не должна быть горячей, так как это может стать причиной повреждения волокон, особенно в шерстяных коврах, или клеевого слоя, если ковер уложен на клей.
- Перед тем как приступить к очистке коврового покрытия, следует отключить систему теплого пола, чтобы избежать изменения цвета или материала при высыхании под воздействием высокой температуры.
- Обязательно предварительно проверьте стойкость ковра к данному способу очистки в незаметном месте.
С помощью моющего пылесоса можно тщательно очистить не только ковры, но и мягкую мебель, матрасы и автомобильные сиденья.
Стирка ковров
В зависимости от размеров и материала ковры можно также стирать. Стирка небольших ковров из хлопка, шерсти или синтетики (например, полиэстера) не требует больших усилий. Такие ковры можно стирать руками или в стиральной машине на программе деликатной стирки с температурой 30 °C. Все остальные материалы, такие как лыко, сизалевое или кокосовое волокно, лучше точечно обрабатывать водой с подходящим чистящим средством.
Удаление пятен с ковров
Обед, просмотр телевизора на диване или буйные детские игры — не успеешь оглянуться, как остатки пищи, напитки и грязь оказываются на ковре. Без паники: следуя нашим рекомендациям, вы легко избавитесь от пятен.
Рекомендация 1: действуйте быстро
В случае с мокрыми пятнами необходимо действовать особенно быстро, так как жидкости быстро проникают в волокна ковра, откуда их не так просто удалить. Если случилась такая неприятность, необходимо немедленно собрать жидкость сухой салфеткой или бумажными полотенцами. Однако не следует давить на пятно, так как при этом жидкость (красное вино, сок и т.п.) будет проникать глубже в ковер и может вызвать повреждение структуры.
Рекомендация 2: сначала проведите тест с водой
Около 90 процентов всех пятен растворяются в воде. Прежде чем прибегнуть к помощи чистящих или домашних средств, следует провести тест с теплой водой и чистой салфеткой. Если пятно растворится, его можно будет счистить с волокон легкими вращательными движениями салфетки снизу вверх. Для пятен, которые не растворяются в воде, подходит универсальный пятновыводитель: распылите его на нелиняющую салфетку и осторожно обрабатывайте соответствующее место до тех пор, пока пятно не исчезнет. В обоих способах старайтесь все время использовать чистую часть салфетки.
Лучшие домашние средства для чистки ковровых покрытий
- Разрыхлитель для теста: разрыхлитель для теста — абсолютно универсальный продукт в домашнем хозяйстве, который подходит, в том числе, и для удаления пятен. Насыпьте порошок на соответствующее место и осторожно сбрызните горячей водой. Это вызовет раскрытие пор в волокнах. Оставьте на пару часов, а затем удалите разрыхлитель для теста с помощью салфетки или пылесоса. Пятно должно исчезнуть.
- Пищевая сода: как и разрыхлитель для теста, пищевая сода является проверенным домашним средством, с успехом используемым для очистки ковров. Равномерно насыпьте соду на пятно, увлажните водой и оставьте на некоторое время. После того как все высохнет, удалите остатки с помощью пылесоса.
- Уксус: уксус успешно справляется не только с грязью и известью, но и с пятнами. Для очистки ковров лучше всего использовать уксусную эссенцию, так как она не имеет цвета и легко разводится водой. Смешайте воду и уксусную эссенцию в соотношении 1:1 и нанесите на пятно с помощью салфетки из хлопка. При этом не трите, а просто слегка касайтесь соответствующего места. Оставьте примерно на полчаса, а затем тщательно очистите чистой водой.
- Пена для бритья: нанесите пену на пятно и медленно вотрите с помощью салфетки или щетки. Оставьте минимум на один час. После этого осторожно сотрите пену вместе с растворившейся грязью с помощью салфетки.
- Соль: отличным домашним средством для борьбы с пятнами от красного вина является соль. Насыпьте соль на пятно от краев к центру и дайте высохнуть. Крупинки соли впитают жидкость. Через пару часов просто удалите соль с помощью пылесоса.
В случае с чувствительными коврами или уже успевшими высохнуть пятнами, которые невозможно удалить с помощью обычных чистящих или домашних средств, стоит подумать о том, чтобы обратиться за помощью к специалистам по очистке ковров.
Выпрямление волокон ковра с помощью пароочистителя
В случае перестановки мебели нередко возникает такая проблема: ковер продавлен в тех местах, где раньше стояла мебель. С помощью пароочистителя можно снова выпрямить волокна ковра и тем самым убрать некрасивые следы. Просто накройте соответствующее место сухой салфеткой и обработайте горячим водяным паром. Волокна постепенно разбухают под воздействием воды и в итоге возвращаются к своей первоначальной форме.
В качестве альтернативы можно использовать накладку для чистки ковров, предлагаемую в качестве принадлежности к пароочистителю. Закрепите ее на насадке для пола и обработайте ковер легкими движениями в соответствующих местах. Дополнительный бонус: после такой обработки не только выпрямляются волокна ковра, но и практически исчезают неприятные запахи.
Этот способ можно также использовать после очистки ковра или просто время от времени для освежения волокон. Благодаря этому ковер будет долго оставаться красивым.