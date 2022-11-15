Регулярная очистка пылесосом

Ковер следует тщательно пылесосить не реже одного раза в неделю независимо от длины ворса. Как правило, пылесосы оснащены переключаемой насадкой для пола с двумя положениями — для твердых и ковровых напольных покрытий. Для ковров с длинным ворсом следует использовать гладкую щетку для ковров, в противном случае возможно отделение волокон. При очистке текстильных напольных покрытий с фиксированной укладкой, отличные результаты показывает турбощетка. В целом, действует правило: при очистке коврового покрытия с помощью пылесоса работайте медленно и перемещайте щетку по полу равномерно.

Если в доме есть дети или домашние животные, рекомендуется время от времени обрабатывать ковровое покрытие с помощью аккумуляторной швабры или аккумуляторного пылесоса.